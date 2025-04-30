15+ человек, у которых поход в магазин вышел куда веселее, чем планировалось
Истории
1 час назад
Даже банальный поход в магазин может обернуться анекдотичной историей, и герои нашей статьи поняли это на собственном опыте. Когда в одном месте встречаются пронырливые покупатели и немного уставшие кассиры - или наоборот, - это нередко приводит к маленьким трагикомедиям.
- Был у нас магазин не самообслуживания. Продавщица за витриной. Набираю товар и говорю: «Сома в томате». Продавщица на меня как-то странно посмотрела и говорит: «Сама ты в томате!» Смотрим друг на друга в ступоре, а потом как заржем. Мне нужна была баночка «сом в томате», а она это на свой счет приняла. © Нонна / Dzen
- Я 162 см ростом, муж — 196 см. Была в командировке, муж попросил купить ему сланцы для бассейна. И вот я выбираю нужные — 47-го размера. Подошел молодой человек-консультант и небрежно так: «Это мужские». Я отвечаю, мол, знаю, мне для мужа. И тут раздается голос другой сотрудницы магазина: «Разобрали маломерки всех высоких! А нам что делать?» Я поднимаю глаза и вижу девушку ростом примерно как мой муж. Посмеялись. © komol-67 / Dzen
Какие праздники - такие и туфли
- Выбирала парфюм в магазине, подходит консультант: «Девушка, давайте я вас проведу?» Говорю, мол, не надо, я тут выбираю. Она настаивает: «Тут духи не для вас, подберем что-то дешевле. Я не ясно выражаюсь?» Я аж опешила. И в этот момент ко мне сзади подходит абсолютно незнакомый парень и говорит: «Дорогая, ты этот парфюм хотела? Пройдем на кассу». И оплачивает мне его! Я хотела перевести ему деньги, но он сказал, что возьмет лишь мой номер. © Карамель / VK
- Пришла в крутой магазин хозтоваров, сосредоточенно выбираю молоток, примеряюсь, взвешиваю в руке. Подходит юноша-консультант со своим обычным: «Вам помочь?» Я спрашиваю машинально: «А какой у вас рост и вес?» Юноша несется в сторону двери, а может, выхода или начальства... Я, томно выбрав молоток, прихожу на кассу и вижу возмущенные взгляды общественности. Потому что, видимо, мужчина покупает молоток для ремонта, а женщина — для какого-то хулиганства. © Tatyana Z. / Dzen
- В магазине подхожу к кассе, выкладываю покупки на ленту, и кассирша меня вдруг спрашивает: «Не узнал?» Я честно отвечаю: «Нет, не узнал. А где мы встречались?» Она на меня странно так посмотрела и выдала: «У вас расчет безналичный?» Оказывается, вначале она спросила: «Безнал?» Стыдно. © По секрету / VK
- Сегодня муж вернулся из магазина с историей. Он выбирал бумажные полотенца и, наклонившись, увидел упаковку более дешевых полотенец, которая стояла за дорогими. Как только положил ее в корзину, из-за угла вылетела бабка со словами: "Это мои полотенца! Я первая их заприметила!" Муж попытался от нее сбежать, но она гналась за ним и ругалась. За него даже сотрудники вступились, но бабка не унималась. В итоге супруг заканчивал покупки под пристальным наблюдением старушки, которая то и дело возмущалась: "Он украл мои полотенца!" © Tracey Haney / Quora
- Взяла слойку с ветчиной и сыром, пытаюсь пробить на кассе самообслуживания. Подходит охранник, строго так: "Девушка, вы что, хотите пробить самсу как обычную слойку?" Отвечаю: "Нет, это слойка с ветчиной". И тут охранник кричит в сторону выпечки: "Люба! Лю-ю-юб! А почему сегодня слойки треугольные?" А в ответ доносится: "Потому что настроение такое, Николай!" © Sovunja77 / Pikabu
