17 фотографий мам и пап, которые ох как впечатлили пользователей сети и нас
Фотоподборки
1 час назад
Мы не так часто листаем старые фотоальбомы, а ведь там можно найти множество ценных моментов. Пользователи соцсетей решили поделиться тем, чем действительно гордятся, — крутыми фото родителей. Эти снимки переносят в прошлое, напоминая о неповторимой атмосфере тех лет.
«Моя красавица-мама, 1980-е»
«Фотография мамы в старшей школе, 1991 год»
- Как вашему отцу удалось ее добиться? © vorpalfrost / Reddit
«Мама, 1973 год. Она уже тогда родила брата»
«Мой папа и его питомец»
- Они выглядят как звезды крутого фильма © DrMikeOxmall / Reddit
«Это папа сфоткал маму, конец 70-х»
- О боже, я влюбился! © omnomnious / Reddit
«Моя мама в молодости»
- Жаль, что я не твой отец! © Saladin-Ayubi / Reddit
«Покажу вам гламурное фото моей мамы из 88-го»
- Это потрясающе! © jennyferjo / Reddit
«Мама говорит на трех языках, получила степень магистра в Сиракузах и объездила все континенты, кроме Антарктиды. Фото сделано в 60-е или 70-е»
«Моей маме 17 лет»
Стильная мама, 80-е
«Мама в 1993 году»
«Моя мама примерно в 1988 году. Она была большой поклонницей панк-рока»
«Слева папа сфотографировал маму, когда они начали встречаться, справа они спустя 5 лет»
Папа зачОтный, мне всегда нравилось, когда у мужчины узкое лицо с заметным носом)
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- Папа точно был влюблен в твою маму. © Falling-through / Reddit
«Мама в 23 года. Она играла в хоккей и была очень крутой»
Молодая и красивая
«Мама в 60-х. Да, она была моделью»
«Выпускное фото моей матери, 1952 год»
Если вам понравилась статья, обратите внимание и на эти:
Фото на превью IzzaKieb / Reddit
Комментарии
Уведомления
Хорошие мамы, красивые! Только комментарии к фото бесячие. "Жаль, что я не твой отец". Серьезно? 🙄😅
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