15+ мужей, которые отчебучили такое, что хоть плачь от смеха
В каждом браке есть место для юмора, и именно непредсказуемость делает отношения такими живыми и запоминающимися. Герои нашей сегодняшней подборки доказали: смех — лучшая приправа к семейной жизни.
- Я хотела желтые замшевые туфли. У мужа была вся информация: фото туфель, бренд, где купить и какой размер нужен. Но еще у него были два незыблемых правила: подарок — это сюрприз, а одежда или обувь — это не подарок. Мое лицо, на котором читалось все разочарование мира, он помнит до сих пор. А подарил он мне тогда телескоп. Было это 15 лет назад. Почему я сейчас об этом вспомнила? Потому что сегодня ночью мы смотрели лунное затмение. С детским восторгом наблюдали, кутаясь в пледы у открытого окна, и я подумала: «Как здорово, что у нас есть телескоп». © zimmelena.psy
- Идем сегодня с мужем между столиками в кафе. За одним столом сидит мужик, перед ним картофель фри. Мой такой: «Можно одну?» Мужик такой: «Да бери, конечно». Мой взял картофелину и пошел себе дальше, как будто ничего не произошло. © Exact_Package_1524 / Reddit
- Пришел домой с работы, а жена нам подготовила романтический вечер. Приоделась, настроение игривое, томно шепчет мне: «Можешь делать все, что хочешь». Спрашиваю: «Уверена?» Она подмигивает: «Конечно, милый». Ну, я и схватил свою удочку и пошел на озеро. Вернулся потом, конечно. © SalamiMommie / Reddit
«Как мой муж засыпает каждый вечер»
ага:
- У нас с мужем есть одна общая знакомая. В начале августа он показывает фото, как парень сделал ей предложение. А через пару дней я вижу в соцсети, что они уже заключили брак. Ну, я предположила, что девушка беременна и отсюда такая спешка. Поделилась догадкой с мужем. Так он взял и спросил у этой девушки, правда ли она вышла замуж, потому что забеременела... © karina_hrybko_psy
- У меня волосы пурпурного цвета. Пошли с мужем в кафе, сидим. Тут он уходит в туалет. В это время заходит в зал девушка с такими же волосами, как у меня, и садится за столик передо мной. Выходит муж из туалета и садится рядом с ней, говорит: «Я вернулся», а через несколько секунд такой: «Ой, а вы ведь не моя жена!» Я от смеха чуть под стол не сползла! © Vexed_Moon / Reddit
- Я старше мужа на 2 года. Сегодня в шутку дурачились и у меня скрипнуло колено. Муж торжественно выдал: «Бабка хрустит, но не сдается». © christinaverber
- С мужем тогда были знакомы всего пару месяцев. Пишет он мне сообщение: «Беги с работы сразу домой — тебя тут ждет кое-что горячее». Я, конечно, решила, что это что-то романтическое. Бежала — волосы назад! Захожу, а он там сварил супчик, набрал мне горячую ванну с пеной, поставил туда свечи и забил холодильник продуктами. Говорит: «Ты устала с работы, а мне завтра рано на смену. Ты отдыхай, а я поехал». © alesia_there_and_back
Муж: «Я на кухне прибрался!»
Ну логично, порядок: всё нa месте. Где место грязной посуды? В раковине))
- Говорю мужу: «Наверное, у ребят что-то не так в отношениях. Мне подруга написала, что период тяжелый». Через час на общей встрече мой муж: «Что у вас случилось? Разводитесь?» © rushchak
- Муж пришел поздно и попросил меня приготовить что-нибудь. Я с дочкой занималась, некогда было. Ну, он приготовил сам. Поел, приходит к нам в комнату и говорит мне: «Иди посуду помой». Я — злая и сонная — иду на кухню, а он там все помыл и по местам разложил. Наверное, хотел, чтобы я похвалила его. © binazaarova_a
- Прошлым вечером готовлю ужин. Муж рядом крутится. Берет такой перечницу и говорит мне: «Знаешь, эта перечница ну очень странная». Я не поняла и спросила, что с ней не так. Муж: «Мы ей пользуемся уже лет сто, а перец так и не кончается!» Мне от смеха живот скрутило. Перец не кончается, ага. Потому что я его туда досыпаю периодически! © Unknown author / Reddit
«Всякий раз, когда у меня плохое настроение, муж предпринимает вот такие попытки его поднять»
Перец не кончается; пыль нa пол не опускается; рубашки после стирки выглажены сами собой..
- Знакомлюсь с друзьями тогда еще жениха. Едем на дачу к одному из них. Там туалет на улице. Жених идет со мной. У меня месячные, а ведра для мусора нет. Прошу его: «Спроси у хозяина тихонько, можно ли выкинуть мусор в дырку». Мой на всю дачу орет: «Антон, а Эля спрашивает, можно ли...» © myslya_oposlya
- Комплимент, который мой муж сделал без всяких задних мыслей, очень искренне: «Ты находишься в лучшей форме, чем 95% женщин твоего возраста»... © nottherealme1220 / Reddit
- Заказали еду. Муж открыл входную дверь, стоит ждет курьера. Кот рядом сидит, тоже ждет. Подходит курьер, передает заказ, видит кота и говорит: «Нифига, какой он у вас пухлый». Муж, недолго думая, отвечает: «Ага, это его заказ». Смеются. Кот обиделся и ушел. © want2read
- У меня правая рука забита татуировками. Сидели с мужем в баре, он вышел в туалет. Возвращается и садится за другой столик, где сидит девушка с татуировками на руке. Он ее за плечи обнимает, параллельно смотря живое выступление музыкантов. Девушка как подпрыгнет! Муж тоже. Извинялся перед ней раз сто под мой хохот. © Unknown author / Reddit
«Попросила мужа измерить длину обеденного стола. Получила в ответ это»
- Муж присутствовал на родах. Испуган был — жуть! Где-то за час до того, как появилась дочка, наша акушерка говорит: «Вы тут пять минут посидите, а я стол подготовлю». Она имела в виду родильный стол. Муж на полном серьезе: «А чего, потом отмечать будем?» Акушерка долго хохотала. © tarologvanda
- Муж с нашим пятилетним сыном играют в «угадай животных». Муж спрашивает:
— Это хищник?
— Ну, да... Ну, ближе к хомяку... Ну, между хомяком и бобром.
— Енот?
— Да!
У меня есть вопросы к обоим. © alinatsvit
- Муж думал, что у нас «волшебная» раковина. Он, когда бороду подравнивал, вечно волосы по раковине раскидывал, а я потом их смывала. Мне надоело, и я в итоге попросила его перестать волосы раскидывать, на что он ответил: «Не волнуйся, милая. Надо просто немножко подождать, и они сами смоются в сливное отверстие». Пришлось объяснить ему, как они «сами смываются». Устыдился своего невежества. А вообще-то он у меня парень очень умный. © MetalChick-en / Reddit
Мужик с удочкой - это пересказ старого, как шерсть мамонта, анекдота про велосипед)
Хотя иногда старые байки бывают к месту.
Вчера муж выдает мне 2 пары джинсов на стирку, я ему говорю:
- Проверь карманы и вытащи таблетки, заначки, записки от любовниц.
Демонстративно вытряс штаны и так разочарованно:
- А там нету ничего...
И я вспомнила фразу из бородатого анекдота: - Cтареешь, Маня!