Я, кажется, уже здесь писала. Накануне перед родами я наварила вкусного супа и объелась им до безобразия. Проснулась в 4 утра от странных ощущений в животе. Посидела в туалете, доела суп, а потом пошла будить мужа и звонить врачу, ибо это были схватки.
15+ уморительных историй о беременности, в которых каждая мама узнает себя с улыбкой
Истории
4 часа назад
Беременность — незабываемый период. Ведь это девять месяцев ожидания чуда. А еще в жизни женщины происходит море любопытных ситуаций: от сильных эмоциональных переживаний до неожиданных кулинарных предпочтений. Собрали забавные истории от девушек в сети.
- Когда была беременна, не понимала, почему в магазинах, когда я уходила, на меня шокированно смотрели кассиры. Потом уже муж рассказал, что во время беременности я часто уходила и забывала о том, что нужно заплатить. В такие моменты он делал вид, что все в порядке, и говорил мне: «Иди вперед, я догоню». А сам, оказывается, возвращался и доплачивал. © Мамдаринка / VK
- Пошла жена делать паспорт нашему коту, а вернулась заплаканная. Я давай сразу же расспрашивать, что случилось. Жена ничего не хотела рассказывать и лишь сказала: «Я найду другое место, где работают адекватные люди, и сделаю правильный паспорт». Подумал, что ей нагрубили или перепутали что-то в документах, поэтому любимая такая расстроенная. Спустя часы просьб ввести в курс дела я наконец-то услышал: «Понимаешь, я пришла к ним. Они спрашивают цвет кота, говорю, что мокрый асфальт, а мне отвечают, что не могут так написать. Тогда я давай показывать фото и доказывать, что это именно такой цвет, а они дальше свою шарманку играют и собираются писать, что наш кот серый. Ну я и ушла оттуда». Весело жить с беременной женой, очень весело. © Мамдаринка / VK
- На днях иду с работы и получаю сообщение от жены. Попросила взять ей шоколадку. Зашел в магазин, выбрал ее любимую, молочную с орехами. Прихожу домой в хорошем настроении, сразу же отдаю шоколадку ей, а она обиделась на меня! Видите ли, не тот шоколад взял! Сказала, что хотела черный, без всего. Хотя она всю жизнь любила молочный с орехами. Чтобы жить с беременной, нужно быть провидцем. © Мамдаринка / VK
- Не было никаких беременных заскоков, ни гастрономических, ни эмоциональных. Но все девять месяцев я ставила под сомнение правильность человеческой анатомии. Все время мешала спать левая рука. Кто вообще придумал, чтобы она вот так сбоку была прикреплена и мешала удобно лежать?! А один раз долго всматривалась в лицо мужа и спросила: «Тебе зубы не мешают?» Он тогда так странно посмотрел на меня, а мне и правда казалось, что ему с ними неудобно. Потом прошло, но сейчас я рада, что и у меня тогда была эта беременная безуминка. © Мамдаринка / VK
- Когда я была беременна своей первой дочерью, каждый день капризничала. Иногда мои запросы были какими-то фантастическими. 11 часов ночи, мне захотелось мороженого. Говорю об этом мужу, он быстро сходил в магазин, пока тот не закрылся. Приносит, а мне уже не хочется обычного пломбира. Моей душеньке захотелось мороженки с чесноком! Муж никогда особо не умел готовить что-то, но в ту ночь превзошел самого себя. Взбил пломбир со сгущенкой в блендере, а еще добавил туда чесночный порошок. Как сейчас помню то восхищение, когда я попробовала это мороженое и не смогла поверить своим рецепторам. Тогда это было невероятно вкусно. До сих пор благодарна мужу за его креативность и терпение, ибо я бы на его месте точно сошла с ума. © Мамдаринка / VK
- Три года назад была беременна нашим первенцем. Помню те дни, в которые я была прямо слишком сентиментальной. Шла в середине декабря домой с прогулки, осознала, что потеряла свои варежки. Начала рыдать. Вернулся муж с работы. Застал меня в таком виде, пытался успокоить, но тщетно. Ушел, вернулся спустя 15 минут с новыми варежками, которые были точно такими же. Увидела это и начала рыдать от счастья. Хоть я их ни разу и не надела с того дня, но до сих пор благодарна мужу за то, что он у меня такой заботливый. © Мамдаринка / VK
AI-generated image
- Во время первой беременности я была просто фанатом яблок. Однажды купила целый килограмм, съела их за один присест и вдруг поняла, что... плачу. Муж в панике: думает, я расстроена, что яблок больше нет. Подходит ко мне, а я сквозь слезы говорю: «Жалко...» Он решает меня утешить, а я добавляю: «Жалко, что больше не влезает!» И тут его лицо! Он просто не знал, как реагировать. © Мамдаринка / VK
