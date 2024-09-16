18 женщин, которые рискнули постричься покороче и не сразу поняли, круто вышло или нет
Если женщины с детства носят длинные волосы, то чаще всего они так ходят и будучи взрослыми. И скорее всего они задумываются: «А не сделать ли мне короткую стрижку?», но оставляют все как есть. А вот героини нашей статьи рискнули и избавились от значительной части своей шевелюры. И не прогадали.
1. «30 см волос остались в прошлом»
2. «Вот фото до и после, я отрезала 30 см. Я не сглупила?»
- «У тебя подбородок просто создан под короткие волосы». © stressandscreaming / Reddit
3. «В конце лета постриглась»
4. «Состригла свои длинные волосы. Что скажете?»
- «На первой фотке вы выглядите как застенчивая девушка. А с новой стрижкой вы выглядите такой авантюрной. Просто невероятно, как ваши волосы могут изменить весь образ». © Mental_Software_5189 / Reddit
5. «Отрезала 43 см. Боялась, что не смогу ходить с короткой стрижкой, но теперь я без ума от нее!»
- «Новая стрижка будто осветляет ваше лицо и подтягивает его, с ней вы выглядите моложе и свежее». © b0nglever / Reddit
6. «Мне больше подходят короткие или длинные волосы? А челка нужна или нет?»
Не знаю насчёт Оливии Уальд, мне напомнила Дакоту Джонсон (конечно, с чёлкой где).
«Да, знаю, что длинные волосы женственны и тому подобное, но мне скучно с ними».
- «Я думаю подстричься так же, как вы на втором фото. Это одновременно шикарно, стильно и мило!» © AdPuzzleheaded4603 / Reddit
- «Вы супер красивая. Немного похожи на Оливию [Уайлд]». © Highhopes2024 / Reddit
7. «До и после моей первой в жизни стрижки. Теперь мои кудри чувствуют себя намного счастливее»
- «Смотрю на фото 1 и думаю: „О нет, не стриги эти прекрасные кудри“. Потом смотрю на фото 2 и думаю: „Да они потрясающие!“ Короче, короткие волосы тебе очень идут, кудри чудесные и выглядят здоровыми». © elderflowerfairy23 / Reddit
8. «Наконец-то я постриглась покороче. Вот фото до и после. Обалдеть, насколько лучше я так себя ощущаю»
9. «Какая длина волос мне подходит? Я мечусь между супердлинными волосами и длиной до плеч»
- «С короткими волосами вы выглядите потрясающе!» © taradactyle_ / Reddit
10. «Подстриглась и осветлила челку, а то было слишком много мертвых кончиков»
11. «Я отрезала 61 см. Жутко сожалею, ненавижу себя. Буду отращивать снова. А пока перекрасилась».
Не 61 там, не 61. Я до такой стрижки срезала 50+ см волос кудрявых, они были до копчика.
- «На втором фото, на мой взгляд, вы выглядите лучше всего.». © amethystkitten420 / Reddit
- Я парикмахер, на фото № 2 вы выглядите просто великолепно! © Livid-You-4376 / Reddit
12. «Недавно укоротила волосы, хотя не стриглась почти 2 года. Сейчас прохожу через фазы от желания иметь длинные волосы, как у Риты Хейворт, к желанию ходить с волосам, как у Мэрилин Монро»
- «Ого, ты телепортировалась прямо из 40-х? Твои волосы фантастические и выглядят здоровыми». © team_aviendha / Reddit
13. «Я отрезала 28 см и сама не знаю, что испытываю. Не уверена, что новая прическа мне подходит»
С такой формой лица короткая стрижка однозначно лучше,чем то,что мы видим слева.
- «Короткая стрижка действительно оживляет вас и хорошо обрамляет ваше лицо. Это свежий, веселый образ». © MirrorFunhouse / Reddit
14. «Мой нос всегда был моей самой большой проблемой, но пикси делает его более женственным»
15. «Из-за плохой работы парикмахера пришлось отрезать часть волос. Не думаю, что выгляжу прям ужасно с короткими волосами, но моя уверенность в себе немного пошатнулась»
- «Длинные волосы делают вас зрелой. Короткие — молодой и задорной». © SparKraft / Reddit
- «Я бы сделала еще короче. Выглядит здорово!» © Unknown author / Reddit
16. «Обрезала длину и чувствую себя свободно»
17. «Как считаете, какие волосы мне больше подходят: короткие или длинные?»
- «У вас длинные волосы, как у кукол Барби. Но у вас маленькое лицо, которое теряется в них. А короткие волосы обрамляют лицо». © Big-Combination-9454 / Reddit
18. «Отрезала 50 см лишней длины»
- «Ого, выглядите великолепно! Ну и перемены! Готов поспорить, что вам теперь не так жарко!» © NewSpace2 / Reddit
Вот еще две статьи о девушках, которых стрижка кардинально изменила:
Комментарии
Я считаю, что длинные и здоровые волосы очень красиво. Но когда они как сосульки висят и видно что повреждённые, какой смысл за них держаться и отращивать. Отрезать и не жалеть.