- Стоят возле весовых пельменей две бабули. Пельменей сортов 8 где-то, они выбирают. И выбирают так: зачерпывают из коробки горсть пельменей совком, потом высыпают себе на руки и начинают щупать, рассматривать, нюхать. И так каждый вид пельменей. Я подошла, встала рядом, наблюдаю. В итоге уже вслух им говорю, мол, вы что это такое делаете, граждане, а? Они такие сразу: "А что? Мы ничего. Мы ничего не делаем". Я им говорю: "Вы почему продукты голыми немытыми руками трогаете? А потом кто-то эти пельмени есть будет!" Они мне в лицо стали утверждать, что мне показалось, ничего подобного тут не происходило. Я не унимаюсь: "Стою рядом с вами уже минут 5 и наблюдаю". И они сдались: "Мы не будем больше, не будем". И скорей тележку укатили. Но я почему-то уверена, что эти бабули и в следующий раз так сделают. © Naotmash / Pikabu
тут мужик дорогой парфюм оплатил незнакомой девушке, а Ваш муж пожадничал уступить бабульке упаковку более дешевых полотенец :( может Вам пойти в парфюмерный маг, поискать мужчину пощедрее? :)
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- Мы с детьми катались на пляж, и моя 6-летняя дочь обожгла ноги о песок. Когда мы сели в машину, чтобы отправиться за продуктами, она начала жаловаться на боль. Я посоветовала ей надеть хотя бы носочки. А в магазине я вдруг замечаю, что все люди косятся на ее ноги и хихикают. Смотрю вниз, а моя дочка приклеила к каждой стопе по гигиенической прокладке. Хорошо, что я уже была красная от загара. © Siggy / Quora
- Касса, очередь. Семейная пара пробивает покупки, в том числе мужские труселя. Увидев цену, мужик взбеленился, мол, больно дорого, отменяйте! А кассирша ему: "Да что вы, мужчина? Вы гляньте, какие нарядные! В них и в гости пойти не стыдно, и даже выйти можно куда-нибудь".
Вся очередь в истерике. Мужик по-тихому забрал трусы, свою супругу и под дикий гогот удалился. © Sergey12bez / Pikabu
- Мы с сестрой собирались уезжать в другой город на концерт. И вот пошли за продуктами в дорогу. Купили самое необходимое и стоим на кассе. А позади нас — группа веселых парней. Слышим: "Леди, куда направляетесь?" А у нас не считается зазорным болтать в очереди, потому отвечаем, мол, туда-то едем. Они рассмеялись, пожелали нам хорошего отдыха, и на этом все. А потом выходим с сестрой, она достает чек и заявляет: "Договаривались же, что я буду платить, а не ты!" Я такая: "А я и не платила..."
И вот добрались мы до концерта. На сцену выходит группа для разогрева, и мы стоим просто в шоке. Это были те самые парни из магазина. Нам потом удалось спросить их, не они ли оплатили наши покупки, а в ответ: "Ну-у-у, может, и мы". До сих пор не понимаю, как им удалось это провернуть так незаметно. © Scaz / Quora
"Я, конечно, понимала, что выхожу замуж за студента и что свадьба будет бюджетная, но только когда жених скинул это, поняла, насколько я ошибалась в слове "бюджетная""
Не бюджетно! Должна быть из переработанной макулатуры, скукоженная и без втулки!
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- С утра перед работой забежал в магазин возле дома, на единственной работающей кассе очередь сонных сограждан. Кассир, тетя лет 50-ти, явно не в духе: резко пробивает все, товары с грохотом летят в лоток, с ненавистью произносит скороговорку: "Пакет? Бонусная? Картой?"
Одна покупательница, отчаливая от кассы, говорит в сторону кассирши:
— Спасибо, хорошего вам дня!
Мгновенный суровый и громкий ответ:
— Здесь хороших дней не бывает! © user4757255 / Pikabu
- Я очень сильно похудел, но гардероб еще не успел сменить, потому носил вещи, которые мне были уже велики. И вот однажды мне было нужно сбегать в магазин, и я по привычке напялил старую спортивную одежду. Рассчитываюсь на кассе, болтаю с приятной девушкой. А потом такой кладу в карман кошелек с телефоном, и мои широченные брюки просто падают вниз. Я буквально стоял со спущенными штанами и от стыда не знал даже, что сказать. В итоге я заикающимся голосом пробормотал извинения, быстренько натянул штаны и убежал.
