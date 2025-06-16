Не знаю, тут у нас платят женщинам чтобы они отобедали с господином. Тарелочницы это ж та же услуга забесплатно! Классно-ж.
Честный рассказ о том, как я стала «тарелочницей» и что это изменило в моей жизни
Принято считать, что на первом свидании женщина должна быть «скромной» — не ждать подарков, не рассчитывать на угощение и уж точно не говорить вслух, что мужчина мог бы заплатить. И многие из нас, боясь показаться меркантильными, идут на компромисс с собой. Но наша читательница Марина решила иначе и поделилась с нами своей историей, в которой она приняла решение стать «тарелочницей».
Когда-то я была той самой «удобной» девушкой. Скромной, милой, с идеей в голове: будь самостоятельной, не создавай дискомфорта, не проси ничего. На свиданиях старалась не просить лишнего — максимум кофе и десерт. На первом свидании гордо платила за себя — ведь я же не какая-то охотница за кошельками, правда? Я всерьез считала, что это делает меня «лучше» в глазах мужчины: независимая, самодостаточная, не меркантильная. Мне казалось, это зрелость. Что мужчина посмотрит на меня и подумает: «Вот она — настоящая. Самодостаточная. С ней хочется быть рядом». А потом я начала замечать, как эта «зрелость» оборачивается против меня.
Пока я всего стеснялась, моя подруга буквально работала тарелочницей! Это были голодные студенческие годы. Она регистрировалась в приложениях для знакомств и назначала свидания в дорогом ресторане, и в итоге у нее всегда был ужин и новый влюбленный в нее молодой человек. Пока один парень не понял, что тут что-то не так. Оказалось, что из всех мужчин в городе, ей в приложении подряд попались родные братья, которые быстро поняли что она «тарелочница» и потом пытались вернуть потраченные на нее деньги. Но это все было у подруги, моя жизнь была сильно другой.
Худшее, что может стараться делать женщина- это быть удобной. Надо быть собой, естественной, не подстраиваться под парня, тем более нна первом свидании.
Раньше проблем не было. Мужчины платили на свиданиях — и никто не делал из этого драмы. Это казалось нормой, вежливостью, ухаживанием. Но в последние годы было столько шума вокруг «тарелочниц», столько гневных постов, комментариев, подкастов, где мужчинам буквально внушали: «Если девушка не платит сама — она использует тебя». И я, боясь показаться именно такой, начала сама предлагать делить счет. Серьезно, каждый раз. Мне казалось — это пустяком. Деталью. Ну, разве это что-то значит? Зато я не вызываю подозрений. Зато он видит, что я не меркантильная. Что я «нормальная». И дура, скажу я вам.
Недавно я вдруг поняла, что эта «нормальность» против меня же и работает. Мы гуляли с парнем по парку в жаркий день. Он внезапно остановился у ларька и купил себе мороженое. Лизнул, и дальше пошел. Мне не предложил. Даже не спросил, хочу ли я. Я растерялась. Подумала: «Ну ладно, бывает. Может, машинально купил одно. А может, просто экономный?»
Потом — кафе. Он зовет на свидание. Сам заказывает: суп, второе, кофе, десерт. Я — кофе и маленькое пирожное. Принесли счет. Он глядит на меня и говорит: «Давай пополам?» И я, конечно, киваю. Плачу свою часть. Выхожу на улицу, и вот в этом августовском тепле мне становится как-то холодно внутри. Потому что я вдруг понимаю: я превращаюсь в удобный сервис, где красивая, ухоженная женщина приходит, дарит настроение, внимание, легкость — и все это как бы «на условиях самофинансирования».
С мороженым, вообще треш! Эта девушка ставит себя ниже плинтуса. Ну, хотя бы капелька самолюбия должна быть! Я бы нна её месте воткнул ему это его мороженое и в рот и в нос и в щёки, после того как спросила бы "вкусно"?
Свидания продолжались и становились все печальнее и печальнее. У меня даже было ощущение, что я притягиваю только альфонсов каких-то. Сегодня кофе, а завтра что, возьму для него кредит? Вот и шло все по накатанной. Как-то один мужчина и вовсе пришел на свидание без денег, но довольно улыбался. Заказал все, что хотел — салат, рыбу, чай. А потом, когда подали счет, хлопнул себя по карманам: «Ой, у меня сегодня только карта другого банка, не работает с этим терминалом... Оплатишь?»
Я расплатилась. Даже не от злости, а из какого-то старого сценария: «Ну не буду же я скандал устраивать. Я же хорошая. Как-то это неудобно». Но дома сидела и грызла себя. Потому что внутри уже зрела мысль: «Если на старте он так расслаблен, то что будет дальше?»
