16 красноречивых доказательств того, что наши отцы в молодости отжигали похлеще нас
Герои нашей статьи решили смахнуть пыль с фотоальбомов и вспомнить, как выглядели в молодости их отцы. А заодно и опубликовать найденные фотографии. И мы этому очень рады, ведь обожаем рассматривать старые снимки.
«1982 год. Думаю, мой отец был круче меня»
- Думаю, он был круче всех! © ron_pope / Reddit
«Конец 70-х. Мой папа что-то готовит»
- Так, скажи ему, что куча людей передает ему привет. © Litup-North / Reddit
«Мой папа в молодости. Смешивает винил и кассеты с помощью аналогового микшера»
Purple rain, purple rain
I only want to see you
Laughing in the purple rain
- Поверь мне, твой отец всегда будет молодым. © -JESSEONE- / Reddit
«Мой папа и я, 1988 год»
Нет, я не панк, и даже не из новой волны
Я не ношу причёску дыбом и штаны-бананЫ..
- Твой папа так круто выглядит, и вообще фото очень милое! © mysticlipstick / Reddit
«На этом фото моему отцу примерно 20 лет»
«Модельная фотосессия моего отца на горе Фудзи в Японии. Он сказал, что это была самая крутая съемка в его жизни. Тогда ему было 22 года»
«1984 год. Это я со своим красавчиком отцом»
«Мой папа в конце 80-х. Он до сих пор играет»
«Мой отец в 1981 году»
«Судя по всему, если у вас такая машина, фотографироваться нужно обязательно именно так»
«Мой отец в старших классах в школе и в колледже. Это начало или середина 1970-х»
- А-а-а, похоже, в колледже он научился расслабляться. © Euphorix126 / Reddit
«Мой отец играл во многих группах, но он не знаменит. Он по-прежнему потрясающий музыкант»
«Мой папа в начале 80-х»
«Мой папа в 70-х. У него были фантастические волосы, он никогда не стриг их коротко»
«Мой папа и его братья в 80-х. Хотелось бы и мне выглядеть так круто»
«Мой отец в молодости был просто копией Люка Скайуокера. Чили, 1977 год»
Раз уж мы тут заговорили о прошлом, давайте заодно вспомним о событиях, которые произошли в 1989 году — в тот самый год, когда, по сути, был изобретен интернет.
Комментарии
Подброшу дровишек в костер ностальгии по нестареющим гитаристам)
Группа, где играл муж, фото для афиши:
Простите что не в тему статьи, но это важно. Наш Сборник устаревших стереотипов вернулась. На этот раз под ником BubbleBubble. Пожалуйста наденьте защитные костюмы и противогаз. Давайте вместе посмотрим насколько на этот раз этой псевдомадам хватит. Всего наилучшего 😊