15+ мужей, которые отчебучили такое, что хоть плачь от смеха

Мужик с удочкой - это пересказ старого, как шерсть мамонта, анекдота про велосипед)

Хотя иногда старые байки бывают к месту.

Вчера муж выдает мне 2 пары джинсов на стирку, я ему говорю:

- Проверь карманы и вытащи таблетки, заначки, записки от любовниц.

Демонстративно вытряс штаны и так разочарованно:

- А там нету ничего...

И я вспомнила фразу из бородатого анекдота: - Cтареешь, Маня!