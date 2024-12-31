18 историй о корпоративах, которые прошли так бурно, что коллеги спустя годы вспоминают

у знакомой корпоративы всегда проходили очень бурно - дикие пляски в ресторане, наряженные сотрудники пьяные в ноль, а директор, который не пьёт, снимал всё это н a видео и н a следующий день выкладывал нарезку из самых смешных моментов. в этом году все приготовились к тому же сценарию, а директор привёз всех н a концерт симфонического оркестра. н a следующий день были только видео с кислыми минами