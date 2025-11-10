Возможно она хотела покраситься в красный, но была против осветления🤔 вот и получилось мрачно.
14 женщин доверились мастерам и даже не подозревали, что же их ждет
Довериться мастеру — риск, на который решаются не все. Ведь даже простое «чуть-чуть подровнять» может превратиться в настоящий сюрприз.
«Что я просила — и что в итоге получила... Как теперь это исправить?»
«Сказать, что я разочарована — ничего не сказать»
такие стрижки без укладки и выглядят примерно как на правой фотке. больше возни с ними, чем красоты.
«Собиралась на свадьбу. Показала парикмахеру референс, попросила сделать объем у корней. Ну хоть поржала»
- Я тут от смеха лопаюсь просто! © staasie_xx / Reddit
«Что я просила — и что сделала мне „высококлассный“ колорист»
Это фото будто и нормально выглядит, а вот другое получилось забавным:
«Как вы думаете, получилось ли сделать так, как я просила?»
«Что я хотела, и что в итоге получила. А ведь это был подарок себе на день рождения»
Если не считать, что у нее волосы в каком-то непонятном состоянии (то ли отваливаются, то ли уже отвалились), то получить из второго первого можно просто уложив их в кудри)) На первом фото вообще енот полосатый будет, если выпрямить.
«На первом фото — как я выглядела до салона. На втором — что я просила. А на третьем — что в итоге получила»
Она хотела, чтобы ей вытянули чёлку?))
А, не, она хотела окрашивание такое. Ну, похоже, даже попытки не было)
«Попросила просто подровнять, срезать пару сантиметров, сделать ровный край. А получила вот это. Я зря переживаю или все-таки стоит попросить переделать?»
Сколько ж у нее волос... зависть.
Вангую, они при стрижке не просили ее голову наклонить, а просто отстригли в одном положении и пустили на 4 стороны)
«Пошла в популярный салон осветлиться. Раньше блонд шел отлично, волосы были живые. А теперь после трех часов с фольгой — просто кошмар»
Три часа-это что-то перебор.
Цитата из поста: "Я уже однажды красилась в блондинку и была в восторге. Мои волосы стали невероятно здоровыми, и я чувствовала себя великолепно." Кто-нибудь когда-нибудь делал оздоравливающее обесцвечивание?))
«Хотела красивый рисунок хной — а вышло вот что: будто ребенок взял маркер и от души постарался»
«Как я выглядела до похода в салон и после. И я просила ее не укорачивать!»
- Простите, но я ржу не могу! © Flexi_102 / Reddit
«На первом фото макияж, который я делала сама и показала как пример. Хотела просто профессиональную версию, но решила, что просто накрашусь сама»
«До и после самой неудачной стрижки. Смотрю в зеркало и просто не верю своим глазам»
- Вот это да! Я бы потребовала деньги назад! © DreadSkairipa / Reddit
«Что я просила, и что в итоге вышло»
Иногда неудачная стрижка — просто шаг к новой версии себя. А если хотите вдохновиться смелыми примерами, загляните в материал о женщинах, которые рискнули сменить длину и не сразу смогли оценить результат.