17 вдохновляющих интерьеров от женщин, решивших начать с чистого листа

Новая жизнь — это не только внутренние изменения, но и то, как выглядит наш дом. Эти интерьеры — отражение смелости, самовыражения и уюта, к которому стремились их хозяйки.

«Прошло два года после развода, и я с гордостью могу сказать, что мой дом наконец-то снова стал похож на меня»

«Моя спальня в процессе преображения»

«После 10 лет работы в мужской сфере, мне хотелось, чтобы дома было хоть что-то немного женственное»

«Мой продуманный хаотичный уголок мечты»

«Моя скромная студия»

«Я недавно разведенная мама двух девочек. Я бы никогда не смогла навести такой уют будучи замужем. Так легко на душе!»

«Вот так выглядит мое жилище после расставания»

«Мое уютное пространство»

«Моя комната до/после»

Ох, мое сердце, влюбленное в максимализм и крошечные уютные уголки, не выдерживает — это просто сказка! © excessiongirl / Reddit

«Так приятно возвращаться сюда после долгого дня!»

«Наша спальня теперь моя спальня! После развода превратила комнату в свою уютную норку»





«Вот уже несколько месяцев живу только со своим малышом. Я люблю свой дом»

«Прошла через тяготы развода. Теперь у меня впервые есть свое пространство»

Ох, какой потрясающий свет! Пространство просто мечта! © Sharp_Following5753 / Reddit

«Оформила все так, чтобы каждый уголок приносил счастье. Теперь можно смело назвать домом!»

У меня просто отвисла челюсть! © BabytheTardisImpala / Reddit

«Раз уж я отныне сама себе хозяйка, запилила уютную девичью спальню»

«В этом месте я чувствую себя счастливой»