Честный рассказ о том, как я стала «тарелочницей» и что это изменило в моей жизни

Раньше проблем не было. Мужчины платили на свиданиях — и никто не делал из этого драмы. Это казалось нормой, вежливостью, ухаживанием. Но в последние годы было столько шума вокруг «тарелочниц», столько гневных постов, комментариев, подкастов, где мужчинам буквально внушали: «Если девушка не платит сама — она использует тебя». И я, боясь показаться именно такой, начала сама предлагать делить счет. Серьезно, каждый раз. Мне казалось — это пустяком. Деталью. Ну, разве это что-то значит? Зато я не вызываю подозрений. Зато он видит, что я не меркантильная. Что я «нормальная». И дура, скажу я вам.

Недавно я вдруг поняла, что эта «нормальность» против меня же и работает. Мы гуляли с парнем по парку в жаркий день. Он внезапно остановился у ларька и купил себе мороженое. Лизнул, и дальше пошел. Мне не предложил. Даже не спросил, хочу ли я. Я растерялась. Подумала: «Ну ладно, бывает. Может, машинально купил одно. А может, просто экономный?»

Потом — кафе. Он зовет на свидание. Сам заказывает: суп, второе, кофе, десерт. Я — кофе и маленькое пирожное. Принесли счет. Он глядит на меня и говорит: «Давай пополам?» И я, конечно, киваю. Плачу свою часть. Выхожу на улицу, и вот в этом августовском тепле мне становится как-то холодно внутри. Потому что я вдруг понимаю: я превращаюсь в удобный сервис, где красивая, ухоженная женщина приходит, дарит настроение, внимание, легкость — и все это как бы «на условиях самофинансирования».