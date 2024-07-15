в первом сообщении надо было написать "Что ты мне подаришь на день рождения?", не благодарите
а, или цвета первых двух сообщений поменять местами, ну вы поняли
18 уморительных переписок, которые показывают больше правды жизни, чем фотки без фильтров
Переписки — жанр веселый, но чем смешнее сатира, тем она ближе подбирается к правде жизни. Следующие пользователи, может, и в шутку написали ту или иную фразу на присланное им сообщение, вот только попали в самое яблочко своими ответами.
1.
в первом сообщении надо было написать "Что ты мне подаришь на день рождения?", не благодарите
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2.
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3.
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4.
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5.
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6.
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7.
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8.
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9.
А вы знали, что теперь надо писать не "ахахаха" (это считывается как стоны), а "хахаха"?)))
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10.
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11.
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12.
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13.
Муж рассказывает, что у него на работе медсестры похоже развлекаются: тычут друг другу в нос телефоны с видео, где их дитачки орут, как резаные.
И сами хохочут-заливаются...
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14.
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15.
Согласен, когда девушка психически неуравновешенная это да... Чувак надеюсь еще живой.
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16.
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17.
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Еще больше забавных переписок с людьми, у которых логика слегка прихрамывает, можно найти здесь.
Комментарии
В первой переписке явно напутали белые и зелёные окна, блин вроде тривиальная задача была😅