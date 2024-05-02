Не соглашусь в принципе, что здесь представлены актёры одной роли. Ну может разве что Дженифер Грей и Беркли. А вообще, это не актёры одной роли, а просто у них есть самые яркие роли, по которым они узнаются. И я считаю, что лучше иметь одну мощную роль, чем быть всё время на вторых ролях и эпизодах, как Дэвид Швимер например. Особенно не согласен с Сигурни Уивер. Множество ярких ролей. Да и с Магуайером нет однозначной ассоциации с Человеком-пауком. Вундеркинды, Плезантвиль, Правила виноделов, Гэтсби (хотя экранизация не особо удачная) и ещё много.
12 звезд, которые получили мировую славу, но они так и остались актерами одной роли
Яркие и запоминающиеся роли нередко становятся для актеров настоящим проклятием. Образ буквально «прилипает» к артисту, и сколько бы работ у него ни было до или после, в сознании зрителя он всегда будет ассоциироваться только с одним героем. Как раз о таких случаях и есть наша статья.
Элайджа Вуд
Несмотря на то, что Элайджа Вуд начал сниматься в кино еще в детском возрасте, всемирная известность пришла к нему в начале нулевых — после выхода трилогии «Властелин колец», где он сыграл роль хоббита Фродо Бэггинса.
Фанаты ожидали, что эта роль даст небывалый толчок в карьере актера, но этого не случилось. Хотя, кажется, сам Вуд ничуть не расстроен: он продолжает сниматься, занимается музыкой и озвучкой мультфильмов.
Эмма Уотсон
После выхода серии фильмов о Гарри Поттере роль хорошей и правильной девочки Гермионы Грейнджер крепко «приклеилась» к Эмме Уотсон. Несмотря на теперь уже большую фильмографию и довольно разноплановые роли, она все еще остается самой запоминающейся в карьере молодой актрисы.
Тоби Магуайр
Кинокарьера Тоби Магуайра началась в 1993 году с фильма «Жизнь этого парня», в котором он сыграл вместе с Робертом Де Ниро. Но настоящая слава пришла к нему после съемок в трилогии о Человеке-пауке.
С тех пор актер снимается крайне редко, а сейчас в основном занимается продюсированием фильмов.
Ким Кэттролл
Саманта Джонс, роль которой исполнила Ким Кэттролл, по яркости и темпераментности характера ничуть не уступает главной героине сериала «Секс в большом городе». А по мнению некоторых почитателей шоу, ее персонаж вызывал даже больший интерес, чем Кэрри Брэдшоу.
За роль в телесериале актриса была номинирована на пять премий «Эмми» и четыре премии «Золотой глобус» и получила мировую известность.
Помимо «Секса в большом городе», в списке работ Ким Кэттролл более 90 кино- и телефильмов. Кроме того, она действующая театральная актриса, занятая в постановках в США и Великобритании.
Брайан Крэнстон
Слава пришла к Брайану Крэнстону довольно поздно. Несмотря на то, что сниматься в кино он начал еще в первой половине 1980-х годов, звездную роль — Уолтера Уайта в сериале «Во все тяжкие» — актер получил только в 52 года. Образ больного раком учителя химии, который превращается в безжалостного преступника, принес актеру 4 премии «Эмми» и «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль.
Крэнстон продолжает сниматься и пополнять своею фильмографию, но роль Уолтера Уайта до сих пор остается его «визитной карточкой».
Хью Лори
Карьера актера началась задолго до его съемок в «Докторе Хаусе». Но именно эта работа сделала его знаменитым сначала в США, а затем и во всем мире, а также принесла ему 2 «Золотых глобуса».
Сейчас Хью Лори продолжает сниматься, занимается музыкой и литературой.
Дженнифер Кулидж
Даже те, кому не знакомо имя Дженнифер Кулидж, наверняка слышали о маме Стифлера. Именно эта роль в «Американском пироге», вышедшем на экраны в 1999 году, сделала актрису знаменитой и узнаваемой.
