Про психолога ниже - в точку. Ни один хороший психолог не ляпнет такого. К тому же не всегда к психологу с травмами ходят, это больше рбота психотерапевта (хотя это реддит, они там все тераписты). Но после такого пренебрежения и обесценивания точно может одна появиться)))) Я очень долго откладывала поход к психотерапевту именно из-за страха что мне скажут что ничего у меня нет и я придуриваюсь, но когда стало уже невыносимо пришлось идти :)
16 раз, когда люди не лезли за словом в карман и укололи друг друга остроумием
Истории
3 часа назад
Есть люди, которым не нужен тайм-аут, чтобы придумать ответ — они мгновенно выдают фразы, которые бьют в яблочко. Такие реплики часто становятся маленькими шедеврами, которыми хочется делиться. Вот и мы собрали несколько историй с остроумными ответами.
- Ехали с женой на дачу, мечтали о пельменях из местного магазина. Два часа дороги, мысли только о них. Влетаем за 15 минут до закрытия, а их нет! В отчаянии восклицаю: «В чем смысл жизни без пельменей?» А продавщица такая вздыхает и как ляпнет: «В чем смысл, говорите? Может быть, в познании нового? Возьмите вареники». Взяли тушенки — она больше на пельмени похожа. © DimchDimch / Pikabu
- Как-то к моим друзьям на вечеринке подходит излишне самодовольный парень и говорит: «Это что, интеллектуальный кружок?» На что мой друг отвечает: «Уже нет». © ARealRain / Reddit
- Ответ дошкольника пятиклассникам, которые пытались доказать ему, что Деда Мороза нет: «Дед Мороз приносит мне подарки. А если он вам не приносит, то стоит задуматься — почему». © MindYourMouth / Reddit
- Пришел я как-то к психологу. Она говорит: «Не похоже, что у вас травма». А я в ответ: «Не похоже, что у вас есть диплом». © AleksandrNevsky / Reddit
- У меня в школе был друг, который решал задачи в уме, а не на бумаге, как требовал учитель. Кажется, он завалил какой-то тест. Учитель прилюдно отругал его: мол, надо следовать указаниям, так устроен реальный мир, и к нему нужно готовиться. На что друг спокойно ответил: «А что вы знаете о реальном мире? Вы же сами все еще в школе». © Lemmon_Scented / Reddit
- Помню, у меня был коллега в возрасте, и мы часто подшучивали друг над другом. Как-то я с другим сотрудником дурачился, изображал репортера с микрофоном. В этот момент зашел тот самый коллега, и я выдал: «О, а вот и самый старый человек на свете! Скажите, каково это — видеть всю эволюцию человечества?» Он ни секунды не думал. Я будто поднес ему микрофон, а он сразу ответил: «Все было нормально, пока ты не появился». © ThatVerySameSalmon / Reddit
- Однажды у меня на работе коллега весь день ходила злая, огрызалась на всех подряд. В какой-то момент мне это надоело, и я, улыбнувшись, сказал: «Знаешь, что было бы смешно?» Она раздраженно огрызнулась: «Нет!» На что я ответил: «Я так и думал». © Dave Evans / Quora
- Как-то раз чересчур высокомерный начальник, разглядывая мою работу: «Можно я задам глупый вопрос?» Я, будучи на последней неделе работы, выдал такое: «Вы как раз подходите для такого». © ***********Greg / Reddit
- Я сидела в ресторане, болтала с подругой, и тут рядом подсаживается какой-то парень и говорит: «Сразу скажу, у меня есть девушка». А я ему в ответ: «Сразу скажу, у меня есть стандарты». Я тогда собой очень гордилась. © Kwoww45 / Reddit
- Подслушал, как кто-то сказал: «Ты такой бесполезный, что даже дышать бы не смог, если бы это не происходило автоматически». Не знаю, что его на это спровоцировало, но фраза засела в памяти. © AnotherDarnedThing / Reddit
- Я тогда работал кассиром и услышал, как мужчина на стойке обслуживания кричал на нашего сотрудника и говорил, что у нас нанимают идиотов. Наш начальник посмотрел ему прямо в глаза и спросил: «Хотите заполнить анкету?» © magicalgangster / Reddit
- Когда я был маленьким, мама каждую неделю водила меня в магазин. Там работал один парень с легкими особенностями в развитии, и мама всегда останавливалась поговорить с ним. Однажды после этого к нам подошла женщина и сказала: «О, наверное, сегодня всех особенных выпустили». Мама спокойно ответила: «Как здорово, что иногда вас всех выпускают на улицу». © Unknown author / Reddit
- Крестный приезжал в гости и заметил у моего десятилетнего брата несколько седых волосков. Он шутливо сказал: «Седые волосы значат, что у тебя вытекает мозг». Брат не растерялся и, глядя на полностью седого мужчину, ответил: «Тебе это явно не на пользу». © GrantOz44 / Reddit
- Мы работали над проектом, буквально горели на работе, по 80-90 часов в неделю. Однажды ночью, уже около 11, сидим всей командой за столом, пытаемся доделать задачи, чтобы наконец уйти домой. Вдруг звонит жена моего друга, явно сомневаясь в его графике. Мы слышим, как она спрашивает: «Ты мне изменяешь?» Он устало смотрит на нашего начальника и спокойно отвечает: «Дорогая, если бы я тебе изменял, я бы уже давно был дома». © lionbatcher / Reddit
- Я был в комедийном клубе и вышел в туалет, который находился прямо за сценой. Когда возвращался к своему столику, комик на сцене махнул рукой в сторону занавеса и сказал: «Знаете, за этим занавесом — зеркало с односторонней видимостью! Мы все смотрели, что вы там делаете!» И тут во мне неожиданно проснулась уверенность, я повернулся к нему и ответил: «Да, я слышал аплодисменты». © Algernon_Moncrieff / Reddit
- Раннее утро, битком набитый автобус. В углу две бабки. Одна ворчит: «Куда все прутся, дышать нечем, мест нет!» Сама при этом сидит. Не унимаясь, спрашивает соседку, куда та едет. Услышав, что в поликлинику, бабка фыркает и гордо так заявляет: «А вот я мир посмотреть, себя показать!» © Minorta / Pikabu
Эти истории показывают, как важно умение пошутить в нужный момент. Если хочется почитать больше историй про людей с классным чувством юмора, загляните в эту подборку — там таких примеров еще много.
Комментарии
Уведомления
К последней истории - мир ничего бы не потерял, если бы та старая дура спала подольше)
-
-
Ответить
Похожее
15 экзаменов и сессий, которые студенты до сих пор забыть не могут
16 коллег, после общения с которыми хочется махнуть на безлюдный остров
15+ случаев, когда жизнь подкинула такой сюрприз, что об этом можно снять целый фильм
Честный рассказ о том, как я стала «тарелочницей» и что это изменило в моей жизни
Истории
2 месяца назад
19 человек, которые нашли такой гениальный способ поставить соседей на место, что хочется аплодировать
20+ курьезов из примерочных, от которых и смешно, и немного неловко
15+ человек, которые просто жили своей жизнью, а потом их нашли приключения
Истории
1 неделя назад
20 трогательных фото и историй о том, как непросто старшему поколению подружиться с гаджетами
16 непробиваемых оптимистов, у которых стакан не просто наполовину полон, а еще и с трубочкой
Народное творчество
2 недели назад
15+ историй и фото от покупателей, которые вышли из магазина с полными пакетами впечатлений
Истории
2 дня назад
20 человек, которые оказались в центре настоящей детективной истории и знатно обалдели
Истории
2 недели назад