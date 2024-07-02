20+ ситуаций, которые откровенно демонстрируют всю подноготную семейной жизни

Почти все сказки заканчиваются счастливой свадьбой, а вот что было потом, история умалчивает. Но именно тогда магию первой влюбленности сменяют будни семейной жизни, и вот тогда и начинается самое интересное — ссоры и примирения, курьезы и компромиссы, придирки и притирки, и одолеть все это помогает лишь любовь и чувство юмора.

«Жена сказала по телефону, что не голодна и ничего не хочет. Я пришел домой, на минутку в зашел ванную, вернулся и увидел это»

«На первом фото жена водит меня по магазинам в Испании, на втором — показывает достопримечательности во Франции»

«Муж, вместо того, чтобы открыть пакет с хлебом, разрывает его посередине и оставляет лежать»

«Жена никогда не меняет закончившийся рулон туалетной бумаги на новый. Это все, чего я смог от нее добиться»

«Мой муж никогда не закрывает ящики!»

«Моя жена щелкает семечки в машине, а шелуху складывает в дверную ручку»

«Хотите разрыв шаблона? Слева борщ, который я только что сварил, а справа игра, в которую с самого утра играет моя жена. Да, так можно было!»

«Моя беременная жена пошла в магазин „купить что-нибудь на ужин“. Вот что она принесла домой»



«Моя жена сказала, что здесь такой бардак, что она не может дышать. Согласны?»

«10 минут фоткал жену во всех позах, чтобы вышло идеально, а потом попросил ее сделать то же самое. У нее шедевр получился с первого дубля»

Я: «Мне надо уехать на 2 дня в командировку».

Жена (лежит в больнице): «Хорошо, только не забудь коту еды оставить».

Я:

«Когда моя жена заводит речь о втором ребенке, я кое-что ей напоминаю. А именно — насколько болезненным может быть грудное вскармливание. Всегда работает!»

«Я живу с чудовищем. Оно нападает на холодильник, пока меня нет, и обгрызает зубами продукты на полках. Обглоданная колбаса, огрызки, объедки — это норма у нас»

«P. S. Да нормально мне вроде, смирилась. Вздохну, да и забиваю. Это не самое страшное».

«Супруга надевает на связку бананов шапочку с единорогом, чтобы они оставались свежими»

«Мы с женой сидели в туалетах в разных концах дома, у меня закончилась бумага. Я позвонил ей и попросил принести. И вот что придумала супруга»

«Она сначала позвала к себе нашу собаку, а потом велела мне приманить песеля. И он пришел».

«Жена так отрезает масло. Подскажите, что это за заскок такой?»

Это привычка из детства, когда мамка орет: «Куда без доски режешь? Весь стол исцарапаешь!» А ты такой: «Да я аккуратно». И режешь такой почти до конца, а дальше просто отламываешь. © ZumaNestaRock / Pikabu

«Чувствую, воняет жженым пластиком. Захожу на кухню, а там муж бегает и орет шепотом (чтобы не разбудить ребенка): „О, черт, черт!“»

«Оказывается, он включил духовку, чтобы погреть остатки спагетти, но забыл, что там стоит поднос для детского стульчика. Понятия не имею, как даже начать чистить это».

«Жена бесится, когда в прихожей стоит больше одной пары моих туфель. Угадайте, чья это обувь?»

«Два дня назад я спрятал 100 резиновых уточек, чтобы жена нашла их. На данный момент она обнаружила 96. Самое смешное, что я сам не помню, где спрятаны 2 из 4»

«Моя жена — монстр»

«Застал супругу в тот момент, когда она спала с моим лучшим другом»

«Моя жена использует горчицу один раз, а затем покупает новую»

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