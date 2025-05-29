14 пляжных образов наших бабушек и мам, от которых и сейчас дух захватывает
Мода и стиль
2 часа назад
По старинным фотографиям так здорово изучать моду и нравы минувших эпох. Вот мы и решили посмотреть, как в прошлом веке носили на пляже модницы по всему миру. А помогли нам в этом пользователи интернета, которые с удовольствием показали фотографии своих родственниц в купальниках.
«Здесь моей маме около 20 лет»
«Бабушка с дедушкой, 1961 год»
Хороши! Как с обложки, Том Круз и королева бурлеска Дита фон Тиз
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- Ничего себе, как тебе повезло с генами! Купальник у бабушки зачетный. © offbrandsoap / Reddit
«Моя бабушка выложила это фото с подписью: „Мне 24 года, позирую у реки Колорадо. Завидуйте“»
Да, замечательная хрупкая фигурка при таком роскошном бюсте))))
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«Мои бабушка, она посередине, с дедушкой и двумя двоюродными тетями на пляже, 1968 год»
«Мои бабушка и дедушка идут на пляж в 1950 году»
«Поскольку люди любят делиться винтажными фотографиями членов семьи, вот моя прабабушка и ее лучшая подруга на пляже»
- Обожаю купальники того времени! © ArbutusAtFourth / Reddit
«Мои родители на отдыхе во Флориде в декабре 1964 года»
«Моя бабушка, она справа, и тетя на пляже в Эквадоре. Фото сделано около 65 лет назад»
«Моя бабушка и одна из ее семи сестер в бикини. В начале 1940-х было ну очень рискованно такое носить»
«Моя бабушка на пляже в конце 1940-х годов по сравнению со мной в конце 2010-х годов (обеим чуть больше 20 лет)»
«Мои дедушка, бабушка и мама на пляже озера Мичиган, 1950-е годы»
«Моя бабушка и ее подружки невесты на пляже в Мэриленде в 1930-х»
«Мои бабушка и дедушка на пляже в Южной Африке, это примерно 1955 год»
«Моя прабабушка в 1910 году на пляже. Ей было около 28 лет здесь»
- Какой скандальный у нее купальник! Она же показывает колени всему миру! © peanut—gallery / Reddit
И вот еще несколько статей с фотографиями наших классных мам и бабушек:
Фото на превью nightmarenarrative / Reddit
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