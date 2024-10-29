19 семейных переписок, которые так и бурлят страстями и иронией

В семьях рождаются не только дети, но и юмор, и взаимные подколы. Именно таким сарказмом, иронией и прочими перипетиями родственных отношений наполнены следующие переписки с близкими людьми.

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8. «Моя жена, переписываясь со мной, каждый раз ведется на это»

«А еще иногда пишу ей: принеси, пожалуйста, мой телефон. Она ходит, ищет».

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10. «В конце лета старшая дочь зачастила гулять с соседским мальчиком. Мальчишка хороший, из многодетной семьи. И вот как-то вечером»

«Папу от волнения аж в пот бросило».

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14. «У мамы легкое заболевание глаз, которое усугубилось из-за того, что она слишком много времени проводила за играми на телефоне. Я ждала почти 41 год, чтобы сказать ей это»

15. «Младший брат пригласил в свой частный канал. А там всего 3 поста»

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Марта 1 час назад Моя старшая сестра мне говорила, что я из детдома. Но мама переубедила. - - Ответить

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Svetlana Svetlana 55 минут назад Зачем история из прошлой статьи переделана в переписку? - - Ответить

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