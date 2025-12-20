18 историй о том, как поездка за город превратилась в настоящую комедийную сценку

Истории
3 часа назад
18 историй о том, как поездка за город превратилась в настоящую комедийную сценку

Выезд на природу часто начинается с больших планов и приподнятого настроения. Кажется, что свежий воздух, вкусная еда и компания друзей просто не могут подвести. Но у природы, как и у людей, отличное чувство юмора. Эта подборка — о том, как безобидные поездки за город превращаются в истории, которые потом вспоминаются с улыбкой.

  • Однажды я поехал к друзьям на дачу, и они почему-то решили, что я — эксперт по приготовлению шашлыка. Вручили мне шампуры, мясо и отправили к мангалу. Я, конечно, старался изо всех сил. Но получилось так: с одной стороны мясо сгорело до черноты, а с другой осталось сырым. Друзья сначала смеялись, а потом предложили мне другую работу. Теперь я на разливе напитков. © Не все поймут / VK
  • Наконец-то убедила мужа, что кемпинг — это круто! Я собрала все необходимое для веселых выходных с собаками: палатку, надувной матрас, походную плиту. Приехали к озеру около 4 часов дня, разгрузили машину, начали палатку ставить. А она оказалась настолько маленькой, что надувной матрас буквально занял в ней все пространство. В итоге я спала на земле на улице с одной собакой, а мой муж — в палатке с другой собакой. Когда мы вернулись домой, я купила самую большую палатку, какую только смогла найти. Мы успешно ходим в походы уже 5 лет. © SnarkingMeSoftly / Reddit
  • Не так давно была в походе. Выползла под утро из палатки, смотрю — енот стоит. Взяла одну печеньку и решила его угостить. Держу ее и зову зверюшку, мол, угощайся. Он быстренько подбежал, взял печенюшку, схватил наш чайник и сбежал в лес. Чайник-то не особо жалко, можно воду и в котелке нагреть. Но больше другое интересует: чего он убежал-то? Я бы ему и здесь чаю налила. Или ему больше дома нравится? Типа, заварит чай, будет есть печенье и думать о том, как ловко человека обманул. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
  • Видела, как на горнолыжном курорте мужчина учил свою жену кататься на сноуборде. Девушка падала, переживала. В какой-то момент в порыве эмоций сказала: «Все плохо получается! Я только и умею, что борщ варить!» А он ей выдал: «Ничего-ничего, борщ сперва тоже так себе выходил». И это ее прямо подбодрило, с новыми силами собралась и решила, что не все потеряно. © Подслушано / Ideer
  • Муж со своим братом как-то решили взять детей в поход в лес. Ночевка в палатках, еда на костре, рыбалка, озеро. Говорили, что будут объяснять детям, как выживать в лесу, и что делать при непредвиденных обстоятельствах. В итоге вернулись вечером в тот же день. Палатку умудрились сломать, когда устанавливали, костер не разожгли, потому что ветки мокрые, а с «лекцией» не вышло вовсе. Не смогли найти мох в лесу, чтобы поведать о том, что он всегда растет к северу. Муж с братом злые и уставшие, а детям понравилось, они в озере искупались. © Мамдаринка / VK
  • Муж со своим лучшим другом решили на выходных поехать за город, чтобы шашлык пожарить. А на дворе зима, снега по колено, мороз. Я ему еще дома сказала, что у них ничего не получится. У любимого всегда руки из одного места росли. Никто меня не послушал, отправились в лес, не было их часа три, после чего муж звонит и говорит: «Зай, свари нам пельменей, мы едем домой». Они не просто не пожарили шашлык, они за три часа и костер не смогли развести! © Мамдаринка / VK
  • Недавно была в походе с друзьями. У них двое детей. Поначалу они разрядили свои гаджеты, потом им надоело лазать по скалам, и они обратили внимание на меня. А я читала с планшета «Котов-воителей» и предложила им почитать вместе. Кто бы мог подумать, что современных детей можно три дня развлекать просто чтением сказки вслух! © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
  • Самое смешное для меня в походах — каждый раз, когда я, запыхавшись, пытаюсь справиться с крутым подъемом в Корее, мимо меня спокойно и легко проходит какой-нибудь кореец лет восьмидесяти, двигаясь в два раза быстрее меня. © freddythedinosaur1 / Reddit
  • Мы с другом отправились в заповедник и заехали в магазин за последними необходимыми вещами. Взяли каноэ, заехали за разрешением, въехали на территорию. Там мы разбили лагерь, развели костер и хорошо выспались. Проснулись рано, чтобы сварить кофе и насладиться утром, и тут выяснилось, что он купил кофейные зерна, а кофемолки у нас нет. В итоге мы высыпали их в мешок и разбили камнем. Пока мы приготовили пару чашек, прошло 30 минут, ха-ха. © Significant-Ad-341 / Reddit
