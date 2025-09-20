Средства от прыщей имеют побочку для психики ? Что это за татухи на шее? И о чём говорит "переезд" кольца с крыла на перегородку ?
16 человек, которые настолько преобразились, что друзья их не сразу узнали
2 часа назад
Говорят, что люди не меняются. Но только не герои нашей сегодняшней подборки. Взгляните на их вдохновляющие перемены сами.
«Результат спортзала и питания за 2 года и 3 месяца»
«У меня были прыщи с подросткового возраста. Смогла их вылечить с помощью средств по уходу за кожей»
«Разница в лице при значительной потере веса»
«Минус 40,5 кг за один год. Я благодарна за этот опыт»
- Ты превратилась в другого человека! © Mobile-Mess-2840 / Reddit
«Первое фото сделано полгода назад. Второе — моя кожа сейчас»
«Я покрасила волосы в натуральный цвет»
«Вот как я изменилась за полтора года»
- Ты словно другой человек. Это как вообще?
«Правильное питание и работа над собой пошли мне только на пользу»
«Я подстриглась и теперь сильно жалею об этом»
девушке хотя бы пару кило набрать, это худоба на грани истощения
-
-
Ответить
«Это был очень долгий и трудный путь, и это еще не конец»
«До и после того, как я отказалась от блонда и научилась ухаживать за натуральными волосами»
Оба варианта хороши. Только блонд немного затонировать бы. Или промелировать прядями.
-
-
Ответить
«Мои изменения за 2 года»
«Чувствую себя совершенно другим человеком»
«Я рад, что начал заниматься своим здоровьем»
Как будто гармоны были не в порядке. Ожирение по женскому типу. Если так, то вдвойне молодец
-
-
Ответить
«Сбросила 62 кг за 3 года»
«Мой результат за 10 месяцев»
- Ого, тебя вообще люди узнают теперь? © AnaMyri / Reddit
Фото на превью meteorcatcher / Reddit