Было еще одно такое свидание. Встретилась с парнем из интернета в ресторане. Не успели изучить меню, как он выдает: «Только сама платишь за себя — мой принцип». Окей, раз принцип, оплачу себе крем-суп сама. Подходит официант. И тут мой кавалер по-барски откидывается на спинку кресла и заказывает сразу несколько блюд из разряда «дорого-богато» — стейк, устрицы и другие позиции такого рода. А потом медленно так это все поглощает, показательно нахваливает и чуть ли не стонет от удовольствия. Мне попробовать не предлагает, конечно же. А как только я доедаю свой суп, выдает: «Что, завидно же, да?» Надо ли говорить, что это было первое и последнее свидание с этим типом? Пусть самоутверждается с кем-то другим.
Мне только одно не понятно, зачем нна первом свидании идти в дорогой ресторан? Даже если парень пригласил. Чтобы что? Нажраться? Мне интересно пообщаться с человеком когда я вижу его в первый раз, а не смотреть как он "чавкает". При том, что столько неудачных встреч было у девушки и она наступает нна те же грабли.
И вот тогда я решила: «Все, с меня хватит!» Я стала смотреть на свидания как на микротест. Не на деньги — на отношение. Теперь, когда я прихожу на свидание, я не заказываю воду и микросалат, чтобы выглядеть «не жрущей». Я беру все то, что хочу. И я не чувствую вины за это. Потому что я — красивая, ухоженная, интересная. Я пришла в хорошем настроении, в красивом платье, со свежей головой. Я — удовольствие. И я заслуживаю того, чтобы со мной обращались достойно.
Мне не нужен спонсор. Но мужчина, который зовет меня на встречу и не готов заплатить хотя бы за ужин, вызывает у меня одно чувство: отвращение. Потому что если он не готов проявить элементарную щедрость, пока я при параде, то что он будет делать, когда я с температурой и красным носом прошу принести мне воды? Или когда я с животом и отеками просто захочу, чтобы кто-то держал меня за руку?
Не всегда мужчина показавший себя щедрым нна свиданиях, будет и в семейной жизни также щедр. Мой бывший до свадьбы был caма доброта и щедрость. Но всё закончилось после свадьбы. Оказалось что он готов отдать последнюю рубаху любому другу, а семья перебьётся.
И вот, казалось, что все меняется и у меня должно быть свидание с «не жмотом». Решила моя подружка со своим хорошим знакомым свести: говорит, человек зрелый, приличный, явно не жмот какой-то. Сижу я на свиданке с богатым парнем — часы дорогие, машина крутая. Заказали кофе с десертом. Приносят счет, а он так невинно: «Ой, забыл кошелек в машине. Может, оплатишь? А я потом». Я улыбаюсь, делаю селфи с ним и заявляю: «Ага, конечно. Только вот что, дорогой: я же не дура, чтобы вестись на такие разводы. Сейчас выложу сторис с подписью „Встретила мужчину. На новый „мерс“ деньги есть, а на кофе девушке — нет“. То-то моя подружка в восторге будет. Все ваши общие знакомые об этом узнают». Тут он аж побелел: «Ты что, ненормальная?!» «Нет, просто опытная» — улыбаюсь я. «Так что, достанешь свой кошелек или будем разбираться публично?» Кошелек в итоге быстро нашелся. И даже на чаевые деньги нашлись.
Ну, вот здесь молодец девуля! Наконец-то поступила как настоящая женщина, ценящая себя и своё достоинство. Хотя высказалась очень глупо.
Итог — я просто перестала стесняться своей ценности. Мне не нужно оправдываться. Я не просто «тарелочница», я — женщина, которая достойна хорошего отношения, и не делает скидку на мужскую несостоятельность, прикрытую шутками о «равенстве».
Хочешь позвать меня на свидание — умей платить. Хочешь, чтобы я тратила свое время — покажи, что ты взрослый человек, а не мальчик, которому мама карточку не дала.
Это не про деньги. Это про уровень и уважение.
