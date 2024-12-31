18 историй о корпоративах, которые прошли так бурно, что коллеги спустя годы вспоминают
Корпоративы случаются не так уж часто: у кого-то только по крупным праздникам, а у кого-то и вовсе только на Новый год. Зато впечатлений обычно оставляют на десятилетия вперед, особенно, если кого-то из коллег тянет на разного вида «подвиги» или на неожиданную откровенность.
- Было это пару лет назад. С корпоратива разошлись в 5 утра, а коллеге в 7 на поезд, а с поезда — в аэропорт. Она говорит, мол, спать не буду, душ — и на вокзал сразу. Я падаю в кровать и сразу засыпаю. Казалось, минут 5 поспала — и тут стук. Открываю дверь: стоит толпа коллег, наперебой ржут, плачут и орут. Оказалось, что в 10 утра коллегу разбудила наша общая подруга. Коллега обзвонила всех: надо поезд догонять, а тот уже на расстоянии в 400 километров, и я одна в состоянии сейчас за руль садиться. Короче, выпила я кофе, после него мозг просветлел, и я, прикинув, что поезд 10 часов догонять, а потом обратно еще 10 часов ехать, решила, что проще уже в аэропорт коллегу доставить. Вот так бригадой в 5 человек мы рванули 29 декабря в столицу провожать нашу коллегу-гуляку. На самолет она успела. Новый год встречали дома. © Slivkina / ADME
- Никогда не любил корпоративы, потому что мне не нравилось неформально общаться с коллегами. Однажды решил, что этот страх нужно побороть и на новогоднем корпоративе решил станцевать чечетку. Попросил у знакомых специальную обувь, выучил танец, попросил минуточку внимания и неожиданно для всех дал жару. Сначала все шло хорошо, потом я случайно ударил пяткой в другую, упал на елку, а она уже упала на стол. Побились игрушки, стол перевернулся, а вместе с ним салаты, бутылки и тарелки. Это был единственный раз в моей жизни, когда я одновременно и испортил людям настроение, и поднял. © Не все поймут / VK
- У нас выпало много снега. Хоть и холодно, но настроение — волшебное. Сегодня в начале рабочего дня пришел довольный начальник, выдал всем лыжные костюмы и сказал переодеваться. Мы в шоке выполнили его указание. Потом загрузились в автобус и поехали кататься с горки на санках. Начальник специально арендовал место, где соорудили большую горку, поставили несколько столиков, пили чай и кофе с вкусняшками и жарили шашлыки. Мы были очень удивлены. Вот такой душевный корпоратив получился нежданно-негаданно. © Не все поймут / VK
- Как-то наша компания подбила бюджет, остались лишние деньги. И нам решили устроить корпоратив 29 января. И не просто корпоратив, а именно новогодний, с елкой, лебедями, ведущим. Это было забавно: уже месяц нового года прошел, все забыли давно уже про праздники, а мы идем отмечать Новый год! Ведущий так и сказал:
— Как приятно, что есть на свете люди, которые до сих пор празднуют Новый год.
Но лучше поздно, чем никогда. Славно погуляли тогда. © Lucky.love / Pikabu
- На прошлой работе юрист — солидная, хоть и немного шебутная женщина лет 50 — так загуляла на корпоративе, что в итоге легла на пол, невзирая на парадное платье, и, упираясь ногами, ползала на спине по плиткам пола. А сама при этом орала: «Включите Тото Кутуньо!» И мешала всем танцевать тем, что хватала людей за ноги. © Dorotejka / Pikabu
- На новогоднем корпоративе ко мне подошел коллега, предложил потанцевать, а во время танца сказал, что видел, как я весь вечер пожирала его глазами. Все так, вот только я вовсе не его пожирала глазами, а еду. Он просто возле стола стоял. Две недели уже на диете... © Не все поймут / VK
Всегда жалела раньше н.а застольях, что я не верблюд и не могу наесться вкусняшками н.а месяц вперёд. 😀
- Девушка начальника была просто красоткой. И с корпоратива я ушел с ней, а потом увел ее к себе домой. Начальник ничего не знал, но коллеги все видели, и какой-то «доброжелатель» растрепал ему об этом. Все закончилось тем, что меня уволили. Ту девушку я больше не видел. © Unknown author / Reddit
