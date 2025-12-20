18 историй о том, как поездка за город превратилась в настоящую комедийную сценку

Выезд на природу часто начинается с больших планов и приподнятого настроения. Кажется, что свежий воздух, вкусная еда и компания друзей просто не могут подвести. Но у природы, как и у людей, отличное чувство юмора. Эта подборка — о том, как безобидные поездки за город превращаются в истории, которые потом вспоминаются с улыбкой.