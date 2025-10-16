15+ уморительных историй о беременности, в которых каждая мама узнает себя с улыбкой

Я, кажется, уже здесь писала. Накануне перед родами я наварила вкусного супа и объелась им до безобразия. Проснулась в 4 утра от странных ощущений в животе. Посидела в туалете, доела суп, а потом пошла будить мужа и звонить врачу, ибо это были схватки.