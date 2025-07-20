17 вдохновляющих интерьеров от женщин, решивших начать с чистого листа
Дизайн
2 часа назад
Новая жизнь — это не только внутренние изменения, но и то, как выглядит наш дом. Эти интерьеры — отражение смелости, самовыражения и уюта, к которому стремились их хозяйки.
«Прошло два года после развода, и я с гордостью могу сказать, что мой дом наконец-то снова стал похож на меня»
«Моя спальня в процессе преображения»
«После 10 лет работы в мужской сфере, мне хотелось, чтобы дома было хоть что-то немного женственное»
«Мой продуманный хаотичный уголок мечты»
«Моя скромная студия»
«Я недавно разведенная мама двух девочек. Я бы никогда не смогла навести такой уют будучи замужем. Так легко на душе!»
«Вот так выглядит мое жилище после расставания»
«Мое уютное пространство»
«Моя комната до/после»
- Ох, мое сердце, влюбленное в максимализм и крошечные уютные уголки, не выдерживает — это просто сказка! © excessiongirl / Reddit
«Так приятно возвращаться сюда после долгого дня!»
«Наша спальня теперь моя спальня! После развода превратила комнату в свою уютную норку»
«Вот уже несколько месяцев живу только со своим малышом. Я люблю свой дом»
«Прошла через тяготы развода. Теперь у меня впервые есть свое пространство»
- Ох, какой потрясающий свет! Пространство просто мечта! © Sharp_Following5753 / Reddit
«Оформила все так, чтобы каждый уголок приносил счастье. Теперь можно смело назвать домом!»
Какая была необходимость так забивать вещами свободное пространство? Там дышать нечем.
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Ответить
- У меня просто отвисла челюсть! © BabytheTardisImpala / Reddit
«Раз уж я отныне сама себе хозяйка, запилила уютную девичью спальню»
«В этом месте я чувствую себя счастливой»
«Ушла от мужчины после 15 лет отношений. И теперь я просто влюблена в свою новую ванную»
Если вам не хватило вдохновения — вот еще несколько подборок:
Фото на превью HeyYouGuyyys / Reddit
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