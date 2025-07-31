19 снимков, которые доказывают: если очень захотеть — все получится

Добро
1 час назад

Каждый из нас хоть раз мечтал о чем-то большом и, казалось бы, недостижимом. Но есть люди, которые не только поверили в свою мечту, но и сделали ее реальностью. В этой статье мы собрали вдохновляющие фотографии тех, кто смог добиться желаемого и с гордостью поделился этим моментом с миром.

«Друг семьи исполнил мечту бабушки — устроил ей полет вдоль побережья»

«Мечта старшего брата сбывается»

«Вчера я покрасила волосы впервые почти за 2 года»

«Моя самая большая мечта сбылась вчера. Я открыла показ мод Gucci»

  • Это просто офигенно! Открывать шоу — это прям типа самое крутое и желанное место? © KayCatMeow / Reddit

«Хотел стать пилотом с 5 лет. Мечты сбываются, но спустя 30 лет»

«Разница в один год. Очень счастлива и довольна результатами»

«Сделала наконец-то бразильский кератин»

«Дочь нарисовала платье своей мечты, а бабушка сшила его для нее»

  • Ничего себе! Вроде каляки-маляки, но как виртуозно бабуля поняла задумку! © Adil_Kiyani / Reddit

«Я решилась на кардинальную стрижку и стала рыжей! Мне очень нравится — как вам?»

«Осуществил мечту доченьки»

«Мечта сбылась — я стала Блум из Winx»

«Воплощаю свои мечты в реальность, рисуя как можно больше машин»

«Я всегда мечтала о собственном волшебном плаще из Косого переулка — и сегодня это стало реальностью»

«Я на удаленке. Сделала сама себе окрашивание мечты»

«Моя мечта сбылась. Наконец-то у меня есть собственное жилье»

«Сбылась одна из моих мечт — я ведь всегда обожала сурикатов»

«Я всегда мечтала о гамаке и о том, чтобы превратить свой двор в зелёный оазис»

«Винтажная спальня моей мечты»

«Я мечтал о тарантуле больше десяти лет. Сегодня моя мечта сбылась — познакомьтесь, это Густаво»

Если вам не хватило вдохновения — вот несколько подборок, после которых вы побежите делать ремонт:

Фото на превью ritomynamewontfi / Reddit

Комментарии

Уведомления

Похожее