12 звезд, которые получили мировую славу, но они так и остались актерами одной роли

Яркие и запоминающиеся роли нередко становятся для актеров настоящим проклятием. Образ буквально «прилипает» к артисту, и сколько бы работ у него ни было до или после, в сознании зрителя он всегда будет ассоциироваться только с одним героем. Как раз о таких случаях и есть наша статья.

Элайджа Вуд

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Несмотря на то, что Элайджа Вуд начал сниматься в кино еще в детском возрасте, всемирная известность пришла к нему в начале нулевых — после выхода трилогии «Властелин колец», где он сыграл роль хоббита Фродо Бэггинса.

Фанаты ожидали, что эта роль даст небывалый толчок в карьере актера, но этого не случилось. Хотя, кажется, сам Вуд ничуть не расстроен: он продолжает сниматься, занимается музыкой и озвучкой мультфильмов.

Эмма Уотсон

CAP/RFS/Capital Pictures/East News , NDZ/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

После выхода серии фильмов о Гарри Поттере роль хорошей и правильной девочки Гермионы Грейнджер крепко «приклеилась» к Эмме Уотсон. Несмотря на теперь уже большую фильмографию и довольно разноплановые роли, она все еще остается самой запоминающейся в карьере молодой актрисы.

Тоби Магуайр

Кинокарьера Тоби Магуайра началась в 1993 году с фильма «Жизнь этого парня», в котором он сыграл вместе с Робертом Де Ниро. Но настоящая слава пришла к нему после съемок в трилогии о Человеке-пауке.

С тех пор актер снимается крайне редко, а сейчас в основном занимается продюсированием фильмов.

Ким Кэттролл

© Sex and the City / HBO and co-producers , Vianney Le Caer/Invision/East News Vianney Le Caer/Invision/East News

Саманта Джонс, роль которой исполнила Ким Кэттролл, по яркости и темпераментности характера ничуть не уступает главной героине сериала «Секс в большом городе». А по мнению некоторых почитателей шоу, ее персонаж вызывал даже больший интерес, чем Кэрри Брэдшоу.

За роль в телесериале актриса была номинирована на пять премий «Эмми» и четыре премии «Золотой глобус» и получила мировую известность.

Помимо «Секса в большом городе», в списке работ Ким Кэттролл более 90 кино- и телефильмов. Кроме того, она действующая театральная актриса, занятая в постановках в США и Великобритании.

Брайан Крэнстон

© Breaking Bad / High Bridge Productions and co-producers , Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

Слава пришла к Брайану Крэнстону довольно поздно. Несмотря на то, что сниматься в кино он начал еще в первой половине 1980-х годов, звездную роль — Уолтера Уайта в сериале «Во все тяжкие» — актер получил только в 52 года. Образ больного раком учителя химии, который превращается в безжалостного преступника, принес актеру 4 премии «Эмми» и «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль.

Крэнстон продолжает сниматься и пополнять своею фильмографию, но роль Уолтера Уайта до сих пор остается его «визитной карточкой».

Хью Лори

© House M.D. / Bad Hat Harry Productions and co-producers , IMAGO/RW/Imago Stock and People/East News IMAGO/RW/Imago Stock and People/East News

Карьера актера началась задолго до его съемок в «Докторе Хаусе». Но именно эта работа сделала его знаменитым сначала в США, а затем и во всем мире, а также принесла ему 2 «Золотых глобуса».

Сейчас Хью Лори продолжает сниматься, занимается музыкой и литературой.

Дженнифер Кулидж

© American Pie 2 / Universal Pictures and co-producers , Evan Agostini/Invision/East News Evan Agostini/Invision/East News

Даже те, кому не знакомо имя Дженнифер Кулидж, наверняка слышали о маме Стифлера. Именно эта роль в «Американском пироге», вышедшем на экраны в 1999 году, сделала актрису знаменитой и узнаваемой.

Хотя актриса продолжает сниматься до сих пор и делает это весьма успешно, роль роковой красотки из прошлого, возможно, навсегда останется ее визитной карточкой. Сама Дженнифер говорит, что благодарна судьбе за роль мамы Стифлера в «Американском пироге» и нисколько не жалеет о приклеившемся к ней на долгие годы амплуа «горячей мамочки».

Сигурни Уивер

Capital Pictures/EAST NEWS , Berzane Nasser/ABACA/Abaca/East News

После выхода первого фильма трилогии «Чужой» Сигурни Уивер буквально проснулась знаменитой. Роль Эллен Рипли, которую исполнила актриса, принесла ей немало наград и номинаций, в том числе и на «Оскар».

Несмотря на то, что с момента выхода трилогии прошло уже много лет и после этого актриса успела примерить на себя множество других образов, для большинства она была и остается лейтенантом Рипли.

Роуэн Аткинсон

Courtesy Everett Collection/Everett Collection/East News , Stuart Hardy/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News

Первая серия шоу, рассказывающая о приключениях нелепого и забавного англичанина мистера Бина, вышла на британские экраны в 1990 году, а завершающая — 5 лет спустя. Сериал пользовался невероятной популярностью: каждый эпизод собирал у экранов около 20 млн человек. Неудивительно, что этот персонаж Роуэна Аткинсона с большой вероятностью знаком даже людям, которые не интересуются кинематографом.

«Перерасти» мистера Бина актер так и не смог: очень часто его персонажи из других фильмов чем-то походили на этого неуклюжего англичанина.

Бенедикт Камбербэтч

© Sherlock / BBC Wales and co-producers , Gerald Matzka/DPA/East News Gerald Matzka/DPA/East News

С Камбербэтчем в роли Шерлока Холмса может соперничать разве что Камбербэтч в роли доктора Стрэнджа. И это несмотря на внушительный список его работ.

Но именно «Шерлок» сделал актера узнаваемым и востребованным за пределами родной страны. И пока остается самой известной его ролью.

Дженнифер Грей

Слава обрушилась на Дженнифер Грей, когда ей было всего 27 лет. Роль в фильме «Грязные танцы» не только мгновенно сделала актрису популярной, но и принесла ей номинацию на «Золотой глобус». Казалось бы, после такого успеха перед девушкой будут открыты все двери, но все случилось совсем не так. Роль Бэби стала единственной успешной в карьере Грей: ни до, ни после нее ей почти не предлагали играть главных героинь.

В начале 1990-х годов Грей дважды сделала ринопластику, которая кардинально изменила ее внешность. И это преображение, по мнению актрисы, сыграло с ней злую шутку: «Я вошла в операционную знаменитостью, а вышла никем. Как будто я прошла программу защиты свидетелей или превратилась в невидимку». Сейчас Грей продолжает сниматься — в основном в эпизодических ролях в сериалах.

Мэтью Лиллард

Warner Bros/Courtesy Everett Collection/East News , Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

В карьере Мэттью Лилларда много комедийных и драматических ролей, но особую известность он получил благодаря тому, что сыграл Шэгги в приключенческих фильмах о «Скуби-Ду», а также озвучил этого персонажа в аналогичной серии мультфильмов. Его герой настолько запомнился и полюбился зрителю, что стал прочно ассоциироваться лишь с этим актером.

Сейчас Лиллард продолжает сниматься, но Шэгги из «Скуби-Ду», возможно, навсегда останется его самой звездной ролью.

Внимание: в мае 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.