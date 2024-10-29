19 семейных переписок, которые так и бурлят страстями и иронией
В семьях рождаются не только дети, но и юмор, и взаимные подколы. Именно таким сарказмом, иронией и прочими перипетиями родственных отношений наполнены следующие переписки с близкими людьми.
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8. «Моя жена, переписываясь со мной, каждый раз ведется на это»
«А еще иногда пишу ей: принеси, пожалуйста, мой телефон. Она ходит, ищет».
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10. «В конце лета старшая дочь зачастила гулять с соседским мальчиком. Мальчишка хороший, из многодетной семьи. И вот как-то вечером»
«Папу от волнения аж в пот бросило».
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14. «У мамы легкое заболевание глаз, которое усугубилось из-за того, что она слишком много времени проводила за играми на телефоне. Я ждала почти 41 год, чтобы сказать ей это»
15. «Младший брат пригласил в свой частный канал. А там всего 3 поста»
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Забавных переписок много не бывает. Особенно таких, в которых логика такая заковыристая, что едва уловить можно.