Хотя актриса продолжает сниматься до сих пор и делает это весьма успешно, роль роковой красотки из прошлого, возможно, навсегда останется ее визитной карточкой. Сама Дженнифер говорит, что благодарна судьбе за роль мамы Стифлера в «Американском пироге» и нисколько не жалеет о приклеившемся к ней на долгие годы амплуа «горячей мамочки».
Сигурни Уивер
После выхода первого фильма трилогии «Чужой» Сигурни Уивер буквально проснулась знаменитой. Роль Эллен Рипли, которую исполнила актриса, принесла ей немало наград и номинаций, в том числе и на «Оскар».
Несмотря на то, что с момента выхода трилогии прошло уже много лет и после этого актриса успела примерить на себя множество других образов, для большинства она была и остается лейтенантом Рипли.
Роуэн Аткинсон
Первая серия шоу, рассказывающая о приключениях нелепого и забавного англичанина мистера Бина, вышла на британские экраны в 1990 году, а завершающая — 5 лет спустя. Сериал пользовался невероятной популярностью: каждый эпизод собирал у экранов около 20 млн человек. Неудивительно, что этот персонаж Роуэна Аткинсона с большой вероятностью знаком даже людям, которые не интересуются кинематографом.
«Перерасти» мистера Бина актер так и не смог: очень часто его персонажи из других фильмов чем-то походили на этого неуклюжего англичанина.
Бенедикт Камбербэтч
С Камбербэтчем в роли Шерлока Холмса может соперничать разве что Камбербэтч в роли доктора Стрэнджа. И это несмотря на внушительный список его работ.
Но именно «Шерлок» сделал актера узнаваемым и востребованным за пределами родной страны. И пока остается самой известной его ролью.
Дженнифер Грей
Слава обрушилась на Дженнифер Грей, когда ей было всего 27 лет. Роль в фильме «Грязные танцы» не только мгновенно сделала актрису популярной, но и принесла ей номинацию на «Золотой глобус». Казалось бы, после такого успеха перед девушкой будут открыты все двери, но все случилось совсем не так. Роль Бэби стала единственной успешной в карьере Грей: ни до, ни после нее ей почти не предлагали играть главных героинь.
В начале 1990-х годов Грей дважды сделала ринопластику, которая кардинально изменила ее внешность. И это преображение, по мнению актрисы, сыграло с ней злую шутку: «Я вошла в операционную знаменитостью, а вышла никем. Как будто я прошла программу защиты свидетелей или превратилась в невидимку». Сейчас Грей продолжает сниматься — в основном в эпизодических ролях в сериалах.
Мэтью Лиллард
В карьере Мэттью Лилларда много комедийных и драматических ролей, но особую известность он получил благодаря тому, что сыграл Шэгги в приключенческих фильмах о «Скуби-Ду», а также озвучил этого персонажа в аналогичной серии мультфильмов. Его герой настолько запомнился и полюбился зрителю, что стал прочно ассоциироваться лишь с этим актером.
Сейчас Лиллард продолжает сниматься, но Шэгги из «Скуби-Ду», возможно, навсегда останется его самой звездной ролью.
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Комментарии
Всё-таки актёрами одной роли я считаю не тех, кто запомнился прежде всего одной яркой ролью, а тех, кто из фильма в фильм играет одинаково и не может выйти за рамки своей самой известной роли. Вот, например, Анна Ковальчук, да простят меня её поклонники. Везде она прокурор Швецова, даже в роли Маргариты. Просто немного злой и обиженный прокурор. И тут же возьмём, например, такого зубра, как Евстигнеев. Это и жуликоватый Ручников, и туповатый инвалид из Италии, и непрошибаемый тов. Дынин, и интеллигентнейший профессор Преображенский. Далее Миронов - Геша Коз(л)одоев и благородный разбойник Маркиз. Папанов... Ну и так далее.
Половина актеров с этого списка имеют огромный послужной список, а вы их зачем то приписали в актеры одной роли ??♀️
Для меня Джуди Фостер это Аннабель из "Маверика".
А Сигурни Уивер - мама из "Сердцеедок".