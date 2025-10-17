17 фото наших мам и бабушек, на которых они будто сошли с обложки модного журнала

17 фото наших мам и бабушек, на которых они будто сошли с обложки модного журнала

Наши мамы и бабушки могли не знать слов «аутфит» или «лук дня», но на каждом снимке выглядели как звезды глянца. Их естественная грация, уверенные взгляды и идеальные прически — это не тренд, это стиль, который неподвластен времени.

«Мама в молодости подрабатывала моделью»

«Это не Мэрилин Монро и не Моника Белуччи, а моя бабушка 100 лет назад»

Лица не видно, фигуры тоже. Бросаются в глаза только далеко не стройные ножки... Короче, кто и где тут сходство с Монро усмотрел???

«Бабушка в свадебном платье от Balenciaga. 1947 год»

  • Ваша бабушка носила не просто платье — она носила настоящее произведение искусства! © SMSA_UG / Reddit

«Бабушка в 1970-х в Швеции»

«Моя бабушка была шоугерл. Она сбежала из дома, чтобы осуществить свою мечту»

«Она была потрясающей бабушкой! Брала уроки танцев диско в свои 70 и была просто великолепна».

«Мама отправляется в колледж»

«Она получила специальность Искусство/Дизайн. Пару лет проработала в рекламном агентстве, прежде чем выйти замуж за отца».

«Моя прабабушка любила использовать крепкое словцо и была немкой с сердцем итальянки, которая умела готовить великолепную пасту и соус»

«Нашла эту старую фотографию бабушки во время уборки. Она всегда выглядела потрясающе»

«Мама в 90-е»

«Моя бабушка, родилась в 1930-м году и совсем недавно покинула нас»

  • Соболезную, она выглядела потрясающе. Мне кажется, она напоминает Джуди Гарленд из «Волшебника страны Оз». © Luna920 / Reddit

«Это фото отреставрировали, но оригинальная фотография мамы долгие годы хранилась в кошельке моего отца»

«Нашел фотографию бабули на чердаке»

«Мама во время поездки в Рио-де-Жанейро»

«Моя бабушка, выпуск 1951 года»

«Моя бабушка в 21 год»

«Бабушка с моим папой в Могадишо, Сомали, 1972 год»

«Моя бабушка в центре Сиэтла. Судя по всему, фото сделал местный фотограф, который снимал случайных людей — в то время это было обычным делом»

Пусть образы этих женщин напоминают нам, что мода проходит, а красота и элегантность — остаются.

Фото на превью Ok_Fall_95** / Reddit

