Дело не в логике, прост кто-то жадный или бедный😁
Я люблю кроссовки, и это дорогой подарок. Особенно специализированные брендовые
18 переписок, в которых логика пошла отдохнуть
Эпоха почтовых марок и бумажных конвертов осталась позади, и сейчас отправить письмо можно за секунду. Так что мы пишем все чаще, все реже следим за красотой слога, но все больше упражняемся в остроумии или бросаем необдуманные фразы. В следующих переписках есть своя логика, вот только обычной ее никак не назовешь.
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Дело не в логике, прост кто-то жадный или бедный😁
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Никогда не понимал, как можно сломать ключ в замке. Это ж какую силищу нужно иметь? Я - сильный здоровый мужик, когда-то ради эксперимента попробовал это сделать. Полчаса гнул ключ туда-сюда, пока пошел излом. Девушке это вообще не под силу - разве что она метанием ядра занимается или штангу качает.
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Помню, как году в 2003 играла в GTA Vice City, зашла мама и спросила: "Ты же соблюдаешь правила дорожного движения?"
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Ради этих моментов (радости от звонка и письма) стоит жить в молодости) их надо прям прочувствовать (как в "Реальная любовь", когда героиня после первого поцелуя извинилась, зашла за лестницу и танцевала молча от радости, потом вернулась)
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Мне кажется, терпеливый и заботливый муж. А ведь мог в ответ ремнем через спину или там тоже деньги клянчить в ответ.
- Мне надо нa такси.
- Купи мне сегумегудрайв.
Женщине действительно очень повезло, но она этого не ценит. 5% олигархов уже разобрали, и подобные принцессы с луковой грядки им...
В vоенное и послеvоенное время такие мужики, как из скриншота, это как выигрыш в лотерею. Программисты-то все уехали. А подрастающие - это уже какое-то извращение. Мужчина денег не дает - значит экономный, все в дом несет. Она же их потратит нa такси и маникюр - считай выкинула. Такие еще обычно и хозяйственные. А он еще и заботливый, терпеливый. А мог бы матом да руками отвечать. Сейчас последних скоро будет избыток.
Я понимаю, женщины последние лет 15-20 все в розовых соплях, этих, тонах живут. Однако, нужно быть реалистами - варианты нa деревьях не висят, их разбирают еще щенками.
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Некоторые переписки настолько жизненны и правдивы, что их можно вместо мудрых высказываний обрамлять в рамку и на стенку вешать. Такие, как, например, здесь.