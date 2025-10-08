Если семейники не снял, то может быть очень по-до-зри-тель-но! Вдруг там что-то спрятал?
16 человек, у которых в магазине не обошлось без приколов
Каждый поход в магазин — это маленькое приключение, в котором может случиться что угодно: от неловкой ошибки до начала большой любви. Здесь и продавец, который прокричит о вашей личной жизни, и покупатель, готовый раздеться ради доказательства невиновности. Мы собрали 16 историй, в которых обычный шопинг превратился в комедийный перформанс, полный приколов, неловкости и романтических моментов.
- На кассе в магазине решила купить многоразовый бритвенный станок, а они же там за стеклами, не в свободном доступе. Попросила добавить его в покупку. За мной как назло очередь из мужиков, а кассир как заорет на весь магазин: «Лена-а-а! Дай станок для бритья, тут девушка просит! Неси быстрее!» Было смешно и неудобно, мы всей очередью похихикали, но все же это бестактно для продавца. © Подслушано / Ideer
- Я был в продуктовом магазине, краем глаза заметила, как что-то мелькнуло. Пять минут спустя около 40 человек пытались прогнать енота из магазина, а одна женщина запрыгнула в морозильную камеру с криком «Я не хочу бешенства!» © Quokka_Queen / Reddit
- Папа рассказал историю. Заходит он как-то раз в незнакомый магазин, чтобы купить кое-что для ремонта. Подходит к продавщице (магазин пустой), а она жутко угрюмая. Он смотрит на нее и полушутя говорит:
— Женщина, вам бы так подошла улыбка.
На что получает гениальный ответ:
— Не хватало мне еще на рабочем месте улыбаться! © Убойные истории / VK
- Пошел как-то в зоомагазин. Взял вроде бы кошачью лежанку, а она оказалась собачьей. И это ладно, но тут другая покупательница привела своего хаски, и ему уж больно приглянулась эта кроватка. В итоге за мной по магазину гонялась собака, а я с лежанкой в руках пытался от нее убежать. © Allan Koh / Quora
- У меня на глазах мужичка заподозрили в краже из-за его нехрупкой такой фигуры. Охранница заперла дверь в магазин прямо перед его носом и говорит: «Расстегните куртку». Мужик психанул, расстегнулся, а потом резко сдернул штаны, остался в одних семейниках и орет ей: «Вот, смотрите, тут тоже ничего нет!» Она смутилась, быстренько открыла дверь и ретировалась. © Инесса Федоровна / ADME
- Утро, 8 часов. Стою в очереди на кассе в магазине. Передо мной бабуля — божий одуванчик. Выкладывает на ленту одну единственную слоечку и дает кассиру крупную купюру. Та пробивает и начинает отсчитывать сдачу. Бабушка удивленно спрашивает: «У вас есть сдача»? Кассир: «Конечно, есть». Бабушка: «Тогда сделайте мне отмену товара, пойду в другой магазин, поскандалю по поводу отсутствия сдачи». © Палата № 6 VK
- Покупала юбку, попросила у продавца 46-й размер, а она притащила мне 50-й. Я говорю: «Вы зачем принесли мне такую огромную юбку?» Она мне отвечает: «У меня постоянно просят 46-48-й размер, а в итоге уходят в 50-м. Я лучше вижу, какой размер вам нужен». Я померила этот 50-й размер, он, конечно же, свалился с меня. Ну и говорю, мол, а теперь дайте мне все-таки 46-й. Надела, продавец посмотрела так критично и говорит: «Надо же, не ожидала». Я сказала «спасибо», отдала ей юбку и пошла купила почти такую же в соседнем отделе. © Anna Gah / ADME
- Коллега на работе как-то рассказала. Пошла ее мама с внуком в гипермаркет закупаться. Ребенок мелкий, по дороге хватает то одно, то другое. И все просит купить. Ну а бабушка отказывает, естественно. И вот уже на кассе, после всех отказов, внук схватил упаковку батареек и взмолился: «Баба, купи мне это! Я всю жизнь об этом мечтал!» © Евга / ADME
- Я показал кассиру карту скидок на своем телефоне, она пикнула по экрану сканером и начала пробивать покупки. Дама, стоящая за мной в очереди, спросила у кассира, мол, что это я сделал? Та ответила, что у меня будет скидка. Большая. Дама посмотрела на меня и сказала тоном, не допускающим возражений: «Я воспользуюсь вашей картой скидок». Таким тоном глава корпорации позволяет мелкому клерку оказать ему услугу, от чего клерк должен быть счастлив до конца своих дней. Судя по всему, я тоже должен был быть счастлив. Я посмотрел на даму и спросил: «Вы уверены?» Она величественно кивнула и сказала: «Да!» Я расплатился и ушел. Мне и так хорошо. © Miamoto1710 / Pikabu
- Зашла в магазин, стою с товарами в небольшой хмурой очереди. Пикает сканер, периодическое: «Пакет нужен?» Нормальное утро-хмутро. Здороваюсь с кассиром, она все пробивает, я благодарю и желаю хорошего дня. И тут дама на кассе чуть оживилась: «Девушка, можно вам цветы подарить?» Эм? Оказалось, что списали тюльпаны, которые продавали к празднику, предложила забрать несколько букетов. Отказываться не стала, подкрепила благодарность шоколадкой. Вроде мелочи, но добра вокруг стало чуть больше. © Подслушано / Ideer
Ехала из далекой страны, около дома зашла в супермаркет, купила тортик. А рядом был отдел с цветами, вход с улицы. Зашла, купила еще и цветы. Прихожу домой - полквартала всего пройти было. Мама говорит - Спасибо за цветы. А ты с одним тортиком прилетела? И тут я поняла, что оставила чемодан в цветочном. Главное, по супермаркету ходила, нигде не оставила - народу мало было утром и меня пустили с маленьким чемоданом. Вернулась, нашла чемодан там, где оставила. Похихикали, что с утра все такие рассеянные.
