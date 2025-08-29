16 раз, когда люди не лезли за словом в карман и укололи друг друга остроумием

Про психолога ниже - в точку. Ни один хороший психолог не ляпнет такого. К тому же не всегда к психологу с травмами ходят, это больше рбота психотерапевта (хотя это реддит, они там все тераписты). Но после такого пренебрежения и обесценивания точно может одна появиться)))) Я очень долго откладывала поход к психотерапевту именно из-за страха что мне скажут что ничего у меня нет и я придуриваюсь, но когда стало уже невыносимо пришлось идти :)