- На корпоратив к нам заказали довольно-таки посредственного фокусника, который показывал заурядные, простенькие трюки. Но я, будучи в веселом настроении, решил показать, что очень впечатлен всем, что он делает. Целый вечер я на все лады охал и ахал с каждого простенького фокуса, сопровождая это фразами вроде «Ну ты даешь!» и «Е-мое, как ты это сделал?!» © MuddMcCoy / Reddit
- В начале своей карьеры я работал в одной крупной корпорации — 250 000 сотрудников по всему миру. Наш филиал в Бельгии состоял из 150 человек, и нам решили устроить праздник. И вот у нас на корпоратив выбрали пафосный ресторан, в котором подавались такие крошечные порции, что хоть под лупой рассматривай. Менеджеры были всем довольны, а вот простые работяги возмущались и говорили, что лучше бы им по стейку заказали. А один парнишка решил пойти дальше и смеха ради заказал в это пафосное заведение 9 пицц. Можете представить, какой эффект произвело на всех то, что курьер вошел в ресторан и спросил, для кого эти пиццы. Мгновенно наступила звенящая тишина. Парень, слегка смущенный этой сценой, лишь минуту спустя решился сказать, что это он сделал заказ. Курьер принес ему пиццу, забрал деньги и ушел под устремленные на него взгляды нескольких сотен глаз. Начальство на эту сцену решило никак не реагировать, но того парня уволили на следующий день. © Kristof Dhont / Quora
- Когда я танцевала во время корпоратива у меня порвалась юбка в самом интересном месте. Всем открылся прекрасный вид на мои веселые трусы с миньонами. Кто-то засмеялся, кто-то начал на камеру снимать вообще. Я крутилась на месте и в панике пыталась руками прикрыть дырку и выйти из зала. И только наш пожилой охранник, Олег Павлович, подошел и молча повязал мне на талию свой пиджак. Разрешил вернуть его завтра. Кажется, я поняла, с кем из коллег мне действительно стоит дружить. © Карамель / VK
- Как-то я работала в офисе, где директором был вылитый Майкл Скотт из сериала «Офис»: обожал глупые шутки, совершенно не разграничивал жизнь с работой, устраивал странные праздники. Перед новогодним корпоративом он предупредил нас, что празднование будет в греческом стиле. Ну почти все восприняли это как очередную шутку. Где-то на середине корпоратива наш директор заявляет: «Что, пойдем во двор? У всех ботинки наготове?» Мы, ничего так и не поняв, начали спускаться. Во дворе нас уже ждал костер. Директор снял свою обувь, а потом как бросит ее в костер! Мы чуть не упали... «Ну, ваша очередь! Чего стоите!» — сказал он. Оказалось, что в Греции есть один странный обряд: на Рождество сжигают старую обувь. Всякого от него ожидали, но такого... © Палата № 6 / VK
Ну и что дальше? Сожгли свои туфли сотрудники? Палата N°6 оправдывает своё название. 😠
- На работе меня прям бесил наш молоденький начальник. Его устроил отец, и было очень обидно, когда я пахала сутками, а он приходил, когда вздумается, ничего особо не зная о специфике работы, и раздавал всем ЦУ с заносчивым видом. А потом на корпоративе я в запале высказала ему все вот это. На следующий день после корпоратива стыдно было жуть, но тут директор представил новенького стажера, которого ко мне прикрепили. Обучала его всем азам нашей работы. Этим стажером стал тот самый заносчивый начальник. С того момента прошло уже 5 лет, мы теперь офигенно дружим и собираемся свою фирму открывать. А он в шутку мне при любой возможности говорит, мол, если бы я тогда его не задела, то он так бы и остался недалеким папенькиным сынком. © Не все поймут / VK
- Был у нас новогодний корпоратив прямо в офисе. Посидели немного и разошлись по отделам. И вот конец дня, топаю домой, и тут вижу ну очень веселых девушек из бухгалтерии. Решил их проводить по домам. Идем дворами, и тут одна из дам чуть ли не проезжающую машину бросается. Я в ужасе, иду извиняться, а водитель в ответ вдруг начинает смеяться. Оказывается, это был муж одной из этих бухгалтерш. Случайно проезжал, а жена его увидела. В итоге он сам развез всех дам по домам, чем сэкономил мне кучу времени.
