10+ кинолент, которые мы раньше считали гениальными, а сейчас хочется сказать: «Ну и кринж!»

Есть кинокартины, которые с годами приобретают только большую ценность для зрителя, а потому нас тянет пересматривать их снова и снова. А есть фильмы, которые навели шума в свое время, однако сейчас их не то что включать, вспоминать даже не хочется. Вот, например, эти ленты вызывают у публики справедливый вопрос: «Как это вообще можно было любить?»

Американский пирог

Молодежная лента «Американский пирог» увидела свет в 1999 году и мгновенно стала хитом, собрав $ 235,5 млн при бюджете $ 11 млн. В центре сюжета — группа выпускников, которые намерены добиться успеха во взаимодействии с противоположным полом, но на пути к своей цели попадают в разные комичные ситуации. В чем проблема? В свое время критик из The New York Times заявил: «„Американский пирог“ — один из самых поверхностных и грязных подростковых фильмов». И если зрители конца прошлого века и начала нулевых годов обозвали бы рецензента занудой, то современная публика солидарна с его высказыванием. Так, в 2020-х пользователи сети отмечают, что фильм внаглую объективирует женщин и позволяет себе весьма жестокие шутки, которые в наши дни даже слабой улыбки не вызывают и способны обидеть зрителя. Когда мне было лет 15, кино казалось классным. Сейчас же оно воспринимается больше как фильм ужасов, а не комедия. © LiquidDreamtime / Reddit

Я посмотрел фильм в 2021 году. Увы, но проверку временем он явно не выдержал. Возможно, в 1999 он казался круче, но тогда я его пропустил. © backup-50362 / IMDb

Я знаю, что вы сделали прошлым летом

«Я знаю, что вы сделали прошлым летом» — слэшер, основанный на романе Лоис Дункан. Создатели фильма пренебрегли центральным сюжетом книги, чтобы не нагромождать его сложными темами, и сделали ставку на простой ужастик. Они также вдохновлялись городской легендой, известной как «Крюк». В чем проблема? В юном возрасте это пугает, но чем старше становишься, тем очевиднее, насколько сюжет провисает. Например, в какой-то момент главные герои заглядывают в багажник своей машины, а там — живые крабы. И никто на улице не видел, как какой-то парень взломал замок, открыл багажник и начал вываливать крабов внутрь. Киношники, должно быть, были так злы на себя, когда начали снимать продолжение, и осознали: «Минуточку, мы же уже избавились от единственного нормального персонажа». © horsecontainer / Reddit

Принцесса-невеста

«Принцесса-невеста» — приключенческо-комедийная романтика. История адаптирована по одноименной книге 1973 года авторства Уильяма Голдмана. Имея поначалу лишь скромный успех в прокате, фильм со временем стал культовым и был признан одним из лучших лент 1980-х годов. В чем проблема? Повзрослевших зрителей начинают смущать мотивы и поступки главного героя, пирата Уэстли. Он предстает монстром, ничуть не уступающим принцу-антагонисту. Возможно, его вынудили заняться пиратством, но когда он стал главным, он мог бы остановиться. Или хотя бы передать свои полномочия другу. Трудно поверить в то, что нежную Лютик это бы устраивало. Я совершенно убежден, что этот фильм может понравиться только в юном возрасте. Я пытался посмотреть его в свои 20, не выдержал и 10 минут. Почти сразу потерял интерес и занялся чем-то другим. © tmac_79 / Reddit

Эквилибриум

«Эквилибриум» — научно-фантастический фильм, написанный и снятый Куртом Уиммером. Несмотря на то, что критики сравнивали ленту с классическими произведениями «451 градус по Фаренгейту» и «1984» и отмечали явные заимствования, режиссер категорически отрицал такие заявления. Отвечая на их замечания, он говорил: «Я снимал фильм не для тех, с кем мне не хотелось бы общаться. Вы когда-нибудь встречали критика, с которым охотно бы повеселились? Я — нет». В чем проблема? Плохая постановка экшн-сцен, провисания в сюжете, неподчинение самого фильма логике своей же вселенной и слабая основная идея. Этот фильм не работает. Во-первых, он пытается вызвать эмоциональный отклик, но каждая попытка увенчается провалом. Во-вторых, он тупо косит под «Матрицу». В-третьих, игра так себе, но это не вина актеров, ибо они просто работают с не очень хорошим сценарием. © sam-bellis10 / IMDb

Сбежавшая невеста

«Сбежавшая невеста» — романтическая комедия, которая имела бешеный коммерческий успех в свое время. Она повествует о молодой женщине Мэгги, которая неоднократно бросала своих возлюбленных прямо у алтаря, чем привлекла внимание журналиста Айка. Он едет на встречу с Мэгги, дабы подготовить о ней материал, и, конечно же, влюбляется. В чем проблема? Сюжет ленты до безобразия неправдоподобен, что отмечали и ее критики. Так, один из обозревателей писал: «Сценарий надуман и так запутан, что озвученные вопросы им же потом и игнорируются. Удивительно, что публика приняла этот фильм». Также не ускользнуло от внимания зрителей, что создатели явно стремились повторить успех картины «Красотка», пригласив на главные роли Джулию Робертс и Ричарда Гира. 100% чуши. Я не понимаю, как большие звезды согласились сниматься, когда прочитали этот самый бессмысленный в мире сценарий. Ленту невозможно смотреть. Клише на клише и клише погоняет. История любви развивается предсказуемо. Если вы осилили хотя бы половину этого раздражающего и несмешного кино, вы достойны какой-нибудь награды. Ужасный фильм! Неправдоподобный фарс. © mcjensen-05924 / IMDb

