А у девушки с красным дипломом точно красный диплом университета? С такими знаниями и лексиконом только какой-нибудь фабзайки (фабрично-заводского училища). Слово "базарить" - слышала только от рэкетиров, когда они пришли в кооперативный магазин, где я работала, чтобы переговорить с хозяином: "Слыш, подруга, позови хозяина, нам надо с ним побазарить". Была поражена не столько внешностью этих людей, сколько их речью. До сих пор поражаюсь, когда слышу такие слова.
16 бывших, которые за словом в карман не лезут и чудить тоже умеют
Одним людям везет, и они остаются с экс-мужем или женой в хороших отношениях, а кто-то благодарит судьбу, что этот этап остался в прошлом. Как ни крути, а бывшие - часть нашей жизни, и забыть их сложно, особенно если они периодически напоминают о себе. Так, к одной девушке в ее отсутствие заявилась бывшая свекровь и стала в квартире хозяйничать.
- Все два месяца, что мы с ней встречались, девушка, обладательница красного диплома, уверяла меня, что была во Франции и разговаривала там на парижском языке. Как-то я ее переспросил: «А в Лондоне ты на лондонском разговаривала?» Та посмеялась и ответила: «Ты что несешь, глупыш? Там все на американском только базарят». © Не все поймут / VK
- Никогда не думала, что такое может произойти в моей жизни. Прихожу сегодня вечером домой с работы, а у меня дома сидит бывшая свекровь и пьет чай, да еще все мои конфеты и вкусняшки достала. Я в шоке, ключи-то забрала давным-давно. А она говорит: «Ты не переживай, я только зашла свои фотографии забрать». Какие у нее могут быть «свои» фотографии у меня дома? Зачем при этом чаи без хозяев распивать? Короче, вопросов много, а ответ только один: меняйте, девочки, замки после развода. © HappyThanks / Pikabu
- Развелась с мужем, так как он зажимал деньги на одежду детям, качественную бытовую химию, мясо... Вот и я приказала ему топать куда подальше. Так он забрал все, что купил в семью за эти 6 лет: полочку из ванной, отвертку... Но как же я обалдела, когда обнаружила, что он умыкнул и две луковицы из холодильника. Серьезно?! © Мамдаринка / VK
- Бывшая жена моего мужчины попросила взять их сына пожить к нам на несколько дней, пока она съездит к больной матери. Мальчику шесть лет, воспитанный и прилежный, казалось бы, никаких проблем не должно быть. Мы с ним по вечерам играли в развивающие настольные игры, я готовила его любимую еду, а в последний день подарила ему конструктор. И на следующий же день мужчине звонит бывшая и орет, что она мальчика даже на километр не подпустит ко мне. Оказалось, сын сказал ей, что я плохо с ним обращалась, хотя у меня даже в мыслях такого никогда не было. Так как мы все время проводили втроем, мой мужчина меня защитил. Его бывшая решила, что он меня выгораживает, так как сыну нет смысла о таком врать. Вот откуда он это придумал? А главное, зачем? Я понимаю, что он ребенок, но все теплые чувства к нему мигом исчезли. © Подслушано / Ideer
- Моя жена на 3 году супружеской жизни высказала свое мнение о моей бывшей, которая лайкнула мою фотографию в соцсети. Я ожидал, что будет вынос мозга и приступы ревности, которые урегулируются крайне сложно. Однако, внимание, цитата: «Слушай, вот она у тебя странная была, такого парня упустила. И чем ты ее не устроил? Нашла на кого променять. Нет, ну ты видел, на кого она тебя променяла? Вот ненормальная!» Вот не знаю, радоваться мне, или же тут где то подводный камень затаился... © Zhosalinec / Pikabu
- Женат второй раз, есть сын, в первом браке — дочь. И да, первая жена — бывшая, но дочь-то нет! Люблю, общаюсь, помогаю. Я не с ребенком развелся, а с женой. И я заколебался объяснять это второй жене. Она знала, что есть дочка, я ничего не скрывал, наоборот, сказал сразу: «Это моя дочь, и никуда она никогда не денется». И вот за каждую копейку я теперь неделями выслушиваю. И ладно бы еще нам самим не хватало, отдавал бы что-то в убыток нынешней семье, так нет же! Всего всем хватает, жена не обделена ничем, сын тоже. Но каждый раз истерика. Не понимаю, как объяснить. И когда говорю, что дочь такой же мой ребенок, и люблю я ее не меньше, чем сына, — там просто истерический припадок. Знал бы, что она такая, не женился бы. © Подслушано / Ideer
Ну шестилетний мальчик здесь ни при чем, одно из двух: либо бывшая сама все это придумала, чтобы очернить перед бывшим мужем его будущую жену, либо ребенок настолько затравлен этой истеричкой, что боится сказать что-то, что не понравится матери.
А может быть еще и третий вариант: ребенку настолько сильно понравилась чужая тетя, что мать реально испугалась и решила выставить все в чёрном свете по своим каким-то причинам.
