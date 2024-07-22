20 свадебных фото тех времен, когда не было смартфона, чтобы тайком снять танец свидетеля на столе

Ностальгия
2 часа назад

В каждой семье есть старенький фотоальбом, в котором хранятся семейные воспоминания. Отдельное удовольствие — рассматривать фото со свадеб родных людей. Одухотворенные лица, роскошные белые платья и необычные костюмы, сшитые в стиле тех лет. Одни фото вызывают улыбку, другие — ностальгическую слезу.

«Обновили наши клятвы спустя 40 лет. То же свадебное платье, тот же жених»

Таня Иванова
2 часа назад

Обновлять клятвы это так странно. Ну сложилось у вас так, что это единственная свадьба за жизнь - радуйтесь. Пусть она останется уникальным событием, раз брак после этого счастливый, это же хорошо.

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«Свадьба моих родителей в 1978 году. Мама до сих пор хранит это платье. А папин наряд она сшила сама»

«Бабушка и дедушка поженились через пару месяцев после знакомства, хотя их родители были не рады. Но они до сих пор вместе»

Светлана БМВ
4 дня назад

Прикольная фотография. Кто-то специально сфоткал постные физиономии недовольных родственников. Но парочка вместе уже больше пятидесяти лет. У них 2 дочери и 3 внуков.

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«Свадьба моих дедушки и бабушки. У меня до сих пор хранится бабушкин золотой браслет с надписью: „Я буду любить тебя вечно“, который подарил ей дед»

Светлана БМВ
4 дня назад

Свадьба в 1960 году. Прелесть, какая милая "бабушка". Очень трогательно, когда остаются какие-то вещи от любимых родных на память.

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«Мои счастливые родители после бракосочетания»

Светлана БМВ
4 дня назад

Сразу видно что фото любительское, советского производства. Регистрировались в Ленинском районе, значит где-то в центре города. Все такие стильные, моднючие! Но главное, лица у всех весёлые, счастливые. Молодость.

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«Родители познакомились, когда мама пришла работать в институт инженером. Папа был ее руководителем. У нее за плечами - неудачный брак и дочка. Прожили вместе 46 лет»

«Я и мой папа на моей свадьбе в 1979 году. Я эту стрижку не хотела, но парикмахер как будто лучше знал, что мне подойдет»

«Моя мама в день ее свадьбы»

«День свадьбы моих бабушки и дедушки. Этому фото 100 лет. Мне их очень не хватает»

«Родители в день свадьбы»

Foxy Rainard
1 час назад

Выглядит, как сюжетный кадр из фильма. Очень красивые и стильные оба.

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  • Твоя мама похожа на принцессу Диану, а отец — на того принца Чарльза, каким он был в ее мечтах. © OkTadpole9326 / Reddit

«Нашел эту жемчужину в свадебном альбоме моих бабушки и дедушки»

Надпись на табличке: «Не беспокоить».

«Мои прабабушка и прадедушка поженились примерно в 1920 году. В 2000-м моя мама унаследовала это свадебное платье. Вчера я отнесла его моей швее»

Светлана БМВ
4 дня назад

Платье пролежало 100 лет! Удивительно. На него дышать страшно, не то чтобы надеть. Что за ткань, интересно. Может это натуральный шёлк. Тогда да. Можно попробовать.

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«Свадьба моей бабушки и дедушки в 1946 году. Ему было 24 года, а ей было 19. У них родились пятеро детей»

«Моя мама была пилотом, а отец растил сыновей, занимался фермой и магазином посуды. Фото сделано в день их свадьбы в 1980 году»

«У моей мамы было шикарное свадебное платье и фата. Я только что женился, но моя 44-летняя жена не смогла в него влезть. Может, когда-нибудь его наденет наша дочь»

«Мои родители устроили импровизированную свадьбу. Платье маме одолжили, а одежду папе подарили друзья»

Светлана БМВ
4 дня назад

Здорово, что "люди встречаются, люди влюбляются, женятся", несмотря ни на какие жизненные невзгоды.

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«У моих родителей все еще есть эти свадебные платье и костюм. На втором фото 25-летие брака»

«Свадьба моих папы и мамы в 1979 году в Непале»

Светлана БМВ
4 дня назад

Почти что историческая фотография. На фоне монахов из монастыря Копан. Папа здесь, как Миклухо Маклай. А мама, как истинный гуманитарий.

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«Мои пожилые родители не смогли приехать на мою свадьбу, поэтому я сделала брелок из их свадебной фотографии и прикрепила к букету»

«Мои родители на своей свадьбе в 1986 году и 38 лет спустя. Воспитали четверых детей и все еще продолжают ходить в походы»

Большинство невест понимают, что найти подходящее платье — это тот еще челлендж. Но есть девушки, которые отыскали такие наряды, что остается только молча позавидовать.

Фото на превью Fairyslade1989 / Reddit

Комментарии

Уведомления
МуШка
4 дня назад

Приятно посмотреть красивые и счастливые лица, горящие глаза)

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Светлана БМВ
4 дня назад

Хорошая подборка. Как будто окунаешься в далёкое-недалекое прошлое. Приятные, милые, радостные лица в счастливые моменты жизни. Жаль, что в основном, всё с Reddit. Или наши соотечественники не хранят свадебные фотографии своих дедушек и бабушек?

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