Дети шпионов

«Дети шпионов» — франшиза, которая включает в себя серию комедийных фильмов о шпионаже. Всего было выпущено 5 полнометражек и один мультсериал. Кроме того, по этой вселенной есть книги, комиксы и видеоигры. В чем проблема? Возможно, главная особенность этих фильмов в том, что они призваны исключительно развлечь детей. И если их пересматривать, то сразу становятся очевидны и сюжетные прорехи, и глупые действия героев, и, конечно же, отвратительного качества спецэффекты. Мне нравились эти фильмы, когда я был подростком. Но, будучи взрослым, их просто невозможно пересматривать. Я не смог пересилить себя, ленты даже на ностальгии не заходят. © Bang-Bang-1012 / Reddit

Моя бедная мама, приводя нас смотреть фильмы про детей-шпионов в кинотеатр, брала с собой солнцезащитные очки и спала. © mikajade / Reddit

Жестокие игры

«Жестокие игры» — подростковая мелодрама, переосмысление романа «Опасные связи». В отличие от первоисточника, действие происходит в современных реалиях, а главными героями становятся старшеклассники. Отзывы критиков были неоднозначными, зато у зрителей лента имела успех. В результате были сняты приквел и сиквел, а также мюзикл. В чем проблема? Трудно не заметить, что актеры далеко не подростки и их персонажи ведут себя отнюдь не как школьники. Слишком бросается в глаза, что 27-летняя актриса изображает старшеклассницу. А также диалоги героев чересчур претенциозны и многословны, вода льется через край. Этот фильм вышел, когда мне было 12. Тогда я думала, что это самое крутое и острое кино, которое я когда-либо видела. Ну, возможно, в то время это так и было. © betteroffinbed / Reddit

Фильм нереально плох. И почему я думал, что герои классные? © Simple-Walk2776 / Reddit

Шаг вперед

«Шаг вперед» — франшиза, в которой смешались романтика и танцы. В общей сложности она включает в себя шесть фильмов и сериал. Критики были не очень благосклонны к ним, зато у зрителей они пользовались успехом и собрали большую кассу. В чем проблема? Лучшая сюжетная линия была в первом фильме, потом они становились все хуже и хуже. Зато танцы с каждым разом получались круче, на этом и держалась аудитория. Также в сценах много ляпов и несостыковок, что тоже влияет на желание пересматривать это кино. Ощущение, что я как будто понимала раньше, насколько плохи эти фильмы, но все равно мне нравилось их смотреть. А теперь я просто думаю, как можно сниматься вот в этом будучи взрослыми людьми? © Extension_Economist6 / Reddit

Моя подруга снималась в «Шаг вперед». Это была ее первая роль в кино. Она была горда собой и заставила всех нас посмотреть его в кинотеатре. Нам пришлось просидеть все титры, чтобы увидеть ее имя почти в самом конце. Конечно, мы были рады поддержать ее, но как же неловко было, когда она спросила: «Ну, и как вам?» © FancyStegosaurus / Reddit

Эдвард руки-ножницы

«Эдвард руки-ножницы» — готическая романтика с примесью фэнтези под руководством Тима Бертона. Основными темами фильма сам режиссер называл самопознание и изоляцию. И критики, и зрители на момент выхода ленты в основном отзывались о ней положительно, сравнивая с современной сказкой с примесью готики. В чем проблема? Несмотря на необычную тему и непохожего на других героя, пересматривать фильм скучно и неинтересно. Чувствуются проседания в ритме повествования. К тому же наблюдать за романтической линией не доставляет никакого удовольствия. Тим Бертон плохо прописывает любовные отношения персонажей. Он действует по принципу «у нас есть главный герой мужского пола и женский персонаж, пусть они любят друг друга, потому что это будет удобно для сюжета». © McMacHack / Reddit

Я была одержима Эдвардом и влюблена в него в 11 лет. Пыталась пересмотреть фильм несколько лет назад. Я чуть не уснула. © erinrachelcat / Reddit

Королева проклятых

Фильм 2002 года «Королева проклятых» был призван продолжить историю вампира Лестата — одного из главных героев ленты 1994 года «Интервью с вампиром». Несмотря на то что события обеих картин происходят в одной вселенной, они отличаются манерой повествования и атмосферой. Так или иначе, в свое время «Королева проклятых» также заинтересовала зрителей и позволила создателям неплохо заработать. Но едва ли она прошла проверку временем, как «Интервью с вампиром». В чем проблема? Создатели фильма явно делали ставку на эффектную картинку и не доработали сценарий. «Это запутанный и манерный фильм о вампирах в стиле MTV, с множеством приятных глазу кадров и плохим сюжетом», — писали критики. Потому сейчас, когда спецэффекты шагнули далеко вперед и визуальной составляющей «Королевы проклятых» никого уже сильно не впечатлить, история Лестата и Акаши также поблекла. Итак, я посмотрел фильм в 2023 году. Создатели проигнорировали многое из оригинального источника и сварганили бессвязную мешанину из разных сцен. Я сидел с открытым ртом, поскольку это выглядело так, будто студенты снимали. © vythica-44668 / IMDb

500 дней лета