16 бабушек и мам, за плечами которых не только прожитые годы, но и обалденные фотки
Ностальгия
1 день назад
У героев нашей статьи есть классные фотографии их мам, бабушек, и у кого-то даже прабабушек. Эти снимки можно разглядывать бесконечно, ведь на них запечатлены не только настоящие красотки, но и целая, ушедшая уже эпоха.
«Моя бабушка в 20 лет. Сейчас ей 93 года»
- Ничего себе, какая у нее великолепная кожа. © TurningToPage394 / Reddit
- Эм... Ты случайно не ищешь нового дедушку? © Strained-Spine-Hill / Reddit
«Моя мама в начале 80-х. Выглядит круто, как всегда. Все детство я думала, какая же у меня модная и красивая мама!»
«Моя гламурная прабабушка в 1950-х. Я всегда считала ее кинозвездой»
«Моя пакистанская бабушка в 50-х»
«Моя мама в 70-х. Фото сделано незадолго до того, как она вышла замуж»
Ох ты а в иронии судьбы не снимались? Хотя это явно лучший вариант барбары брыльски) аж гитару захотелось взять)
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«Моя мама весело проводит время, 1966 год»
«Моя прабабушка-акробатка и ее отец, чемпион по боксу, на пляже. 1920-е годы»
«Моя бабушка в 1950-х»
- Какая милашка! Я бы в нее влюбился, наверное. © DARTHKINDNESS / Reddit
«Любимая фотография моей бабушки, начало 70-х»
- Поздравляю, вы выиграли в генетической лотерее. © darkblue****** / Reddit
«Моя бабушка была учительницей и горячей штучкой. 1954 год»
«Свадебное фото моей бабушки, 1942 год. Моя мама надела это платье 40 лет спустя на свою свадьбу»
«Моя мама»
«Моя бабушка была просто потрясающая. Это середина 1950-х»
«Моя бабушка в 19 лет. Она была директором одной из первых школ в Южной Африке. Она много работала, часто бесплатно, с людьми, у которых были проблемы с речью»
«Портрет моей бабушки. Она родилась в 1932 году»
«1914 год. Моя бабушка в праздничном платье. Ей тогда было 20 лет»
И вот еще несколько статей со старыми фотографиями, на которых запечатлены чьи-то крутые родственники:
Фото на превью SAMDOT / Reddit
Комментарии
Уведомления
У мамы мало фоток, и у меня за детство пару десятков не наберётся, обидно, фотика тогда не было. Здесь мама в 70х годах, с моим братом.
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