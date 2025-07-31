19 снимков, которые доказывают: если очень захотеть — все получится
Добро
1 час назад
Каждый из нас хоть раз мечтал о чем-то большом и, казалось бы, недостижимом. Но есть люди, которые не только поверили в свою мечту, но и сделали ее реальностью. В этой статье мы собрали вдохновляющие фотографии тех, кто смог добиться желаемого и с гордостью поделился этим моментом с миром.
«Друг семьи исполнил мечту бабушки — устроил ей полет вдоль побережья»
«Мечта старшего брата сбывается»
«Вчера я покрасила волосы впервые почти за 2 года»
«Моя самая большая мечта сбылась вчера. Я открыла показ мод Gucci»
- Это просто офигенно! Открывать шоу — это прям типа самое крутое и желанное место? © KayCatMeow / Reddit
«Хотел стать пилотом с 5 лет. Мечты сбываются, но спустя 30 лет»
«Разница в один год. Очень счастлива и довольна результатами»
- Ого, вот это перемена! Поздравляю тебя! © Y0uAreN0tTheFather / Reddit
«Сделала наконец-то бразильский кератин»
- Тоже давно хочу, но ваше фото убедило! © HippyWitchyVibes / Reddit
«Дочь нарисовала платье своей мечты, а бабушка сшила его для нее»
Хм, по виду голимая синтетика, тяжело в таком платье долго находиться
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- Ничего себе! Вроде каляки-маляки, но как виртуозно бабуля поняла задумку! © Adil_Kiyani / Reddit
«Я решилась на кардинальную стрижку и стала рыжей! Мне очень нравится — как вам?»
«Осуществил мечту доченьки»
«Мечта сбылась — я стала Блум из Winx»
«Воплощаю свои мечты в реальность, рисуя как можно больше машин»
«Я всегда мечтала о собственном волшебном плаще из Косого переулка — и сегодня это стало реальностью»
«Я на удаленке. Сделала сама себе окрашивание мечты»
- На многих эти цвета выглядят фу. Но ты справилась как царица! © max_on_the_moon / Reddit
«Моя мечта сбылась. Наконец-то у меня есть собственное жилье»
«Сбылась одна из моих мечт — я ведь всегда обожала сурикатов»
«Я всегда мечтала о гамаке и о том, чтобы превратить свой двор в зелёный оазис»
«Винтажная спальня моей мечты»
«Я мечтал о тарантуле больше десяти лет. Сегодня моя мечта сбылась — познакомьтесь, это Густаво»
Если вам не хватило вдохновения — вот несколько подборок, после которых вы побежите делать ремонт:
Фото на превью ritomynamewontfi / Reddit
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