  • Пошли с парнем в поход с палатками с ночевкой. Ночью неожиданно похолодало, спальный мешок уже не спасал. Бужу парня, говорю: «Куртка у тебя в рюкзаке под головой. Надо надеть, холодно». Не открывая глаз, этот крендель достает из рюкзака мою куртку, надевает ее и снова засыпает. © Карамель / VK
  • Гуляла как-то по лесу. Такая красота, гармония наедине с природой. Вдруг мне стало интересно кое-что попробовать. Осмотрелась — вокруг никого. Крикнула изо всех сил: «Экспрессо!» Послушала эхо, как вдруг из ниоткуда появился какой-то мужчина с корзинкой грибов и сказал мне: «Девушка, вообще-то правильно говорить „эспрессо“!» © Палата № 6 / VK
  • Я поднялась на вершину Кадаир-Идрис в Сноудонии и встретила там самую наглую овцу в мире — она поджидала туристов прямо на вершине. Все, кто бывал в походах рядом со скотом, знают, что обычно животные пугливы или просто не обращают на нас внимания. Но эта овца с ягненком смело подходила к людям и выхватывала еду прямо из рук. Она украла у нас яйцо по-шотландски, пакет чипсов, яблоко и мой еще не открытый батончик. Забрала бы и бутерброд, если бы я не была начеку. А ее ягненок тем временем гонялся за чайкой. Перед спуском успела сделать с ней селфи. © hiking / Reddit
  • Отдыхали на озере в конце мая, еще прохладно для этого края, но день выдался солнечный. Лес, красота, сосны, валуны, звенящая тишина. Прилегла на огромном замшелом валуне, солнце в глаз, наслаждаюсь, улыбаюсь, не с кем поделиться этими ощущениями. Поворачиваю голову, а на соседнем валуне греется здоровенная гадюка с ровно таким же блаженным выражением «лица». Посмотрели друг на друга. Она уползла, я стекла с камня, пытаясь унять бешеное сердцебиение. Единение с природой — оно такое! © Подслушано / Ideer
  • Несколько лет назад мы с друзьями забрались на вершину горы. Решили немного отдохнуть. Сидим, расслабляемся, и вдруг кому-то приходит в голову идея спуститься вниз наперегонки. Ну мы и побежали. Забегаем за поворот, а навстречу нам идет семья. Отец, завидев нас, с лицом, полным ужаса, начинает орать: «Медведь?! Медведь?!» Я кричу в ответ: «Нет, мы просто наперегонки!» Мы проносимся мимо. А он нам вслед кричит и ругается, мол, напугали его детей. Самое забавное, что дети выглядели вполне спокойно, пока он сам не начал паниковать и кричать про медведя. © lostalaska / Reddit
  • Поехали мы с друзьями на природу. Все как положено: мангал, мясо, гитара. Я решил в туалет отойти. Нашел место подальше, и тут слышу голос: «Здравствуйте, лесная охрана. Что тут происходит?» Я чуть под землю не провалился. А дядька невозмутимо выдает: «Вы это, отошли бы немного дальше, а то тут камеру недавно поставили, кабанов снимали, а вы прямо напротив нее». Я чуть не поседел! Потом друзьям рассказывал — они надо мной три дня ржали. © Не все поймут / VK
  • Мы с женой были в походе и дошли до узкой тропы. Навстречу нам шла пара. Когда они поравнялись с нами, мы прижались к стене, чтобы их пропустить. И в этот момент у меня громко заурчал живот, мы как раз собирались пообедать после похода. Женщина вдруг резко остановилась, схватила мужа за руку и в панике прошептала: «Дорогой, по-моему, я слышала пуму!» Я тихо извинился и сказал, что это просто мой голодный живот так возмущается. Мы дружно посмеялись над этой ситуацией. © blahdre / Reddit
  • Однажды я был на пикнике со своими друзьями, и мы решили сделать курочку-гриль. Один из нас решил взять на себя ответственность за приготовление мяса, но, к сожалению, он напрочь забыл про гриль, и мясо превратилось в угли. Он был так обескуражен, что в отчаянии сказал: «Я не знаю, как это произошло, я просто хотел приготовить угли на ужин». Больше этого повара мы к еде не подпускаем. © Не все поймут / VK
  • Решили устроить новогодний корпоратив за городом. Приехали, там шашлыки, уютный домик, сосны, красота! И тут кто-то вспоминает: «Леху забыли!» Леха приехал своим ходом. В конце веселья стали договариваться, кто с кем поедет назад. Леха уехал. Проходит время, ждем очередную машину, чтобы отвезти остальных, а приезжает Леха. На такси. «Я, — говорит, — корпоратив проспал». Поржали, снова посадили в такси, отвезли домой, но уже позвонили его жене, чтобы встретила, а то мало ли... Снова бы приехал. © Не все поймут / VK

А вы любите корпоративы или считаете их скучной обязаловкой? Расскажите в комментариях! Своими впечатлениями о праздниках с коллегами поделились эти пользователи сети:

Комментарии

Уведомления
Бруннера
21 час назад

Хорошая подборка! Истории смешные, особенно походные. В студенческие годы однокурсник обещал показать нам водопады. Мы прождали его больше часа. И поехали просто к речке в горы. Потом оказалось, что он проспал

-
-
Ответить

Похожее