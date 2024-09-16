18 женщин, которые рискнули постричься покороче и не сразу поняли, круто вышло или нет

Если женщины с детства носят длинные волосы, то чаще всего они так ходят и будучи взрослыми. И скорее всего они задумываются: «А не сделать ли мне короткую стрижку?», но оставляют все как есть. А вот героини нашей статьи рискнули и избавились от значительной части своей шевелюры. И не прогадали.

1. «30 см волос остались в прошлом»

2. «Вот фото до и после, я отрезала 30 см. Я не сглупила?»

«У тебя подбородок просто создан под короткие волосы». © stressandscreaming / Reddit

3. «В конце лета постриглась»

4. «Состригла свои длинные волосы. Что скажете?»

«На первой фотке вы выглядите как застенчивая девушка. А с новой стрижкой вы выглядите такой авантюрной. Просто невероятно, как ваши волосы могут изменить весь образ». © Mental_Software_5189 / Reddit

5. «Отрезала 43 см. Боялась, что не смогу ходить с короткой стрижкой, но теперь я без ума от нее!»

«Новая стрижка будто осветляет ваше лицо и подтягивает его, с ней вы выглядите моложе и свежее». © b0nglever / Reddit

6. «Мне больше подходят короткие или длинные волосы? А челка нужна или нет?»

«Да, знаю, что длинные волосы женственны и тому подобное, но мне скучно с ними». «Я думаю подстричься так же, как вы на втором фото. Это одновременно шикарно, стильно и мило!» © AdPuzzleheaded4603 / Reddit

«Вы супер красивая. Немного похожи на Оливию [Уайлд]». © Highhopes2024 / Reddit

7. «До и после моей первой в жизни стрижки. Теперь мои кудри чувствуют себя намного счастливее»

«Смотрю на фото 1 и думаю: „О нет, не стриги эти прекрасные кудри“. Потом смотрю на фото 2 и думаю: „Да они потрясающие!“ Короче, короткие волосы тебе очень идут, кудри чудесные и выглядят здоровыми». © elderflowerfairy23 / Reddit

8. «Наконец-то я постриглась покороче. Вот фото до и после. Обалдеть, насколько лучше я так себя ощущаю»

9. «Какая длина волос мне подходит? Я мечусь между супердлинными волосами и длиной до плеч»

«С короткими волосами вы выглядите потрясающе!» © taradactyle_ / Reddit

10. «Подстриглась и осветлила челку, а то было слишком много мертвых кончиков»

11. «Я отрезала 61 см. Жутко сожалею, ненавижу себя. Буду отращивать снова. А пока перекрасилась».

«На втором фото, на мой взгляд, вы выглядите лучше всего.». © amethystkitten420 / Reddit

Я парикмахер, на фото № 2 вы выглядите просто великолепно! © Livid-You-4376 / Reddit

12. «Недавно укоротила волосы, хотя не стриглась почти 2 года. Сейчас прохожу через фазы от желания иметь длинные волосы, как у Риты Хейворт, к желанию ходить с волосам, как у Мэрилин Монро»

«Ого, ты телепортировалась прямо из 40-х? Твои волосы фантастические и выглядят здоровыми». © team_aviendha / Reddit

13. «Я отрезала 28 см и сама не знаю, что испытываю. Не уверена, что новая прическа мне подходит»

«Короткая стрижка действительно оживляет вас и хорошо обрамляет ваше лицо. Это свежий, веселый образ». © MirrorFunhouse / Reddit

14. «Мой нос всегда был моей самой большой проблемой, но пикси делает его более женственным»

15. «Из-за плохой работы парикмахера пришлось отрезать часть волос. Не думаю, что выгляжу прям ужасно с короткими волосами, но моя уверенность в себе немного пошатнулась»

16. «Обрезала длину и чувствую себя свободно»

17. «Как считаете, какие волосы мне больше подходят: короткие или длинные?»

«У вас длинные волосы, как у кукол Барби. Но у вас маленькое лицо, которое теряется в них. А короткие волосы обрамляют лицо». © Big-Combination-9454 / Reddit

18. «Отрезала 50 см лишней длины»