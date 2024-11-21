18 рабочих переписок, от чтения которых так же сложно оторваться, как от пакета семечек

Даже у людей, не являющихся трудоголиками, работа и ее поиски отнимают добрую треть жизни. Что уж говорить о людях, которые трудятся не по фиксированному графику или на несколько работодателей сразу. В этой статье мы подобрали курьезные переписки, которые покажут закулисье рабочей жизни, а в качестве бонуса добавили веселую офисную историю.

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Ксения 2 часа назад так разволновался, что целует и Ольгу, и Валентиновну - обеих сразу) - - Ответить

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Фрося Сумочкина 5 часов назад А-а-а-а-а-....Так вот что это со мной происходит по утрам😅 дети просто плачут - - Ответить

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Конфуз 5 часов назад Кажется, вопрос "Почему ищите руководителей наа стороне, а не своих растите" получил ответ 😲🤣 - - Ответить

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Конфуз 5 часов назад Если так массово, то сделайте отдельный кабинет для плакания! - - Ответить

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14. «Меня знакомый на работу к себе позвал. Буду, мол, платить тебе нормальную зарплату. А я ему»

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16.«Выходной, сплю спокойно. И тут меня будит голосовое сообщение, в котором начальник спрашивает, почему я не на работе. Кто-то поменял расписание, а я виноват?»

То есть вам необходимо время от времени звонить в магазин, чтобы убедиться, что ваши выходные дни все еще выходные? Прикольно. © Okayish_Elderberry / Reddit

17.

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18.

Alex Zero 5 часов назад новички должны радоваться тому, что их к батарее запретили цепью приковывать!!! - - Ответить

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Бонус

Сделала новую прическу, впервые в жизни психанула и бахнула каре. Коллеги были в шоке, целый день хвалили за смелость и говорили, что выгляжу шикарно. Под вечер начальник позвал к себе. Посмотрел на меня, приспустил очки и сказал: «Новая прическа, Валентина? Так не годится, придется вам премию выписать. Молодец, вам идет!» Я была в шоке, а другие коллеги даже не поняли, что за резкий всплеск доброты возник у начальника. Весь прикол в том, что в течение следующих недель многие начали приходить с новыми прическами, в один момент шефа это даже рассмешило, он вышел и при всех заявил: «Вот эти фокусы со стрижками больше не сработают! Я просто наградил нашу сотрудницу за смелость». © Не все поймут / VK