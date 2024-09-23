18 переписок, в которых логика пошла отдохнуть

Мне кажется, терпеливый и заботливый муж. А ведь мог в ответ ремнем через спину или там тоже деньги клянчить в ответ.

- Мне надо нa такси.

- Купи мне сегумегудрайв.

Женщине действительно очень повезло, но она этого не ценит. 5% олигархов уже разобрали, и подобные принцессы с луковой грядки им...

В vоенное и послеvоенное время такие мужики, как из скриншота, это как выигрыш в лотерею. Программисты-то все уехали. А подрастающие - это уже какое-то извращение. Мужчина денег не дает - значит экономный, все в дом несет. Она же их потратит нa такси и маникюр - считай выкинула. Такие еще обычно и хозяйственные. А он еще и заботливый, терпеливый. А мог бы матом да руками отвечать. Сейчас последних скоро будет избыток.

Я понимаю, женщины последние лет 15-20 все в розовых соплях, этих, тонах живут. Однако, нужно быть реалистами - варианты нa деревьях не висят, их разбирают еще щенками.