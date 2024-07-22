Обновлять клятвы это так странно. Ну сложилось у вас так, что это единственная свадьба за жизнь - радуйтесь. Пусть она останется уникальным событием, раз брак после этого счастливый, это же хорошо.
20 свадебных фото тех времен, когда не было смартфона, чтобы тайком снять танец свидетеля на столе
В каждой семье есть старенький фотоальбом, в котором хранятся семейные воспоминания. Отдельное удовольствие — рассматривать фото со свадеб родных людей. Одухотворенные лица, роскошные белые платья и необычные костюмы, сшитые в стиле тех лет. Одни фото вызывают улыбку, другие — ностальгическую слезу.
«Обновили наши клятвы спустя 40 лет. То же свадебное платье, тот же жених»
«Свадьба моих родителей в 1978 году. Мама до сих пор хранит это платье. А папин наряд она сшила сама»
- Боже, мужик знал, что такое стиль. © Silver-ishWolfe / Reddit
«Бабушка и дедушка поженились через пару месяцев после знакомства, хотя их родители были не рады. Но они до сих пор вместе»
Прикольная фотография. Кто-то специально сфоткал постные физиономии недовольных родственников. Но парочка вместе уже больше пятидесяти лет. У них 2 дочери и 3 внуков.
- Лица родни меня просто добили. © Jet_Maypen / Reddit
«Свадьба моих дедушки и бабушки. У меня до сих пор хранится бабушкин золотой браслет с надписью: „Я буду любить тебя вечно“, который подарил ей дед»
Свадьба в 1960 году. Прелесть, какая милая "бабушка". Очень трогательно, когда остаются какие-то вещи от любимых родных на память.
- Твоя бабушка красавица! Ну и твой дедушка тоже молодец. © Unknown author / Reddit
- Ха-ха, но профессиональной моделью был именно дедушка. © sciencemint / Reddit
«Мои счастливые родители после бракосочетания»
Сразу видно что фото любительское, советского производства. Регистрировались в Ленинском районе, значит где-то в центре города. Все такие стильные, моднючие! Но главное, лица у всех весёлые, счастливые. Молодость.
«Родители познакомились, когда мама пришла работать в институт инженером. Папа был ее руководителем. У нее за плечами - неудачный брак и дочка. Прожили вместе 46 лет»
«Я и мой папа на моей свадьбе в 1979 году. Я эту стрижку не хотела, но парикмахер как будто лучше знал, что мне подойдет»
«Моя мама в день ее свадьбы»
- Боже, да это же вылитая Ума Турман! © barksatthemoon / Reddit
«День свадьбы моих бабушки и дедушки. Этому фото 100 лет. Мне их очень не хватает»
- Головной убор — просто отпад! © Mindful_Teacup / Reddit
«Родители в день свадьбы»
Выглядит, как сюжетный кадр из фильма. Очень красивые и стильные оба.
- Твоя мама похожа на принцессу Диану, а отец — на того принца Чарльза, каким он был в ее мечтах. © OkTadpole9326 / Reddit
«Нашел эту жемчужину в свадебном альбоме моих бабушки и дедушки»
Впереди у них столько незабываемых счатливых моментов и...вся жизнь.
Надпись на табличке: «Не беспокоить».
«Мои прабабушка и прадедушка поженились примерно в 1920 году. В 2000-м моя мама унаследовала это свадебное платье. Вчера я отнесла его моей швее»
Платье пролежало 100 лет! Удивительно. На него дышать страшно, не то чтобы надеть. Что за ткань, интересно. Может это натуральный шёлк. Тогда да. Можно попробовать.
«Свадьба моей бабушки и дедушки в 1946 году. Ему было 24 года, а ей было 19. У них родились пятеро детей»
«Моя мама была пилотом, а отец растил сыновей, занимался фермой и магазином посуды. Фото сделано в день их свадьбы в 1980 году»
«У моей мамы было шикарное свадебное платье и фата. Я только что женился, но моя 44-летняя жена не смогла в него влезть. Может, когда-нибудь его наденет наша дочь»
«Мои родители устроили импровизированную свадьбу. Платье маме одолжили, а одежду папе подарили друзья»
Здорово, что "люди встречаются, люди влюбляются, женятся", несмотря ни на какие жизненные невзгоды.
«У моих родителей все еще есть эти свадебные платье и костюм. На втором фото 25-летие брака»
«Свадьба моих папы и мамы в 1979 году в Непале»
Почти что историческая фотография. На фоне монахов из монастыря Копан. Папа здесь, как Миклухо Маклай. А мама, как истинный гуманитарий.
«Мои пожилые родители не смогли приехать на мою свадьбу, поэтому я сделала брелок из их свадебной фотографии и прикрепила к букету»
- У моей мамы была такая же прическа! © Sinnes-loeschen / Reddit
«Мои родители на своей свадьбе в 1986 году и 38 лет спустя. Воспитали четверых детей и все еще продолжают ходить в походы»
Большинство невест понимают, что найти подходящее платье — это тот еще челлендж. Но есть девушки, которые отыскали такие наряды, что остается только молча позавидовать.
Комментарии
Очень красивые и атмосферные фото!
С удовольствием посмотрела, похоже на старый фильм)
Хорошая подборка. Как будто окунаешься в далёкое-недалекое прошлое. Приятные, милые, радостные лица в счастливые моменты жизни. Жаль, что в основном, всё с Reddit. Или наши соотечественники не хранят свадебные фотографии своих дедушек и бабушек?