- Был у нас корпоратив. Настроение было не ахти, потому что перед тем как раз с парнем разошлась. И тут ко мне стал клеиться один из коллег. «Что это ты?» — удивилась я. А он признался, что подкатывать на работе это как-то не очень, а вот на корпоративе — самое то. Мы разговорились и проболтали так весь вечер. Я думала, что мы просто будем хорошими друзьями, но, прощаясь, он поцеловал меня прямо в губы! С понедельника на работе ходили слухи, что мы теперь пара. У меня не было сомнений, что это его рук дело. Сначала ему сказала, а потом всем коллегам, что все это — только сплетни. И что на тот поцелуй я даже не давала согласия. Они все поняли, вот только, как потом выяснилось, о поцелуе на корпоративе никто и не знал. © Карамель / VK
- Ходили недавно с мужем на корпоратив, который на его работе устроили. Весь вечер я замечала, что как только одна из его коллег к нам подойдет, так у мужа щеки краснеют. Нечисто тут что-то! Что за такая эмоциональная реакция на эту барышню? Дома устроила допрос. Ответ добил: «Аня, у нее дома 5 кошек. А у меня аллергия! Как ты думаешь, почему я краснел?» Теперь сама смеюсь со своей подозрительности. © Мамдаринка / VK
- Перед одним новогодним корпоративом мы с моей лучшей подругой, с которой и работаем вместе, ходили по магазинам в поисках идеального платья. Наверное, я пересмотрела миллион вариантов, и наконец-то нашла «то самое». Подруга же сказала, что оно плохо на мне сидит и так отговорила от покупки. Я всю ночь не спала, все думала о нем, а утром все-таки заехала за ним в магазин и купила. Пришла в нем на корпоратив — и увидела свою подругу в таком же платье. А та даже не смутилась, заявила, что ей оно идет больше, да и вообще, мол, это я поступила подло. Вечер был испорчен, как и дружба. Но, благодаря этому случаю я решила сама рисовать эскизы платьев и шить их себе тоже сама. А сейчас уже открыла небольшой онлайн-магазинчик со своими моделями одежды. Верю, что однажды смогу полноценно этим зарабатывать. © Карамель / VK
Смеюсь со своей подозрительности...??? Тут плакать надо. Со своей безграмотности) И падежов ужо на канец выучить)
- Вечеринка по случаю китайского Нового года была полуофициальной: все, кто хотел присутствовать, должны были подтвердить свое участие и заплатить аванс. Девушка, помощник администратора, которая отвечала за этот праздник, не имела опыта в организации вечеринок. И когда владелец ресторана назвал ей стоимость праздничного мероприятия за 10 человек, она подумала, что указанная цена была за 45 человек и включала напитки. Так что, когда принесли счет, у девушки не доставало 80 % суммы! Пришлось менеджеру отдела заплатить недостающую сумму своей кредитной картой. Административный помощник пыталась потом получить разницу с сотрудников, но многие отказались доплачивать, заявив, что они бы и на вечеринку не пошли, если бы знали, что придется платить по таким ценам. В итоге та девушка ушла из компании, менеджер так и не получил денежного возмещения, а руководство больше вечеринок в честь китайского Нового года не проводило. © Karin Cozzolino / Quora
- На новогодней вечеринке в прошлом году я заметила нового стажера, который стоял в стороне от всех. Он ни с кем на тот момент не встречался, так что пришел на корпоратив один, а среди коллег еще приятелей не завел. Я тоже была одна, мой брак тогда висел на волоске, и решила подойти к нему. Мы начали флиртовать, и все закончилось поцелуем. Но я решила не завязывать с ним серьезных отношений, так как хотела дать браку второй шанс. В последующие недели мы сдержанно флиртовали с этим коллегой в корпоративном мессенджере. Иногда ходили обедать. Через 5 месяцев я развелась окончательно и сообщила об этом коллеге. Теперь у нас приятные отношения без обязательств, и я с нетерпением жду предстоящего новогоднего корпоратива. © Emily Doyle / Quora
У многих людей работа достаточно рутинная, и от скуки нередко спасают только коллеги и начальство. Особенно, если между ними происходят забавные переписки.
Комментарии
у знакомой корпоративы всегда проходили очень бурно - дикие пляски в ресторане, наряженные сотрудники пьяные в ноль, а директор, который не пьёт, снимал всё это н a видео и н a следующий день выкладывал нарезку из самых смешных моментов. в этом году все приготовились к тому же сценарию, а директор привёз всех н a концерт симфонического оркестра. н a следующий день были только видео с кислыми минами
Почему люди считают корпоративы не работой, а шансом оторваться за весь год, так что взрослым внукам будет стыдно рассказать? Корпоратив - это та же работа, просто пожрать дадут чуть больше и выпить капельку.