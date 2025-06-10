18 свадебных фото из прошлого, от которых веет нежностью с ноткой грусти

Свадебная мода за последние 90 лет претерпела значительные изменения. Сейчас девушки все чаще выбирают праздничный наряд, отталкиваясь от своих личных предпочтений, а не от традиций. Но какие платья носили невесты прошлого века? Давайте узнаем. А помогут нам в этом фотографии мам и бабушек пользователей интернета со всего мира.

1. «В феврале ей исполнилось 102 года, но она по-прежнему сияет. Я навещаю ее каждую неделю»

2. «Мои бабушка и дедушка на свадьбе, 1953 год. Они были вместе около 55 лет. Дедушка всегда был для меня ближе, чем отец, хотя у меня с ним хорошие отношения»

3. «День свадьбы бабушки и дедушки, 1949 год»

Ох, до чего вызывающе красивые люди! © Unknown author / Reddit

4. «Мои родители в день своей свадьбы, 1975 год»

5. «Свадьба моих родителей, апрель 1973 года, Мехико. Они вместе уже 52 года»

6. «Мои бабуля с дедулей, 1963 год»

7. «День свадьбы родителей. 1969 год»

8. «Бабуля в день своей свадьбы, 94 года назад»

9. «1927 год. Свадебная фотография моих прабабушки и прадедушки»

10. «В 80-х мои родители сбежали от всех и поженились в Вегасе»

Я примерно их возраста. В те времена это было очень смелым поступком. © DoctorMoebius / Reddit

11. «Бабушка с дедушкой на своей свадьбе, 1957 год»

12. «Мои мама и папа в день свадьбы, 9 октября 1981 года»

13. «Мои прабабушка и прадедушка после свадьбы, Афины, 1902 год. Ей было 23 года, а ему около 40»

Мне нравится, насколько элегантными были мужчины того времени. Интересно, вернется ли когда-нибудь мода на такую одежду? © Cold-Rt / Reddit

14. «Бабушка и дедушка в день свадьбы. Они женаты уже 63 года и до сих пор влюблены друг в друга»

15. «А вот моя мама на своей свадьбе в 1960-х»

16. «Свадебное фото двоюродной бабушки, 1925 год»

17. «Мои мама и папа в день своей свадьбы в 1987 году. А платье шила бабушка»

Очень похоже, что потом они собираются пойти на концерт Оззи Осборна. © ScarMedical / Reddit

18. «Свадьба моих родителей в 1994 году. Мама надела это платье всем назло. А все потому, что была беременна»

«Тогда считалось, что нужно надевать белое платье, маскировать живот и делать вид, что ничего не произошло».