Бонус: еще несколько историй пользовательниц сети, которые называют себя тарелочницами
- Если парень не покупает или не готовит мне еду, я не хочу иметь с ним ничего общего. Если кто-то приглашает меня потусоваться, должна быть возможность поесть, чтобы я согласилась. Если ее нет, я отказываюсь под каким-то предлогом. Я завела много знакомств с парнями просто ради того, чтобы поесть. А после того, как они меня накормят, я игнорю их, пока снова не захочу с ними поужинать. Я притворялась, что вижу светлое прекрасное будущее с парнями, которые мне даже отдаленно не симпатичны, просто потому что знала, что они пригласят меня на ужин. Я ходила к парням домой и после еды придумывала какую-нибудь глупую отговорку, чтобы уйти. Даже ускользала тайком один или два раза. После того, как они меня накормят, я уже не хочу находиться рядом с ними. И так с каждым парнем, который у меня был: сначала у меня возникала симпатия просто так, а заканчивалось тем, что я любила его только за то, что он меня кормил. И когда мы расставались, я все равно поддерживала с ним связь, потому что, скорее всего, он все еще любил меня достаточно, чтобы приносить мне еду. Это плохо, да? © Ruinedgirl22 / Reddit
- С подругой случилась «удивительная» история, и она разрешила мне ее рассказать. Решила она после работы, наконец, согласиться на встречу с интернет-кавалером. Встретились, она говорит, мол, после работы очень голодная — как назло пообедать не успела, — и предлагает куда-нибудь зайти. Заходят в ресторанчик. Она видит, что он откровенно так «на иголках» сидит, пока она меню изучает, спросила, в чем дело. Он признался, что на ресторан не рассчитывал, поел дома и думал, что и она где-то перекусит. Она улыбнулась и говорит ему: «Не беспокойся, я сама за себя заплачу». Ладно, сделали заказ, он скромно совсем — сытый же, она по-хорошему поела, разговор не клеился как-то, общими фразами перебрасывались. Оплатили счет раздельно, вышли из ресторана, и тут кавалер сообщает, что ему домой пора. Ну, пора так пора. Подруга настаивать не стала — распрощались. Вечером парень пишет, что она ему не подходит, поскольку она его «унизила». Она в шоке, когда успела его унизить, а он поясняет, что «нормальная девушка» либо заказала бы скромненько, чтобы он смог заплатить и за себя, и за нее (например, кофе с рогаликом каким-нибудь) и не выглядеть «чуваком, неспособным заплатить за девушку», либо потерпела бы до дома, без ресторанов. © Подслушано у женщин / VK
- Итак, я с последним жила 50 на 50. Вроде бы справедливо. Но! Он ел как не в себя. Мясо, голубцы, фаршированные перцы, запеченная курица. И это 50 на 50 денег в идеале. А получается 89 на 100. Когда я ему сказала, что он съедает на все сто, я оказалась меркантильной. Только о себе думаю. Тарелочница. Да, так он меня назвал. © 11ore11 / Pikabu
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Комментарии
Люди живут в каком-то другом мире. Я в юности ходила нa свидания, чтобы пообщаться с интересным человеком, а они зачем ходят (кроме поесть), я из этого текста так и не поняла. Фраза, которая меня стриггерила тут: «Я — удовольствие». А я вот не удовольствие, а человек. Субъект для себя, а не объект для кого-то.
Нет, я, конечно, люблю людей, которые меня кормят (и озвучиваю это открытым текстом, в том числе, когда оставляю чаевые или передаю комплименты повару), но и сама других людей кормить тоже люблю. Накормить кого-то вкусненько — это же добровольный жест симпатии, он не требует отдачи или взаимности, он исходит именно от тебя: хочешь — угощаешь, не хочешь — не угощаешь.
В одну кучу стряхнули женщин, которые пользуются другими и женщин, которые не хотят, чтобы ими пользовались
Не люди то, а бездонныя утробы, что ненасытной пaстью зияютъ, требуя чужаго добра, яко пcы голодные! Приходятъ они съ улыбкой льстивой да рѣчами медовыми, а сами взоромъ своимъ алчнымъ, хищнымъ ищутъ, гдѣ бы кусокъ пожирнѣе урвать. Притворяются, будто люба имъ бесѣда, будто дивятся они разуму собесѣдника, а всѣ помыслы ихъ — о жареномъ гусѣ, о молочномъ поросёнкѣ да о винѣ заморскомъ, что кровь горячитъ.
Стыда не вѣдаютъ они, ни совѣсти! Ибо какъ можно душу свою продавать за кусокъ хлѣба да чарку вина? То не любованіе есть, а корысть чистѣйшая, сквeрная, что душу гноитъ, а имя позoромъ неизгладимымъ крыетъ. Послѣ же трапезы обильной, роскошной, ищутъ они всякой отговорки глyпой, смѣхотворной, дабы поскорѣе скрыться, оставивъ кормильца въ дyракахъ, въ посмѣшищѣ, обобраннымъ до нитки!
О, горе имъ, что погрязли въ грѣхѣ чревоугодія да лицемѣрія! Ибо не принесетъ имъ сіе срaмное дѣяніе ни счастья, ни истинной радости, а токмо позoръ да посмѣшище въ очахъ людскихъ и предъ лицемъ Господа. Ибо сказано: «Не хлѣбомъ единымъ живъ человѣкъ, но всякимъ словомъ Божіимъ».
Да убоится всякъ, кто встрѣтитъ такого паpaзита, кровосoса нa пути своемъ, ибо не принесетъ онъ ничего, кромѣ разоренія да скорби тяжкой!
Ходить нa свидания ради того, чтобы поесть бесплатно - дно.
Предлагать женщине разделить счет, если нa свидание её пригласил сам мужчина - тоже дно.
Обе категории стоят друг друга.
Зачем вообще приглашать даму в ресторан, если нет денег или их жалко? Сейчас есть много бесплатных мероприятий. Где же негласное мужское правило - пригласил, значит и отвечаю за это - и кошельком, и приятной беседой, и общей атмосферой свидания. Даже если девушка не понравилась, все равно свидание надо провести достойно, и домой в конце проводить. Хочется надеяться, что думающие адекватные мужчины еще есть нна Земле.