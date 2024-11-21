18 рабочих переписок, от чтения которых так же сложно оторваться, как от пакета семечек
Даже у людей, не являющихся трудоголиками, работа и ее поиски отнимают добрую треть жизни. Что уж говорить о людях, которые трудятся не по фиксированному графику или на несколько работодателей сразу. В этой статье мы подобрали курьезные переписки, которые покажут закулисье рабочей жизни, а в качестве бонуса добавили веселую офисную историю.
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А-а-а-а-а-....Так вот что это со мной происходит по утрам😅 дети просто плачут
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Кажется, вопрос "Почему ищите руководителей наа стороне, а не своих растите" получил ответ 😲🤣
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14. «Меня знакомый на работу к себе позвал. Буду, мол, платить тебе нормальную зарплату. А я ему»
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16.«Выходной, сплю спокойно. И тут меня будит голосовое сообщение, в котором начальник спрашивает, почему я не на работе. Кто-то поменял расписание, а я виноват?»
- То есть вам необходимо время от времени звонить в магазин, чтобы убедиться, что ваши выходные дни все еще выходные? Прикольно. © Okayish_Elderberry / Reddit
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новички должны радоваться тому, что их к батарее запретили цепью приковывать!!!
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Бонус
- Сделала новую прическу, впервые в жизни психанула и бахнула каре. Коллеги были в шоке, целый день хвалили за смелость и говорили, что выгляжу шикарно. Под вечер начальник позвал к себе. Посмотрел на меня, приспустил очки и сказал: «Новая прическа, Валентина? Так не годится, придется вам премию выписать. Молодец, вам идет!» Я была в шоке, а другие коллеги даже не поняли, что за резкий всплеск доброты возник у начальника. Весь прикол в том, что в течение следующих недель многие начали приходить с новыми прическами, в один момент шефа это даже рассмешило, он вышел и при всех заявил: «Вот эти фокусы со стрижками больше не сработают! Я просто наградил нашу сотрудницу за смелость». © Не все поймут / VK
Не менее забавными, чем рабочие переписки, бывают переписки из семейных чатов. А также сообщения от людей, чья логика пошла отдохнуть.
Комментарии
Когда работодатели жалуются наа кандидатов-неадекватов, им часто надо с себя начинать.
Написано в вакансии "опыт не нужен". Открываешь вакансию "опыт работы от года".
Или вот "проектная деятельность" у многих означает продажи с холодными звонками.
гм, был в моей жизни опыт после расставания с МЧ обрезать волосы , которые были до пятой точки в каре, жаль начальство не догадалось, что за это премию надо давать))))
Сегодняшняя ситуация _n_a_ работе: приходит сотрудница со склада с ворохом кабелей и просит сделать для них наклейки - у меня есть спец.машинка.
Да, хорошо, только программа для этой машинки NA старом компе, он долго поднимается. Предупреждаю, что процесс займет примерно полчаса.
Долгое нытье, что это нужно вотпрямщас и почему нельзя перенести программу и куча сопутствующих замечаний.
В итоге все сделано и лежит у меня NA столе, сообщение послано в рабочем чате. И тишинааааааа)
Нас разделяют 2 этажа 🙄