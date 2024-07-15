18 уморительных переписок, которые показывают больше правды жизни, чем фотки без фильтров

Народное творчество
2 часа назад

Переписки — жанр веселый, но чем смешнее сатира, тем она ближе подбирается к правде жизни. Следующие пользователи, может, и в шутку написали ту или иную фразу на присланное им сообщение, вот только попали в самое яблочко своими ответами.

1.

Ali Rustamov
2 часа назад

в первом сообщении надо было написать "Что ты мне подаришь на день рождения?", не благодарите
а, или цвета первых двух сообщений поменять местами, ну вы поняли

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2.

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3.

Балади
3 дня назад

Свежо, во-первых, во-вторых, очень прикольно 🤣🤣🤣, и в точку)

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4.

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5.

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6.

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7.

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8.

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9.

КолоБася
3 часа назад

А вы знали, что теперь надо писать не "ахахаха" (это считывается как стоны), а "хахаха"?)))

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10.

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11.

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12.

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13.

Руконожка Ай-Ай
3 часа назад

Муж рассказывает, что у него на работе медсестры похоже развлекаются: тычут друг другу в нос телефоны с видео, где их дитачки орут, как резаные.
И сами хохочут-заливаются...

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14.

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15.

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16.

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17.

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18.

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Еще больше забавных переписок с людьми, у которых логика слегка прихрамывает, можно найти здесь.

Комментарии

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Ио
2 часа назад

В первой переписке явно напутали белые и зелёные окна, блин вроде тривиальная задача была😅

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