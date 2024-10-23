Многие не понимают, почему я трачу львиную долю зарплаты на репетитора для ребенка

С двоюродной сестрой мы видимся очень редко, но когда она приезжает, то все происходит по одному сценарию — сплошные жалобы на жизнь, работу, мужа. Но не в этот раз... Уже с порога стало ясно, что она какая-то не такая. А когда собрались мы на столом, сестра тут же начала рассказывать о своей жизни в присущей ей манере, но как-то радостно и без негатива. Далее с ее слов.

Как-то раз сидим с дочкой среди тетрадей и учебников, делаем математику. Я пытаюсь в тысячный раз объяснить одно и то же задание. Мой голос уже едва не срывается на крик, а у дочки уже выступают слезы на глазах. И тут залетает в комнату муж и повышенным тоном ни с того, ни с сего заявляет, что я практически переехала в комнату к ребенку, мол, только и делаем, что домашкой занимаемся, а он в семье ни к селу, ни к городу. Говорит: «Свет, а ты вообще помнишь, что у тебя муж есть?» И я почувствовала, что закипаю.

Молчать больше не смогла. Развернулась к нему и высказала все! Про то, как каждый день вместо отдыха или хоть какого-то времени для себя я трачу часы на объяснения уроков, глажку, стирку, уборку и готовку. Все считают, что мне все это легко дается, а ведь я жертвую своими нервами, чтобы дочке было проще учиться, чтобы она не чувствовала себя брошенной, глупой, ненужной. Муж сначала молчал, словно не ожидая такого выпада, а потом сказал, что в этом и заключается проблема. Что мы все в постоянном напряжении: я на нервах, дочка в слезах, а он просто нужен, чтобы денег заработать. И в какой-то момент я вдруг поняла, что все это правда. Все эти ссоры из-за домашних заданий, вечера в борьбе за правильный ответ в тетради — все это отравляло нашу семью. И больше всего страдала я сама.

Сначала мне казалось, что домашка — это просто очередная обязанность, с которой надо справиться. Я как будто пыталась быть идеальной матерью, решать все проблемы разом. Но с каждым днем это становилось все труднее, а каждая ошибка дочери в заданиях казалась личным провалом. Я переживала не только за нее, но и за себя — как будто от того, как она справится с этим заданием, зависел мой успех как родителя. И вот, в этот момент, когда муж выразил свое недовольство, я поняла, что в этом стремлении помочь я потеряла что-то важное — время для себя, свое собственное спокойствие и даже наши отношения. После этого разговора я приняла важное решение — перестать зацикливаться на домашке. Да, домашние задания важны, но ведь не они определяют все. Я подумала о том, чтобы пригласить репетитора, который бы снял с меня этот груз. И знаете что? Это стало одним из лучших решений. Но главным изменением стало то, что я, наконец, смогла вернуть себе часть своего времени. Я перестала проводить каждый вечер за тетрадями и учебниками, перестала переживать из-за каждой ошибки в заданиях. И вдруг у меня появилось то, что я так давно упустила — свободные вечера. Я смогла сесть с книгой или посмотреть фильм, на который давно не хватало сил. Появилось время для себя, для своих мыслей, для своих увлечений. И знаете, это было прекрасно!

Я начала больше времени уделять своему здоровью, выходить на прогулки, заниматься йогой, наконец-то просто расслабляться без чувства вины за то, что не сделаны какие-то домашние дела или не объяснена очередная тема. Но, пожалуй, самое важное, что изменилось, — это наши отношения в семье. Да, домашние задания не исчезли, и время от времени дочка все равно приходит ко мне с вопросами. Но теперь эти моменты не превращаются в истерику и конфликт. Мы учимся работать вместе, искать решения и не переживать из-за каждой мелочи. А еще я перестала ощущать себя загнанной лошадью, которая все время несется вперед без остановки. Муж тоже это заметил. Он стал говорить, что я изменилась — стала спокойнее, мягче, у нас снова появилось время для двоих. Мы начали проводить больше времени вместе, как раньше. Теперь у нас есть возможность поговорить, обсудить что-то важное или просто посмеяться. Наши вечера снова стали нашими, а не битвой между мной и дочкой за правильные ответы.

Конечно, это не значит, что теперь все идеально. Стало сложнее с финансами — часть своей зарплаты я отдаю репетитору. Да и подруги то и дело высказываются. Одна говорит: «Ты бы лучше на себя деньги потратила, чем на этих репетиторов! Обновила бы гардероб, а то ходишь второй год в одном и том же, как замухрышка». Другая вообще выдала: «А почему учителя не могут нормально научить? Почему ты должна тратить деньги на то, что и так должно быть бесплатно? Тебе бы лучше о своем здоровье подумать, а не о математике!» — добавила она с усмешкой. После того, как я начала платить репетитору дочки, приехала мама на разговор и прямо с порога мне выдала: «Света, какой-то ерундой ты занимаешься. Начиталась там в своем интернете. Лучше бы на эти деньги что-нибудь полезное сделала». Говорю: «И что же, например?» А она мне с важным видом как выдала: «Матери кухню бы обновила, а то шкафы уже старые все». Я обалдела немного. Но я просто пропустила все мимо ушей, ведь это моя жизнь.

Я поняла, что в погоне за идеальным материнством я совсем забыла о себе. Забыть о себе — это одна из самых больших ошибок, которые может сделать женщина. Мы так часто жертвуем своим временем, своими интересами и даже своим здоровьем ради семьи, что в какой-то момент просто перестаем быть собой. Но это не делает нас лучшими матерями или женами. Наоборот, это приводит к тому, что мы становимся раздражительными, уставшими и, в конце концов, несчастными. А несчастная мать не может сделать счастливым ни своего ребенка, ни мужа. Теперь я это понимаю. И я благодарна тому моменту, когда все это осознание настигло меня. Я перестала жертвовать всем ради учебы дочери и занялась своей жизнью. И, как ни странно, это пошло на пользу всем. Мы стали ближе, стали больше понимать друг друга, а самое главное — у нас теперь больше счастья и меньше слез. И знаете что? Да, я теряю в деньгах, и даже пришлось отказаться от некоторых хотелок, но я выиграла намного больше — спокойствие и время. И это стоило всех потерь.