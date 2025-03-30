15 юморных историй, которые произошли на высоте нескольких тысяч метров над землей
Истории
44 минуты назад
Авиаперелет — это то еще приключение, ведь из самолета нельзя выйти, когда надоест или устанешь, и от своеобразных соседей тоже деваться особо некуда. Иногда на бортах авиалайнеров происходят такие случаи, что их хочется знакомым вместо анекдотов рассказывать.
- Летели как-то из Турции вместе с подругой и ее дочкой — моей крестницей. Я летать очень боюсь, а что поделать? Но полет проходил спокойно, я расслабилась, уже до столицы минут 20 осталось. И тут мы входим в зону турбулентности (сильную грозу). Сначала нас слегка потряхивало, а потом самолет резко рухнул вниз. Вернее, мне показалось, что рухнул — на самом деле это была воздушная яма или что-то в этом роде. Но ощущение было такое, словно ты на американских горках — аж дыхание перехватило. И потом — резко обратно. Все затихли, а моя крестница громко так говорит: «Блин, как прикольно! А можно еще раз?!» © Светлана К. / Dzen
- Недавно рассказали забавную историю. Совершавший междугородний рейс самолет долго не мог сесть — не выпускались шасси. Пилот объявил, что будет совершать экстренную аварийную посадку. Пассажиры начали паниковать. Один мужик позвонил жене: «Хочу признаться — я тебе изменял. Но я тебя очень люблю!» А потом, к счастью, самолет совершил удачную аварийную посадку, все благополучно выжили. Интересно только, что стало с тем мужиком, когда он домой приехал? © Не все поймут / VK
- Мы как-то летели в отпуск с севера в столицу. Отпуска у нас большие, по 2 месяца, и поэтому на борту зачастую много пассажиров с животными бывает — берем питомцев с собой. На регистрации обратила внимание на кота в переноске — его сдавали в багаж по ленте. Какой в его глазах был ужас! При подлете к столице в салон забежала стюардесса: «Чей серый кот?» От страха он выбрался из переноски. Искали его всем салоном, и, наконец, котейка воссоединился с хозяевами.
А у нас с дочкой в полете попугай выбрался из клетки: мы задремали — открываю глаза — у мужика впереди попугай сидит на лысине. Но дочка питомца ловко поймала — никто ничего не успел понять. © светлана дьяченко / Dzen
- Помню, со мной рядом летела на редкость адекватная парочка: мама и сын лет пяти. Мама ему все терпеливо рассказывала, по-взрослому так, без сюсюканий. Ну, и развлекала его, как могла. А пацан — нас.
— Мама, что-то мне тревожно сейчас... Почему самолет так неровно летит? Это непонятно и поэтому немного страшно (а мы как раз в турбулентности небольшой были).
— Ну, это просто. Смотри в иллюминатор. Видишь, какие облака неровные? Самолет через них летит, и на этих неровностях его трясет.
— Как на маршрутке, когда мы в садик едем?
— Точно!
— Ага, а билет совсем не как на маршрутку стоит! © Sinica1976 / Pikabu
- Япония. Долгий перелет. Вдруг включается интерком, и пилот что-то взволнованно тараторит по-японски. Тут же пассажиры с правой части борта встают и начинают тесниться к левой. Я прям запаниковал. Тоже встал, выглянул в иллюминатор, а там мне открылось редкое и удивительное зрелище: мы находились прямо над самолетом-заправщиком, который заливал керосин в наш борт. © MastadonBob / Reddit
- Где-то в середине полета пилот начал делать объявление: «На борту нашего самолета находится молодой человек Алесандро и он хочет сделать предложение руки и сердца своей любимой Микелле». Все захлопали, Алесандро достал помолвочное кольцо и надел его на пальчик своей девушке. Она всплакнула от счастья и прижалась к парню.
Летевший со мной рядом пассажир один не хлопал и не радовался. Он мне сказал, что делать предложение в воздухе — очень плохая примета. И... Он оказался прав! Мы промахнулись мимо взлетно-посадочной полосы! Перелетели. За всю мою жизнь я ни разу не летала, вернее, не взлетала под таким углом — самолет ушел вверх фактически вертикально! Пассажиры разделились на 3 лагеря: испуганно кричащие, истерически смеющиеся и скорбно молчащие. Мы сделали еще один круг и приземлились. Тормозили так, что думала — все кишки вывалятся! Впечатлений была масса. © Ирина Правдина / Dzen
- Как то выдалось мне лететь с пересадкой. Все это заняло целый день, и к вечеру я, естественно, вымотался. Зашел в самолет, уселся в кресло, а когда начали выруливать на взлетку, я уснул. Просыпаюсь — все равно едем! Толкаю соседа и говорю:
— Интересно, мы взлетать будем или так доедем?
