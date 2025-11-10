14 женщин доверились мастерам и даже не подозревали, что же их ждет

Довериться мастеру — риск, на который решаются не все. Ведь даже простое «чуть-чуть подровнять» может превратиться в настоящий сюрприз.

«Что я просила — и что в итоге получила... Как теперь это исправить?»

«Сказать, что я разочарована — ничего не сказать»

«Собиралась на свадьбу. Показала парикмахеру референс, попросила сделать объем у корней. Ну хоть поржала»

Я тут от смеха лопаюсь просто! © staasie_xx / Reddit

«Что я просила — и что сделала мне „высококлассный“ колорист»

«Как вы думаете, получилось ли сделать так, как я просила?»

«Что я хотела, и что в итоге получила. А ведь это был подарок себе на день рождения»

Если не считать, что у нее волосы в каком-то непонятном состоянии (то ли отваливаются, то ли уже отвалились), то получить из второго первого можно просто уложив их в кудри)) На первом фото вообще енот полосатый будет, если выпрямить.

«На первом фото — как я выглядела до салона. На втором — что я просила. А на третьем — что в итоге получила»

«Попросила просто подровнять, срезать пару сантиметров, сделать ровный край. А получила вот это. Я зря переживаю или все-таки стоит попросить переделать?»

© Any-Asparagus61 / Reddit Cookie 22 минуты назад Сколько ж у нее волос... зависть.

Вангую, они при стрижке не просили ее голову наклонить, а просто отстригли в одном положении и пустили на 4 стороны) - - Ответить

«Пошла в популярный салон осветлиться. Раньше блонд шел отлично, волосы были живые. А теперь после трех часов с фольгой — просто кошмар»

«Хотела красивый рисунок хной — а вышло вот что: будто ребенок взял маркер и от души постарался»

«Как я выглядела до похода в салон и после. И я просила ее не укорачивать!»

Простите, но я ржу не могу! © Flexi_102 / Reddit

«На первом фото макияж, который я делала сама и показала как пример. Хотела просто профессиональную версию, но решила, что просто накрашусь сама»

«До и после самой неудачной стрижки. Смотрю в зеркало и просто не верю своим глазам»

Вот это да! Я бы потребовала деньги назад! © DreadSkairipa / Reddit

«Что я просила, и что в итоге вышло»