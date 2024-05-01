20 красноречивых доказательств того, что красота женщин прошлых столетий — явление, к которому не помешает подготовиться

Героям нашей статьи по-своему повезло — в их фотоальбомах сохранились фотографии родственниц, которые родились в прошлом, а кое-кто и даже в позапрошлом веке. И они с удовольствием поделились с миром этими снимками, а некоторые и небольшой историей о том, какими же были изображенные на них дамы.

«Тетя Марселина. У нее был шанс стать актрисой, но ее мужчина счел, что это неженственно»

Безупречная красота! Ей следовало бросить его и осуществить свою мечту! © Silent-Dimension530 / Reddit

«Моя отвязная прабабушка работала в цирке. Где она только не побывала!»

Твоя прабабушка — моя новая фитнес цель. Вот это у нее пресс! © starvinchevy / Reddit

«Моя тетя была королевой грации и красоты»

От выражения железобетонной уверенности в ее глазах меня просто трясет. Очень красивая фотография. © clintm / Reddit

Да, ее глаза говорят сами за себя. Она была очень умной женщиной и прекрасно это осознавала. © khakijack / Reddit

«Моя прапрапрабабушка Мэгги в 17 лет, накануне свадьбы. В итоге она родила 16 детей и накручивала столько же локонов в своей прическе в честь каждого из них»

© Lanse5 / Reddit Ana.Rok 4 дня назад Эммм... С современными плойкой, феном, укладочными средствами и всеми достижениями индустрии красоты в плане технологии и методов укладки многие из женщин ратуют за естественность (читай - отсутствие необходимости в усилиях больших, чем просто расчесать волосы).

Дама на этом фото, имея железку и угли, укладывает безупречные локоны на длинных волосах. Мир однозначно становится лучше, но что-то есть в том, как наши предки старались украсить себя и все вокруг - - Ответить

«Моя прабабушка была оперной певицей и путешествовала по миру, пока в начале 1900-х годов не заболела пневмонией»

«Потом она открыла салон красоты и стала одной из первых женщин, у которых был собственный бизнес».

«Моя прабабушка в 50-е годы до и после обесцвечивания волос. Она оставалась блондинкой до конца своей жизни, так что я даже не знал, что вообще-то у нее темные волосы»

«Это то ли моя прабабушка, то ли прапрабабушка. Выглядит неземной на этой фотографии»

«Модельное фото моей двоюродной бабушки, 1941»

Никогда не видел, чтобы кто-то так красиво выщипывал брови! © moppethead / Reddit

«Моя прапрабабушка. Это примерно 1900 год»

«Моя прапрабабушка родилась в 1879 году. Она окончила колледж и стала одной из первых женщин-заместителей шерифа»

«Каждое утро она скакала на лошади наперегонки с поездом и обычно побеждала».

«Моя прапрабабушка на костюмированном балу. Тогда она заняла первое место за свой наряд „Ночь“. Косплей в нашей семье имеет глубокие корни»

«Моя бабушка в 16 лет»

Женщины в те времена, должно быть, каждый день тратили кучу времени на прическу. © LehmannEleven / Reddit

«Моя прабабушка, это примерно 1936 год. Она выглядела как кинозвезда и дожила до 100 лет!»

«Моя прабабушка Пегги любила сладости и фиолетовый цвет»

«Моя бабушка была похожа на кинозвезду, но стала медсестрой»

«Моя бабушка на протяжении 37 лет шила и создавала костюмы. Она добилась успеха самостоятельно и опередила свое время»

«Вчера мы попрощались с моей милой бабушкой. Ей было 100 лет. Даже будучи пожилой она увлекалась технологиями»

«Ей удалось прокатиться на беспилотной машине моего мужа, и ей это понравилось. Она писала стихи всю свою жизнь, вплоть до своей „поэмы к 100-летию“».

«Моя прапрабабушка в 1922 году»

Ваша прапрабабушка прекрасна, но собака до смешного фотогенична. Я просто не могу перестать на нее смотреть. © sirius_moonlight / Reddit

«Скучаю по своей бабушке. Она была доброй и веселой. Благодаря ей мы с сестрами чувствовали себя королевами, когда были неуклюжими подростками»

«1940-е годы. Моя бабушка выглядела как кинозвезда, но когда открывала свой рот, могла и моряка заставить покраснеть»

© LstSoulsNaFshBwl / Reddit PRAYFORPALESTINE 26 минут назад Это описание мне напомнило:



Мне твоё молчание - словно в уши мёд,

Так что, Валентина, закрывай свой рот!



Мы с тобою, Валя, вместе много лет...

- Да.

Рот закрой свой, Валя, ты на шпингалет!



Ты, наверно, скажешь, что я груб и резок,

Я отвечу, Валя, захлопни хлеборезку!



Сильную имеешь надо мною власть

Если не открыта твоя, Валя, пасть!



Ты посмотри как тихо! Слышно, как муравьишка сухую муху несёт,

А всё потому что, Валя, ты закрыла рот.



И нет другой такой бабы в мире, что сейчас со мной живёт,

Чтоб могла бы также, как моя любимая, закрывать свой поганый рот.



с Денис Дорохов



А вообще, я считаю не стоит считать матерщину достижением. Уверен у неё было много плюсов - - Ответить