17 фотографий мам и пап, которые ох как впечатлили пользователей сети и нас

Фотоподборки
1 час назад

Мы не так часто листаем старые фотоальбомы, а ведь там можно найти множество ценных моментов. Пользователи соцсетей решили поделиться тем, чем действительно гордятся, — крутыми фото родителей. Эти снимки переносят в прошлое, напоминая о неповторимой атмосфере тех лет.

«Моя красавица-мама, 1980-е»

«Фотография мамы в старшей школе, 1991 год»

«Мама, 1973 год. Она уже тогда родила брата»

«Мой папа и его питомец»

«Это папа сфоткал маму, конец 70-х»

«Моя мама в молодости»

«Покажу вам гламурное фото моей мамы из 88-го»

«Мама говорит на трех языках, получила степень магистра в Сиракузах и объездила все континенты, кроме Антарктиды. Фото сделано в 60-е или 70-е»

«Моей маме 17 лет»

Стильная мама, 80-е

«Мама в 1993 году»

«Моя мама примерно в 1988 году. Она была большой поклонницей панк-рока»

«Слева папа сфотографировал маму, когда они начали встречаться, справа они спустя 5 лет»

«Мама в 23 года. Она играла в хоккей и была очень крутой»

Молодая и красивая

«Мама в 60-х. Да, она была моделью»

«Выпускное фото моей матери, 1952 год»

Фото на превью IzzaKieb / Reddit

Комментарии

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Alena
19 часов назад

Все мамы похожи нна актрис, и так замечательно позируют!

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Мария
43 минуты назад

Хорошие мамы, красивые! Только комментарии к фото бесячие. "Жаль, что я не твой отец". Серьезно? 🙄😅

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