15 юморных историй, которые произошли на высоте нескольких тысяч метров над землей

Авиаперелет — это то еще приключение, ведь из самолета нельзя выйти, когда надоест или устанешь, и от своеобразных соседей тоже деваться особо некуда. Иногда на бортах авиалайнеров происходят такие случаи, что их хочется знакомым вместо анекдотов рассказывать.