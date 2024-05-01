Прекрасна. Конкурент Мерлин Монро. На мой взгляд даже более естественна, чем кинодива.
20 красноречивых доказательств того, что красота женщин прошлых столетий — явление, к которому не помешает подготовиться
Героям нашей статьи по-своему повезло — в их фотоальбомах сохранились фотографии родственниц, которые родились в прошлом, а кое-кто и даже в позапрошлом веке. И они с удовольствием поделились с миром этими снимками, а некоторые и небольшой историей о том, какими же были изображенные на них дамы.
«Тетя Марселина. У нее был шанс стать актрисой, но ее мужчина счел, что это неженственно»
- Безупречная красота! Ей следовало бросить его и осуществить свою мечту! © Silent-Dimension530 / Reddit
«Моя отвязная прабабушка работала в цирке. Где она только не побывала!»
Явно воздушная гимнастка, судя по рельефу мышц. Очень развит плечевой пояс.
- Твоя прабабушка — моя новая фитнес цель. Вот это у нее пресс! © starvinchevy / Reddit
«Моя тетя была королевой грации и красоты»
- От выражения железобетонной уверенности в ее глазах меня просто трясет. Очень красивая фотография. © clintm / Reddit
- Да, ее глаза говорят сами за себя. Она была очень умной женщиной и прекрасно это осознавала. © khakijack / Reddit
«Моя прапрапрабабушка Мэгги в 17 лет, накануне свадьбы. В итоге она родила 16 детей и накручивала столько же локонов в своей прическе в честь каждого из них»
Эммм... С современными плойкой, феном, укладочными средствами и всеми достижениями индустрии красоты в плане технологии и методов укладки многие из женщин ратуют за естественность (читай - отсутствие необходимости в усилиях больших, чем просто расчесать волосы).
Дама на этом фото, имея железку и угли, укладывает безупречные локоны на длинных волосах. Мир однозначно становится лучше, но что-то есть в том, как наши предки старались украсить себя и все вокруг
«Моя прабабушка была оперной певицей и путешествовала по миру, пока в начале 1900-х годов не заболела пневмонией»
«Потом она открыла салон красоты и стала одной из первых женщин, у которых был собственный бизнес».
«Моя прабабушка в 50-е годы до и после обесцвечивания волос. Она оставалась блондинкой до конца своей жизни, так что я даже не знал, что вообще-то у нее темные волосы»
«Это то ли моя прабабушка, то ли прапрабабушка. Выглядит неземной на этой фотографии»
«Модельное фото моей двоюродной бабушки, 1941»
- Никогда не видел, чтобы кто-то так красиво выщипывал брови! © moppethead / Reddit
«Моя прапрабабушка. Это примерно 1900 год»
«Моя прапрабабушка родилась в 1879 году. Она окончила колледж и стала одной из первых женщин-заместителей шерифа»
«Каждое утро она скакала на лошади наперегонки с поездом и обычно побеждала».
«Моя прапрабабушка на костюмированном балу. Тогда она заняла первое место за свой наряд „Ночь“. Косплей в нашей семье имеет глубокие корни»
«Моя бабушка в 16 лет»
- Женщины в те времена, должно быть, каждый день тратили кучу времени на прическу. © LehmannEleven / Reddit
«Моя прабабушка, это примерно 1936 год. Она выглядела как кинозвезда и дожила до 100 лет!»
«Моя прабабушка Пегги любила сладости и фиолетовый цвет»
«Моя бабушка была похожа на кинозвезду, но стала медсестрой»
«Моя бабушка на протяжении 37 лет шила и создавала костюмы. Она добилась успеха самостоятельно и опередила свое время»
«Вчера мы попрощались с моей милой бабушкой. Ей было 100 лет. Даже будучи пожилой она увлекалась технологиями»
«Ей удалось прокатиться на беспилотной машине моего мужа, и ей это понравилось. Она писала стихи всю свою жизнь, вплоть до своей „поэмы к 100-летию“».
«Моя прапрабабушка в 1922 году»
- Ваша прапрабабушка прекрасна, но собака до смешного фотогенична. Я просто не могу перестать на нее смотреть. © sirius_moonlight / Reddit
«Скучаю по своей бабушке. Она была доброй и веселой. Благодаря ей мы с сестрами чувствовали себя королевами, когда были неуклюжими подростками»
«1940-е годы. Моя бабушка выглядела как кинозвезда, но когда открывала свой рот, могла и моряка заставить покраснеть»
Это описание мне напомнило:
Мне твоё молчание - словно в уши мёд,
Так что, Валентина, закрывай свой рот!
Мы с тобою, Валя, вместе много лет...
- Да.
Рот закрой свой, Валя, ты на шпингалет!
Ты, наверно, скажешь, что я груб и резок,
Я отвечу, Валя, захлопни хлеборезку!
Сильную имеешь надо мною власть
Если не открыта твоя, Валя, пасть!
Ты посмотри как тихо! Слышно, как муравьишка сухую муху несёт,
А всё потому что, Валя, ты закрыла рот.
И нет другой такой бабы в мире, что сейчас со мной живёт,
Чтоб могла бы также, как моя любимая, закрывать свой поганый рот.
с Денис Дорохов
А вообще, я считаю не стоит считать матерщину достижением. Уверен у неё было много плюсов
Кстати, насчет кинозвезд. Мы тут решили посмотреть, как некоторые из них со временем изменились.
Комментарии
Все прекрасны, очень интересные несовременные лица...каждое со своей индивидуальностью.
Очень понравилась та, что 37 лет шила костюмы.
А та, что на лошади обгоняла поезд?)
Все прекрасны.
И да - ни плоек, ни стиральных машин, ни утюгов-роботов. И хватало времени и желания выглядеть ухоженно. Это круто на самом деле