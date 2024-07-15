18 уморительных переписок, которые показывают больше правды жизни, чем фотки без фильтров

Переписки — жанр веселый, но чем смешнее сатира, тем она ближе подбирается к правде жизни. Следующие пользователи, может, и в шутку написали ту или иную фразу на присланное им сообщение, вот только попали в самое яблочко своими ответами.

1.

Ali Rustamov 2 часа назад в первом сообщении надо было написать "Что ты мне подаришь на день рождения?", не благодарите

а, или цвета первых двух сообщений поменять местами, ну вы поняли - - Ответить

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2.

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3.

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8.

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9.

КолоБася 3 часа назад А вы знали, что теперь надо писать не "ахахаха" (это считывается как стоны), а "хахаха"?))) - - Ответить

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10.

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11.

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12.

Пётр Алексеевич 2 часа назад Че сама сказала "всех"... Такую сразу удалять и все.)) - - Ответить

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13.

Руконожка Ай-Ай 3 часа назад Муж рассказывает, что у него на работе медсестры похоже развлекаются: тычут друг другу в нос телефоны с видео, где их дитачки орут, как резаные.

И сами хохочут-заливаются... - - Ответить

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14.

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15.

Пётр Алексеевич 2 часа назад Согласен, когда девушка психически неуравновешенная это да... Чувак надеюсь еще живой. - - Ответить

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