Надкушенный гамбургер, но это, не от голода, просто попробовала!
20+ ситуаций, которые откровенно демонстрируют всю подноготную семейной жизни
Почти все сказки заканчиваются счастливой свадьбой, а вот что было потом, история умалчивает. Но именно тогда магию первой влюбленности сменяют будни семейной жизни, и вот тогда и начинается самое интересное — ссоры и примирения, курьезы и компромиссы, придирки и притирки, и одолеть все это помогает лишь любовь и чувство юмора.
«Жена сказала по телефону, что не голодна и ничего не хочет. Я пришел домой, на минутку в зашел ванную, вернулся и увидел это»
«На первом фото жена водит меня по магазинам в Испании, на втором — показывает достопримечательности во Франции»
«Муж, вместо того, чтобы открыть пакет с хлебом, разрывает его посередине и оставляет лежать»
«Жена никогда не меняет закончившийся рулон туалетной бумаги на новый. Это все, чего я смог от нее добиться»
«Мой муж никогда не закрывает ящики!»
«Моя жена щелкает семечки в машине, а шелуху складывает в дверную ручку»
«Хотите разрыв шаблона? Слева борщ, который я только что сварил, а справа игра, в которую с самого утра играет моя жена. Да, так можно было!»
«Моя беременная жена пошла в магазин „купить что-нибудь на ужин“. Вот что она принесла домой»
Мороженое, еще, мороженое и ещё, мороженое, вкус у беременных, очень странный, но надо же, и про мужа думать!
«Моя жена сказала, что здесь такой бардак, что она не может дышать. Согласны?»
«10 минут фоткал жену во всех позах, чтобы вышло идеально, а потом попросил ее сделать то же самое. У нее шедевр получился с первого дубля»
Я: «Мне надо уехать на 2 дня в командировку».
Жена (лежит в больнице): «Хорошо, только не забудь коту еды оставить».
Я:
«Когда моя жена заводит речь о втором ребенке, я кое-что ей напоминаю. А именно — насколько болезненным может быть грудное вскармливание. Всегда работает!»
«Я живу с чудовищем. Оно нападает на холодильник, пока меня нет, и обгрызает зубами продукты на полках. Обглоданная колбаса, огрызки, объедки — это норма у нас»
Чудовищу лет пять от силы. Взрослый человек не может так делать, если нет диагноза.
«P. S. Да нормально мне вроде, смирилась. Вздохну, да и забиваю. Это не самое страшное».
«Супруга надевает на связку бананов шапочку с единорогом, чтобы они оставались свежими»
«Мы с женой сидели в туалетах в разных концах дома, у меня закончилась бумага. Я позвонил ей и попросил принести. И вот что придумала супруга»
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Еще немного, и они додумаются держать запас бумаги сразу в двух туалетах)
«Она сначала позвала к себе нашу собаку, а потом велела мне приманить песеля. И он пришел».
«Жена так отрезает масло. Подскажите, что это за заскок такой?»
- Это привычка из детства, когда мамка орет: «Куда без доски режешь? Весь стол исцарапаешь!» А ты такой: «Да я аккуратно». И режешь такой почти до конца, а дальше просто отламываешь. © ZumaNestaRock / Pikabu
«Чувствую, воняет жженым пластиком. Захожу на кухню, а там муж бегает и орет шепотом (чтобы не разбудить ребенка): „О, черт, черт!“»
То есть он поставил тарелку со спагетти (а не проще ли в микро...) прямо на пластик и говорит, что не заметил?
И да, пусть сам и чистит.
«Оказывается, он включил духовку, чтобы погреть остатки спагетти, но забыл, что там стоит поднос для детского стульчика. Понятия не имею, как даже начать чистить это».
«Жена бесится, когда в прихожей стоит больше одной пары моих туфель. Угадайте, чья это обувь?»
«Два дня назад я спрятал 100 резиновых уточек, чтобы жена нашла их. На данный момент она обнаружила 96. Самое смешное, что я сам не помню, где спрятаны 2 из 4»
«Моя жена — монстр»
«Застал супругу в тот момент, когда она спала с моим лучшим другом»
«Моя жена использует горчицу один раз, а затем покупает новую»
Бонус
- Оказалось, муж утаивал от меня часть зарплаты, причем нехилую такую часть. На накопленные деньги купил себе дорогущую машину. На мой вопрос, почему он это сделал, муж внаглую заявил, что если бы я знала реальный размер его зарплаты, то я бы просто не дала ему купить машину, а потратила бы деньги на всякую ерунду. Но, блин, ерунда — это ремонт кухни, замена старой плиты с плохой духовкой и установка посудомойки, покупка самой простой машины мне, потому что я вожу двоих детей по их нуждам на общественном транспорте или трачу деньги на такси. Ерунда — это бальные танцы для дочки, которыми она грезит, зубы его матери, которые ей надо вставлять и она вынуждена была взять кредит. Это для мужа оказалось ерундой, а вот машина, которая нам не по бюджету — это самое нужное! © Подслушано / Ideer
- У меня грипп, температура под 40, сплю. Время 4 утра. Будит меня муж: «Встань, завтрак приготовь мне». Я: «Какого черта? Ты ж знаешь, что я болею! Сам приготовить можешь, готовил же до свадьбы». А он заявляет: «При наличии жены готовить себе еду?!» Вытащил меня из постели, пришлось готовить — спорить сил не было. Развелись не сразу, но этот случай стал началом конца. © AstroKalinka / Pikabu
- Заправляем кровать вместе с женой. Я говорю: «Смотри, что нашел!» И сам за матрас у стенки смотрю. Она подходит ближе, тоже заглядывает туда, а я целую ее в щечку и говорю: «Поцелуйчик!» Смеялись от души, а лет нам много. © nottulg / Pikabu
А вот и еще несколько статей о перипетиях жизни в браке:
Комментарии
Да с температурой под 40 не то что готовить, даже вставать пару дней не хочется!!! Неужели реально есть такие мужья???
Козлина...
Но я бы не встала готовить.