Месяц спустя мы с женой делали покупки в этом же месте, и, как назло, на кассе сидела та самая девушка. И тут она как выдаст: "А какого цвета у вас трусы сегодня?" Моя жена, которая знала эту историю, ржала в голос, а я потом еще долго обходил это место за версту. © dekar73 / Reddit
- Я делал покупки в небольшом продуктовом магазине и только что их оплатил. И кассир достал пачку денег и начал ее пересчитывать. Я почему-то подумал, что это моя сдача и попытался забрать деньги. Парень тут же отвел руку назад, а на его лице читалось: "Что происходит?" Мне было так стыдно, что те секунды, в течение которых я шел к выходу, показались вечностью. Я никогда в жизни не вернусь в этот магазин. © Unknown author / Reddit
- Недавно мы с девушкой закупались для кемпинга. Когда уже стояли в очереди на кассе, я обнял ее и легонько поцеловал. И тут кассир выдает: "Ты что, дома находишься?" А я в ответ: "А вы что, моя мама?" Слово за слово, и вот мы уже спорим на всю катушку. В итоге кассир категорически отказалась нас обслуживать. Мне пришлось обратиться к заместителю менеджера, и он был на нашей стороне. Тем не менее меня до сих пор мучает вопрос, как я должен был поступить, чтобы не возникло конфликта? Проигнорировать ее первое замечание? Но тогда почему она не проигнорировала наши нежности, которые ей не понравились? © ireallyhavenoname / Reddit
Интересно, а были случаи?
- Были как-то с сыном в магазине игрушек, и я заметила взрослого мужчину, который стоял возле полок с машинками и вертолетами, внимательно все рассматривал, трогал, приценивался. Могло показаться, что он выбирает это сыну, но вдруг к нему подбежала маленькая девочка и возмущенно говорит: "Ты где пропал? Пойдем выбирать мне игрушки". Он грустно кладет вертолетик обратно и говорит: "Ну, пойдем...". Потом видела их на кассе, вертолетик он все-таки купил. © Мамдаринка / VK
- Мне 30 лет, и я жить не могу без шоколада и фруктового сока. И вот после работы я пошла в магазин за вкусняшками и собиралась купить напиток определенной марки. Подкатила тележку к холодильнику и вижу семью с детьми. Один из малышей явно расстроен, а мама говорит: "Здесь есть консерванты, мы такое не покупаем". Я заметила, что они обсуждают последнюю упаковку нужного мне сока, потому извинилась, проскользнула между ними и забрала напиток. Ребенок в слезы, а мамаша посмотрела на меня с такой злобой!
Потом я пошла в отдел сладостей и подумывала о том, чтобы взять Milky Way. И тут как назло подходит та же семейка. Ребенок канючит батончик, а мама парирует: "Нет! Сахар вреден!" А я в этот момент кладу в тележку Milky Way. Ребенок видит это и вдруг как разрыдается! Мамаша посмотрела на меня с еще большей злобой и процедила сквозь зубы: "Спасибо!" Вероятно, она подумала, что я нарочно издевалась над ними, но и в мыслях не было. © Current-Photo2857 / Reddit
- В местном магазинчике начали продавать кофе навынос. Покупатели сами готовили себе напиток с помощью кофемашины, а потом шли на кассу и оплачивали его. И вот однажды друг меня разбудил ни свет ни заря и попросил приехать. Я быстренько собралась и решила выпить свой утренний кофе в этом магазинчике. И в тот момент, когда я уже нажала кнопку выбора напитка, до меня вдруг дошло: я не подставила стаканчик. Видели бы вы ту боль в глазах кассира. Кофе залил решетку машины и пролился на пол. Я, конечно же, его оплатила, но из-за стыда уже туда никогда не возвращалась. © drinkb**rwithastraw / Reddit
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