14 женщин доверились мастерам и даже не подозревали, что же их ждет

1 час назад
Довериться мастеру — риск, на который решаются не все. Ведь даже простое «чуть-чуть подровнять» может превратиться в настоящий сюрприз.

«Что я просила — и что в итоге получила... Как теперь это исправить?»

OsenOsen
18 часов назад

Возможно она хотела покраситься в красный, но была против осветления🤔 вот и получилось мрачно.

«Сказать, что я разочарована — ничего не сказать»

«Собиралась на свадьбу. Показала парикмахеру референс, попросила сделать объем у корней. Ну хоть поржала»

«Что я просила — и что сделала мне „высококлассный“ колорист»

Cookie
31 минута назад

Это фото будто и нормально выглядит, а вот другое получилось забавным:

Комментарий с изображением на AdMe.Media
«Как вы думаете, получилось ли сделать так, как я просила?»

«Что я хотела, и что в итоге получила. А ведь это был подарок себе на день рождения»

Cookie
25 минут назад

Если не считать, что у нее волосы в каком-то непонятном состоянии (то ли отваливаются, то ли уже отвалились), то получить из второго первого можно просто уложив их в кудри)) На первом фото вообще енот полосатый будет, если выпрямить.

«На первом фото — как я выглядела до салона. На втором — что я просила. А на третьем — что в итоге получила»

Ёжик в авокадо
48 минут назад

Она хотела, чтобы ей вытянули чёлку?))
А, не, она хотела окрашивание такое. Ну, похоже, даже попытки не было)

«Попросила просто подровнять, срезать пару сантиметров, сделать ровный край. А получила вот это. Я зря переживаю или все-таки стоит попросить переделать?»

Cookie
22 минуты назад

Сколько ж у нее волос... зависть.
Вангую, они при стрижке не просили ее голову наклонить, а просто отстригли в одном положении и пустили на 4 стороны)

«Пошла в популярный салон осветлиться. Раньше блонд шел отлично, волосы были живые. А теперь после трех часов с фольгой — просто кошмар»

Ёжик в авокадо
44 минуты назад

Три часа-это что-то перебор.
Цитата из поста: "Я уже однажды красилась в блондинку и была в восторге. Мои волосы стали невероятно здоровыми, и я чувствовала себя великолепно." Кто-нибудь когда-нибудь делал оздоравливающее обесцвечивание?))

«Хотела красивый рисунок хной — а вышло вот что: будто ребенок взял маркер и от души постарался»

«Как я выглядела до похода в салон и после. И я просила ее не укорачивать!»

«На первом фото макияж, который я делала сама и показала как пример. Хотела просто профессиональную версию, но решила, что просто накрашусь сама»

«До и после самой неудачной стрижки. Смотрю в зеркало и просто не верю своим глазам»

«Что я просила, и что в итоге вышло»

Иногда неудачная стрижка — просто шаг к новой версии себя. А если хотите вдохновиться смелыми примерами, загляните в материал о женщинах, которые рискнули сменить длину и не сразу смогли оценить результат.

Фото на превью harold_the_cat / Reddit