- У меня был очень давний случай. После работы забежала в садик, забрала трехлетнего сынишку и быстренько в универсам за покупками. Очереди неимоверные, вечернее время, все с работы спешат домой, толкутся. Одним словом, кошмар. Идем к кассе. И вдруг какой-то мужчина поднимает моего ребенка и усаживает мне на плечи! Говорит: «Так быстрее». Картина была идеальной — мамочка (рост 1,53) с двумя сумками в руках и на шее трехлетнее чадо. Сказать, что я чуть не упала — ничего не сказать. © Ya Dezire / ADME
- Стою в супермаркете на кассе, покупаю что-то на обед. Кассир — молодой парень. Сзади меня подходит его коллега и протягивает ему какие-то бумажки. Естественно, я этого не вижу, и, когда кассир тянет руку за бумажками, я ловко ее пожимаю. Он не растерялся, улыбнулся, сказал: «Здравствуйте». А я уходил от кассы на носочках, как кот Том из мультика. © Positive.Person / Pikabu
Прям рыцарский поступок мужика, который посадил мало́го ны плечи маме... Лучше бы помог сумки вынести, умник блин...
- Приехала ненадолго в Японию с другом. Ходим по магазинам, громко выясняем отношения. На днях поругались в супермаркете в овощном отделе. Он достал меня, я как закричу: «Господи, как же ты мне надоел! Если найду тут хоть одного нашего, тут же уйду к нему!» Голос молодого человека из фруктового отдела: «Кажется, нашла». Третий год вместе, очень любим друг друга. © Подслушано / VK
- Я покупала робот-пылесос. Выставлены были только черные. Говорю молодому продавцу: «Нет ли у вас такой же модели, но в другом цвете? На этом пылесосе на витрине пыли совсем немного, но она хорошо видна. Не хотелось бы постоянно протирать его». Далее состоялся эпичный разговор с парнем, убежденном, что пыль бывает только в торговых центрах. Еще и гордился, что он это знает, а я нет. © Marletka / ADME
Всё правильно, дома мамка чистоту наводит, потому пирожочек и не в курсе, что там бывает пыль.
- Стояла в супермаркете в отделе кондитерских изделий и случайно рукой задела пачку печенья. Та упала, пластиковая коробка раскрылась, и печенье рассыпалось по полу. Парень, который стоял возле меня, резко схватил меня за руку, крикнул: «Бежим!» — и потащил меня за собой. Остановился, только когда добежали до кассы. На мои слова, что мне все равно ничего не сделали бы и эта ситуация не так страшна, лишь подмигнул и сказал, что не знал, как подкатить, а тут печенье так удачно рассыпалось. Встречаемся уже полгода. © Палата № 6 / VK
- Как-то в очереди женщина вежливо попросила у меня скидочную карту магазина, я дала. После она меня так благодарила, что аж неловко стало. Предложила мне шоколадку купить, я отказалась, заверила, что мне нетрудно поделиться. Вышла из супермаркета, смотрю, трамвай подъезжает, бегу на остановку, слышу сзади какой-то шум — а это та женщина за мной бежит с шоколадкой в руке (и большим пакетом в другой), что-то кричит и машет. Я ей в ответ также кричу: «Спасибо, не нужно!» И продолжаю бежать. Показалось, что она даже расстроилась, помахала мне в окно, вздохнула и пошла по своим делам. © Оперный театр / ADME
Что ж, оказывается, чтобы найти любовь, нужно просто удачно уронить пачку печенья. Какая из этих историй заставила вас смеяться в голос? Делитесь в комментариях своими магазинными приключениями!
