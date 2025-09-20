16 человек, которые настолько преобразились, что друзья их не сразу узнали

Говорят, что люди не меняются. Но только не герои нашей сегодняшней подборки. Взгляните на их вдохновляющие перемены сами.

«Результат спортзала и питания за 2 года и 3 месяца»

«У меня были прыщи с подросткового возраста. Смогла их вылечить с помощью средств по уходу за кожей»

© gabbyandarthur / Reddit Иосиф Шашлычник 1 час назад Средства от прыщей имеют побочку для психики ? Что это за татухи на шее? И о чём говорит "переезд" кольца с крыла на перегородку ? - - Ответить

«Разница в лице при значительной потере веса»

«Минус 40,5 кг за один год. Я благодарна за этот опыт»

Ты превратилась в другого человека! © Mobile-Mess-2840 / Reddit

«Первое фото сделано полгода назад. Второе — моя кожа сейчас»

«Я покрасила волосы в натуральный цвет»

«Вот как я изменилась за полтора года»

Ты словно другой человек. Это как вообще?

«Правильное питание и работа над собой пошли мне только на пользу»

«Я подстриглась и теперь сильно жалею об этом»

«Это был очень долгий и трудный путь, и это еще не конец»

«До и после того, как я отказалась от блонда и научилась ухаживать за натуральными волосами»

«Мои изменения за 2 года»

«Чувствую себя совершенно другим человеком»

«Я рад, что начал заниматься своим здоровьем»

«Сбросила 62 кг за 3 года»

«Мой результат за 10 месяцев»