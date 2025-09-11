18 женщин 40+, которые нашли свои бьюти-секреты и раскрыли все грани зрелой красоты
Красота не имеет срока годности, и это доказывают женщины, которые после 40 только расцветают еще больше. Мы собрали истории дам, которые нашли свои секреты и доказали, что зрелость может быть не менее яркой, чем молодость.
«Мне 52. Начала правильно питаться, научилась пить воду и пошла в зал»
- Обалдеть! Будто два разных человека!
«Сейчас мне 40. Вот так я изменилась за 9 месяцев»
- 40? Ты имеешь в виду 25? Поздравляю, ты выглядишь потрясающе! © xKyla / Reddit
«Скоро свадьба сына. Сделала пробный макияж»
- М-мать жениха?! Ведьма! © paulreverie / Reddit
- А разве карапузы могут жениться? © HELVETlCA / Reddit
«Изменила пищевые привычки»
Вот тут точно без резекции не обошлось. Результат потрясающий. Теперь надо удержать вес.
«Моя трансформация за 13 лет»
- Кто же знал, что у тебя такие большие глаза! © lustreblush / Reddit
«Мне 46 лет, и я стала лучше ухаживать за кожей, регулярно очищать ее и наносить увлажняющие средства»
«Я выбрала себя. Я осознала, что достойна любви, и это мне очень помогло во многих аспектах»
До похудения лицо красивое. После-то ли снимок неудачный то ли для лица похудение нежелательным оказалось. Короче, с лицом поработать надо!
«Начала следить за питанием, бегать на дорожке и использовать фитнес-браслет. Вот такая я сейчас»
«Мне 55. Я наконец-то подобрала правильный уход за моими кудрявыми волосами»
«Вчера впервые решилась пойти на тренировку в коротком топе — раньше никогда так не делала»
«Как изменилось мое лицо, когда я начала следить за питанием»
«Через пару недель мне исполнится 47, и я подобрала уход, чтобы моя кожа выглядела хорошо»
«Сегодня, впервые на моей памяти, смогла сделать 4 полноценных отжимания в планке. Я так рада»
«Перешла от сидячего образа жизни к 5000 шагам в день. А через 6 недель я дошла до 10 000 шагов в день»
«Люди спрашивают, не старею ли я наоборот»
«Мне 40, и это мои натуральные седые волосы»
«Моя кожа в мои 42. Я налегаю на овощи, пью много воды и стараюсь меньше нервничать»
«Мама своим примером вдохновила уже половину поликлиники. А я надеюсь, что ее история мотивирует даже тех, кто думает, что после 60 уже ничего не изменить»
Комментарии
Это так забавно, ии просчитал примерный возраст местной аудитории, и теперь нас ждут исключительно материалы для сорокалетних и всевозможные истории для посплетничать о никому не известных людях))
Творчество, аууу!