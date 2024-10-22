16 бывших, которые за словом в карман не лезут и чудить тоже умеют

Ну шестилетний мальчик здесь ни при чем, одно из двух: либо бывшая сама все это придумала, чтобы очернить перед бывшим мужем его будущую жену, либо ребенок настолько затравлен этой истеричкой, что боится сказать что-то, что не понравится матери.

А может быть еще и третий вариант: ребенку настолько сильно понравилась чужая тетя, что мать реально испугалась и решила выставить все в чёрном свете по своим каким-то причинам.