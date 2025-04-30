15+ человек, у которых поход в магазин вышел куда веселее, чем планировалось

Даже банальный поход в магазин может обернуться анекдотичной историей, и герои нашей статьи поняли это на собственном опыте. Когда в одном месте встречаются пронырливые покупатели и немного уставшие кассиры - или наоборот, - это нередко приводит к маленьким трагикомедиям.