16 красноречивых доказательств того, что наши отцы в молодости отжигали похлеще нас

Герои нашей статьи решили смахнуть пыль с фотоальбомов и вспомнить, как выглядели в молодости их отцы. А заодно и опубликовать найденные фотографии. И мы этому очень рады, ведь обожаем рассматривать старые снимки.

«1982 год. Думаю, мой отец был круче меня»

«Конец 70-х. Мой папа что-то готовит»

Так, скажи ему, что куча людей передает ему привет. © Litup-North / Reddit

«Мой папа в молодости. Смешивает винил и кассеты с помощью аналогового микшера»

Поверь мне, твой отец всегда будет молодым. © -JESSEONE- / Reddit

«Мой папа и я, 1988 год»

Твой папа так круто выглядит, и вообще фото очень милое! © mysticlipstick / Reddit

«На этом фото моему отцу примерно 20 лет»

«Модельная фотосессия моего отца на горе Фудзи в Японии. Он сказал, что это была самая крутая съемка в его жизни. Тогда ему было 22 года»

«1984 год. Это я со своим красавчиком отцом»

«Мой папа в конце 80-х. Он до сих пор играет»

«Мой отец в 1981 году»

«Судя по всему, если у вас такая машина, фотографироваться нужно обязательно именно так»

«Мой отец в старших классах в школе и в колледже. Это начало или середина 1970-х»

А-а-а, похоже, в колледже он научился расслабляться. © Euphorix126 / Reddit

«Мой отец играл во многих группах, но он не знаменит. Он по-прежнему потрясающий музыкант»

«Мой папа в начале 80-х»

«Мой папа в 70-х. У него были фантастические волосы, он никогда не стриг их коротко»

«Мой папа и его братья в 80-х. Хотелось бы и мне выглядеть так круто»

«Мой отец в молодости был просто копией Люка Скайуокера. Чили, 1977 год»