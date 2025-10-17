17 фото наших мам и бабушек, на которых они будто сошли с обложки модного журнала

Наши мамы и бабушки могли не знать слов «аутфит» или «лук дня», но на каждом снимке выглядели как звезды глянца. Их естественная грация, уверенные взгляды и идеальные прически — это не тренд, это стиль, который неподвластен времени.
«Мама в молодости подрабатывала моделью» «Это не Мэрилин Монро и не Моника Белуччи, а моя бабушка 100 лет назад»
Лица не видно, фигуры тоже. Бросаются в глаза только далеко не стройные ножки... Короче, кто и где тут сходство с Монро усмотрел???
«Бабушка в свадебном платье от Balenciaga. 1947 год» Ваша бабушка носила не просто платье — она носила настоящее произведение искусства! © SMSA_UG / Reddit «Бабушка в 1970-х в Швеции» «Моя бабушка была шоугерл. Она сбежала из дома, чтобы осуществить свою мечту»
«Она была потрясающей
бабушкой! Брала уроки танцев диско в свои 70 и была просто великолепна». «Мама отправляется в колледж»
«Она
получила специальность Искусство/Дизайн. Пару лет проработала в рекламном агентстве, прежде чем выйти замуж за отца». «Моя прабабушка любила использовать крепкое словцо и была немкой с сердцем итальянки, которая умела готовить великолепную пасту и соус» «Нашла эту старую фотографию бабушки во время уборки. Она всегда выглядела потрясающе» «Моя бабушка, родилась в 1930-м году и совсем недавно покинула нас» Соболезную, она выглядела потрясающе. Мне кажется, она напоминает Джуди Гарленд из «Волшебника страны Оз». © Luna920 / Reddit «Это фото отреставрировали, но оригинальная фотография мамы долгие годы хранилась в кошельке моего отца» «Нашел фотографию бабули на чердаке» «Мама во время поездки в Рио-де-Жанейро» «Моя бабушка, выпуск 1951 года» «Бабушка с моим папой в Могадишо, Сомали, 1972 год» «Моя бабушка в центре Сиэтла. Судя по всему, фото сделал местный фотограф, который снимал случайных людей — в то время это было обычным делом»
Пусть образы этих женщин напоминают нам, что мода проходит, а красота и элегантность — остаются.