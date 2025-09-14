15 коллажей «до» и «после», глядя на которые хочется спросить: «Это точно один и тот же человек?»

Перемены в жизни начинаются с наших внешних и внутренних изменений. Звучит не слишком просто, но вполне возможно. Только посмотрите на героинь нашей подборки. Глядя на некоторые коллажи не сразу и поверишь, что на снимках один и тот же человек.

«Два года разницы между фото. Знакомые стали говорить мне, что я старею в обратном направлении»

«За 6 месяцев мои перещипанные брови сильно изменились»

«За год я стала легче на 20 кг»

Будто бы два разных человека. Как же хорош ваш новый образ! © Electrical_Resolve74 / Reddit

«Чувствую себя новым человеком после того, как перекрасила волосы в черный»

Из красотки ты превратилась в ошеломительную красотку. © JustBrowsing2-0 / Reddit

«Чуть больше полугода и минус 22 кг»

«Много усилий и лечение привели меня к такому результату»

«Я в 2018 и сейчас. Даже не верится, что я так долго была блондинкой»

«У меня обнаружилась линия подбородка. Я начала соблюдать дефицит калорий и заниматься спортом»

«Интересно, кто-нибудь угадает, какие процедуры я сделала? Естественно ли я выгляжу?»

Выглядите так, будто у вас списали деньги с банковского счета. © IsThisBreadFresh / Reddit

«Слева я спустя 3 дня после родов, а справа — через 10 месяцев после рождения второго ребенка. Я занималась по 4 раза в неделю»

«Я в 15 и в 28. Я была очень стеснительной и молчаливой, а сейчас могу заболтать любого»

«Я в январе 2023 и в сентябре 2025. Даже мои пальцы изменились»

«За полтора года от 158 кг я пришла к 94 кг и вот как изменилось мое лицо»

«Мне 31 год, и я впервые подстриглась так коротко. Я очень нервничала, но осталась в восторге от результата»

«Сегодня сделала новые фотографии для паспорта и вижу, как изменилось мое лицо. Я весила почти 100 кг, а теперь — 70»