- Как-то, будучи беременной, сварила кофе, положила сливки, а затем на автопилоте поставила кружку в холодильник, а сливки — в шкафчик, где лежат чистые кружки. Я вышла из комнаты, села, а затем вернулась за кружкой. Потратила 20 минут, пытаясь найти свой кофе. Сдалась, открыла шкафчик, нашла сливки на полке, поставила новую кружку завариваться, открыла холодильник, чтобы поставить сливки обратно, и обнаружила свою первую кружку кофе, теперь уже охлажденную. © justcatfinated / Reddit
- Я была почти на восьмом месяце беременности, когда муж уехал работать на объект примерно в 1,5 часах езды от дома, за город. Это была работа по найму, и я так и не удосужилась узнать адрес. Это было больше 30 лет назад, так что никаких мобильных телефонов не было. Я заглянула в холодильник и обнаружила, что муж забыл свой пакет с обедом. Я была в ужасе. Позвонила в компанию, где он работал, и узнала, как добраться на объект. Я была почти в истерике. Села в машину и повезла ему обед. Когда я приехала, он и еще пара ребят уехали в город перекусить. Кажется, я напугала нескольких рабочих. Я расплакалась, вернулась в машину и рыдала около получаса. Потом пришла в себя. Вдруг вижу мужа. Он спрашивает: «Что случилось, дорогая?» В обычной жизни я бы увидела его обед, пожала плечами и решила, что он сходит и купит. © samanthasgramma / Reddit
- Глюки глубоко беременного мозга: на днях задумалась о том, что я до сих пор одинока. Успела впасть в печаль по этому поводу. Через пару минут дошло, что здесь что-то не так. Потом вспомнила, что я еще и замужем и все у меня хорошо. Пошла придумывать романтическую обстановку на вечер. © Мамдаринка / VK
- Я на первом триместре беременности. Несколько недель назад коробка с едой на вынос выпала из холодильника, когда я его открывала, и все высыпалось на пол. Я сразу же начала безудержно рыдать и кричать: «Все на полу!» — пока мой парень одновременно убирал и похлопывал меня по спине. Я пыталась извиниться, потому что обычно я эмоционально закрыта, и такое поведение совершенно на меня не похоже, а мой парень изо всех сил старался не смеяться и говорил: «Все хорошо! Плакать — это нормально! Мы можем поплакать!» © Unknown author / Reddit
- Жена захотела чего-то апельсинового. Побежал в магазин и скупил все, что было похоже на апельсин. Притащил домой целый пакет апельсинов, мандаринов, лимонов. Думаю: ну угодил. А жена с разочарованием говорит: «Ну вот зачем? Я же просила аскорбинку! Просто обычную аскорбинку! Витамин С мне нужен, а не это все!» В этот момент я понял, что логика здесь не работает и что гадать на желания беременной бесполезно. © Палата № 6 / VK
- Я беременна и выхожу замуж за отца своего ребенка. Он меня любит безумно. Но до меня он встречался с женщиной на 10 лет старше его, и она до сих пор бегает за ним. И вот меня переклинило, не могла отделаться от мыслей о ней и ее преследовании. Завела страницу в соцсети от имени мужика и начала с ней общаться. Узнала всю ее жизнь, причины расставания с моим парнем, чем она живет, дышит, где бывает, что чувствует. Грамотно ее развожу, подозрений ноль, я спокойна. А она призналась в любви. Жалко ее теперь. Хочу ей счастья. © Подслушано / Ideer
- Когда была беременна, любила мылить мыло. Но нравилось мне одно — с запахом зеленого чая. Годы спустя в магазине среди всех запахов я учуяла его! Тут же взяла упаковку и побежала домой. Вечером сын потребовал то зелененькое мыло, а потом взял и целый час не расставался со своим кусочком. Хотел его взять с собой в кроватку. Ну а я вдыхала этот аромат и не верила своему счастью. Теперь при виде этого мыла готова родить еще одного. © Мамдаринка / VK
- Была на восьмом месяце. Как-то в час ночи захотелось шаурму. Снарядила мужа на поиски. Он, бедный, чуть ли не полгорода объездил, чтобы найти эту шаурму в такое время, и привез все-таки. А я уже перехотела. Но мне стало жалко потраченные деньги. Поэтому сказала мужу, чтобы он сам все съел. Проследила даже, чтобы все до последней крошечки умял. И он реально съел! Вот такие причуды у меня были. После родов все прошло.
- Сижу в больнице, тут привозят девочку на скорой. Схватки нормальные, а она вопит: «Я такого супца дома наварила!» Оказалось, муж-паникер вызвал скорую, а она поесть не успела! Ну посмеялись. На следующий день снова ее вижу и узнаю, что она тогда взяла и написала отказ от госпитализации и уехала домой. Наутро встречаемся в палате с детьми, и она такая счастливая: «Представляешь, я успела борща поесть, и снова муж вызвал скорую». И привезли ее уже прямиком в родзал, по дороге воды отошли. © wowaxxl
Мамы каждый день искусно решают проблемы своих детей. И это становится сюжетом для теплых историй.
У меня почему-то к концу беременности были заскоки - я ела апельсины и запивала их апельсиновым соком)) Зато у дочери не было никогда аллергии на цитрусовые))
