14 пляжных образов наших бабушек и мам, от которых и сейчас дух захватывает

По старинным фотографиям так здорово изучать моду и нравы минувших эпох. Вот мы и решили посмотреть, как в прошлом веке носили на пляже модницы по всему миру. А помогли нам в этом пользователи интернета, которые с удовольствием показали фотографии своих родственниц в купальниках.

«Здесь моей маме около 20 лет»

«Бабушка с дедушкой, 1961 год»

Ничего себе, как тебе повезло с генами! Купальник у бабушки зачетный. © offbrandsoap / Reddit

«Моя бабушка выложила это фото с подписью: „Мне 24 года, позирую у реки Колорадо. Завидуйте“»

«Мои бабушка, она посередине, с дедушкой и двумя двоюродными тетями на пляже, 1968 год»

«Мои бабушка и дедушка идут на пляж в 1950 году»

«Поскольку люди любят делиться винтажными фотографиями членов семьи, вот моя прабабушка и ее лучшая подруга на пляже»

Обожаю купальники того времени! © ArbutusAtFourth / Reddit

«Мои родители на отдыхе во Флориде в декабре 1964 года»

«Моя бабушка, она справа, и тетя на пляже в Эквадоре. Фото сделано около 65 лет назад»

«Моя бабушка и одна из ее семи сестер в бикини. В начале 1940-х было ну очень рискованно такое носить»

«Моя бабушка на пляже в конце 1940-х годов по сравнению со мной в конце 2010-х годов (обеим чуть больше 20 лет)»

«Мои дедушка, бабушка и мама на пляже озера Мичиган, 1950-е годы»

«Моя бабушка и ее подружки невесты на пляже в Мэриленде в 1930-х»

«Мои бабушка и дедушка на пляже в Южной Африке, это примерно 1955 год»

«Моя прабабушка в 1910 году на пляже. Ей было около 28 лет здесь»