- Как-то раз один наш довольно скупой друг позвал нас в кафе и целый вечер весело всех угощал. Мы решили, что он нашел крутую работу, поэтому деньгами разбрасывается. Под конец спрашиваем, с чего такая щедрость? А он радостно заявляет: «Так это моя бывшая мне денег отвалила за то, что я больше никогда не буду ей писать». © Не все поймут / VK
- С бывшей женой моего мужа всегда были отличные отношения. Дочку их люблю безумно. И вот родилась у нас с мужем совместная дочь, а бывшая жена подала на алименты. Только она не учла, что доход у мужа маленький, а дорогие телефоны, одежда, машины — моих рук дело. В общем, получают они теперь три копейки. Подарки дорогие больше не дарим. Общаться с ними перестали и мы, и родня мужа. Ибо нефиг тихушничать. И мне бы радоваться, а я реву. Дочку-то их я люблю! А она меня, как оказалось, называла второй мамой только за подарки. © Подслушано / Ideer
- Начались отношения с девушкой, познакомил ее со своим котом. Выяснилось, что кота зовут так же, как ее бывшего. В шутку сказал, что переименовывать не буду, а девушка хихикнула в ответ, и тему закрыли. Потом девушка «случайно» стала называть кота другим именем, а однажды ночью я застукал ее на кухне, дрессирующей моего кота — колбаса за принятие новой клички. Упорству не было предела, и кот смирился через неделю. А потом девушка ушла к бывшему, но вот кота звать его именем я больше не мог. © Подслушано / Ideer
- Была у меня в юности одна знакомая. Она была старше меня, советы давала, чаем поила, трое детей у нее — мои сверстники, муж молоденький. Однажды прихожу к ней в гости, а у нее дома, наверное, человек 10. Баулы, сумки... Спрашиваю, что происходит, а она рассказывает, что лет 10 назад развелась, бывший муж оставил ее с детьми и уехал в другую страну. От него никаких вестей, она нашла себе нового мужчину. Стали все вместе жить, впятером в двушке, она, он и дети. А буквально недавно, говорит, бывший муж приехал. И не один, а вместе с женщиной и ее детьми. И теперь они все живут в этой квартире, ведь муж тоже наполовину собственник. © AntonZel / Pikabu
- Пишет мне вечером смс бывший муж: «Слушай, а мы можем уменьшить как-то сумму алиментов? Потому что вот Аня (новая пассия) посчитала, и 20к на двоих детей - это слишком. Они не так много едят, не болеют, и кружков сейчас тоже нет, которые бы они посещали. Потому что вот у ее сестры двое детей, и они все живут на одну зарплату мужа в 25 тысяч. Может, часть этих денег ты на себя тратишь?» У меня была истерика. Я не знала, смеяться или плакать от того, что когда-то жила с этим чудаком, еще и детей от него родила. © Мамдаринка / VK
- У нас с бывшим осталось нерешенное дело. Машина, купленная в браке на мои деньги и оформленная на меня. При разводе мы договорились, что он ее у меня выкупит. За 4 года я не увидела ни копейки. Мало того, выяснилось, что он не платил алименты сыну от первого брака, прикрываясь тем, что якобы выплачивает мне деньги за машину. Я узнала об этом, разговорившись с первой бывшей, и у нас созрел план. Первая бывшая попросила у него машину, чтобы отвезти сына к врачу. Бывший согласовал это со мной, внес ее в страховку и пригнал машину к ее дому, откуда я ее и забрала вместе с ключами и документами. Сегодня я его уведомила о том, что он теперь пешеход. Получила истерику, мол, «подлые бабы меня подставили», пожелала счастья в новом браке, сообщила, что теперь я его прощаю, заблокировала его везде абсолютно и чувствую себя просто превосходно. © Fabius.Bile / Pikabu
- Когда сестра была на третьем триместре, муж ушел от нее к любовнице. Из-за нервов и обиды родила дочь раньше срока, но все обошлось, и девочка сейчас полностью здорова. Все, что сделал бывший, — это прислал пять тысяч и написал: «Назови ее Мариной», — в честь его мамы. Сестра назвала по-своему, так он устроил ей полный разнос, отказался видеться с ребенком. Все в шоке, он всегда казался приятным и хорошим, на руках носил, а сейчас как будто совершенно другой человек. © Подслушано / Ideer
- С первым бывшим я рассталась 5 лет назад, со вторым 2 года назад. А сегодня мы все встретились у нас дома, когда они пришли поздравлять мою мамулю с днем рождения. Прикольно же, скажите? © shawty__yy / Twitter
- Мама до сих пор вспоминает мою бывшую даму: какая она была замечательная и вот это вот все, хотя с тех пор прошло уже десять лет, а с замечательной дамой мы расстались из-за доказанной измены с ее стороны. Мою же супругу, с которой мы прошли просто вот все, мама называет не иначе как «эта», и, естественно, убеждает, что меня обязательно оберут и кинут. Хотя обирать особо-то и нечего. © Was11211 / Pikabu
- Познакомился с девушкой: красивая, начитанная. Решили встретиться, погуляли, шикарно провели время. Потом у нее звонит телефон, и она пропадает за разговором минут 10, после чего меняется в настроении. На вопрос «Что случилось» получаю ответ:
— Да мой бывший звонит, ругается, что уже поздно, а меня дома нет.
— В смысле бывший?
— Ну, мы расстались месяца 2 назад, но вместе квартиру снимаем.
Понимая, что к такому жизнь меня не готовила, сажаю мадам в такси и иду переваривать новый жизненный опыт. Через 2 дня приходит от нее сообщение: «Мы не сможем больше видеться, я рассказала бывшему про тебя, и ты ему не понравился». Поняв, что бредометр ситуации зашкаливает, согласился. Кто я такой, чтобы спорить. Но на следующий день пишет мне уже этот парень целую простыню о том, как он ее ценит, и что он желает ей счастья, но не со мной. © Vaan32 / Pikabu