А он мне:
— Ну ты и дрыхнуть! Мы уже приземлились. © Ринат Зарипов / Dzen
- Летим в самолете. Моя соседка нетерпеливо ерзает. Потом вызывает стюардессу и такая: «Кормить скоро будете? Я уже ждать устала!» Стюардесса говорит, мол, полет длится всего час, питания нет. А дамочка возмущенно: «И что, я целый час голодать должна?!» © Вилена / Dzen
- Летела на отдых. Возле меня сидела женщина с малышкой на руках. Первые полчаса ребенок спал, а потом начал капризничать. Мама пыталась отвлечь ребенка всеми возможными способами: задействовала раскраски, игрушки, ходила с малышкой вдоль сидений. Затем они вернулись на место, ребенок на какое-то время притих, а потом заплакал. Мамочка уже была без сил — я видела, насколько она уставшая. Малышка вдруг посмотрела на меня и ткнула пальцем в бусы. Я сняла их с шеи и протянула ребенку. Девочка заинтересовалась и затихла на какое-то время. Я глянула на поникшую мамочку и предложила: «Хотите, подержу ребенка? А вы пока ноги выпрямите, вздремнете». Я увидела в ее глазах надежду и благодарность. Она протянула мне ребенка, закрыла глаза и в момент выключилась. Я развлекала девочку своими украшениями, затем нашла брелок в рюкзаке, и мы начали его крутить со всех сторон. Потом наблюдали за облаками и клацали разное в моем телефоне. Спустя минут 20 женщина проснулась, улыбнулась и поблагодарила меня за отдых. После того полета я еще больше захотела ребенка. Это огромный труд, но что может быть круче, чем когда смотришь на свою маленькую копию? © Не все поймут / VK
- Летела бизнес-классом. На этом же этаже был улучшенный эконом. По коридору прогуливался тихий двухлетка. Спокойный малыш просто ходил, а за ним следовало вселенское зло в виде няньки приблизительно 30 лет. Нянька несла машинки, кубики и прочие игрушки и систематически совала одну из них в руку ребенка. Ребенок игрушку не хотел и бросал ее, куда прилетит. Летело в нас. Нянька извинялась, потом вставала на карачки и ползла искать упавшее у нас под ногами. Летели мы из Таиланда 9,5 часов. В общем, весь полет она искала свое счастье под ногами пассажиров бизнес-класса, а мы уворачивались от железных машинок, деревянных кубиков и прочей ерунды. Ребенок — кремень, просто молча прогуливался. © Ирина / Dzen
- Мне как-то раз повезло: справа от меня сидела тетенька с младенцем, а у иллюминатора — тетенька без младенца. Младенец оказался приличным человеком и весь полет спал, а когда не спал — прикольно пускал слюнявые пузыри и махал руками. А вот тетенька без младенца оказалась аэрофобом. И это была жесть. Всю дорогу она причитала, орала, ахала, взвизгивала, постоянно дергала стюардессу с вопросами: «Это мы уже падаем или еще нет?» Когда стюардессу добыть не получалось, она доставала этими вопросами меня. И хватала за руки. И спрашивала, не кажется ли мне, что звук двигателей стал каким-то другим, и не значит ли это, что они отказали, и мы-таки падаем. Немного легче стало в зоне турбулентности. Нас трясло и болтало над горами так, что мадам решила — вот теперь и в самом деле все, одним куском мы точно не приземлимся. Правда, примерно то же самое подумало 90% пассажиров, ну да ладно.
И тогда я сказала ей, что похоже да, ситуация сложная, и, может, как раз пришло время написать пару теплых слов родным и близким на всякий случай. И она стала писать. Отвлеклась и затихла. © Elemmire / Pikabu
- Недавно сестра с сыном летели с двумя котами. Их рассадили по разным рядам. Котик племяша волновался, поэтому тот взял переноску на колени, чуть приоткрыл ее и просунул руку внутрь, чтоб поглаживать питомца. Уснул. Котяра выбрался из плена и долго расхаживал по самолету. Лишь к снижению его вернули на место. На пересадке к все проспавшей сестре подходили люди и рассказывали, какой замечательный у них котяра, ручной и ласковый, как его весь самолет гладил и тискал, а он мурчал и чувствовал себя королем. © Плаваю в Анаполисе / Dzen
- Когда мне было 7 лет, я летел на самолете и нашел в салате, который ел, живую милую маленькую зеленую гусеницу. Я показал ее маме, которая предъявила ее стюардессе. Та немного испугалась и гусеницу забрала. Затем, примерно через полчаса, практически весь экипаж подошел к моему месту, чтобы извиниться и вручить мне кучу бесплатных подарков. Это было довольно забавно. © owlwo / Reddit
- Я сто лет не летала на самолете. А 4 года назад мы с дочкой и моей сестрой собрались на море. Дочери моей 14 лет, она не поднималась в небо ни разу. На регистрации мы всех пропустили, почти последние оформились. Заходим в самолет, а там у нас с дочерью разные места. Я истерично прошу стюардесс посадить нас вместе с ребенком — вот прямо истерика на меня накатила: как моя малышка будет лететь в первый раз и не со мной рядом? На меня ноль эмоций. Сестрица уселась, шипит, чтобы я успокоилась, а я не могу, мне страшно. В общем, стюардесса посадила нас вместе в конце салона. Долетели. Спасибо бортпроводницам огромное! © Ольга Смирнова / Dzen
- В одном из долгих перелетов через Атлантический океан стюардессы разрешили детям ходить гуськом друг за другом между рядами по кругу. Было одно условие — дети ходят тихо и не тревожат взрослых. Дети ходили часа 3 подряд, дав отдохнуть и немного поспать и своим родителям, и всем остальным пассажирам. Сын, тогда трехлетний, был в восторге от этой интересной игры, а я запомнила этот полет как самый тихий и спокойный, несмотря на штук 20 детишек от двух до 10 лет. © Strizh3109 / ADME
В детстве на многие события смотришь по-другому, и никогда не знаешь, что запомнится на всю жизнь. Герои другой нашей статьи рассказали о детских воспоминаниях, которые они пронесли с собой через годы.
Комментарии
Уведомления
Как же, как же четырнадцатилетняя дылда, в смысле, малышка, полетит без мамы? Не знаю, но по правилам авиакомпаний как раз с четырнадцати лет можно лететь вообще одному
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