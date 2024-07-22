20 свадебных фото тех времен, когда не было смартфона, чтобы тайком снять танец свидетеля на столе

В каждой семье есть старенький фотоальбом, в котором хранятся семейные воспоминания. Отдельное удовольствие — рассматривать фото со свадеб родных людей. Одухотворенные лица, роскошные белые платья и необычные костюмы, сшитые в стиле тех лет. Одни фото вызывают улыбку, другие — ностальгическую слезу.

«Обновили наши клятвы спустя 40 лет. То же свадебное платье, тот же жених»

© majstorov / Reddit Таня Иванова 2 часа назад Обновлять клятвы это так странно. Ну сложилось у вас так, что это единственная свадьба за жизнь - радуйтесь. Пусть она останется уникальным событием, раз брак после этого счастливый, это же хорошо. - - Ответить

«Свадьба моих родителей в 1978 году. Мама до сих пор хранит это платье. А папин наряд она сшила сама»

«Бабушка и дедушка поженились через пару месяцев после знакомства, хотя их родители были не рады. Но они до сих пор вместе»



Лица родни меня просто добили. © Jet_Maypen / Reddit

«Свадьба моих дедушки и бабушки. У меня до сих пор хранится бабушкин золотой браслет с надписью: „Я буду любить тебя вечно“, который подарил ей дед»

Твоя бабушка красавица! Ну и твой дедушка тоже молодец. © Unknown author / Reddit

Ха-ха, но профессиональной моделью был именно дедушка. © sciencemint / Reddit

«Мои счастливые родители после бракосочетания»

«Родители познакомились, когда мама пришла работать в институт инженером. Папа был ее руководителем. У нее за плечами - неудачный брак и дочка. Прожили вместе 46 лет»

«Я и мой папа на моей свадьбе в 1979 году. Я эту стрижку не хотела, но парикмахер как будто лучше знал, что мне подойдет»

«Моя мама в день ее свадьбы»

Боже, да это же вылитая Ума Турман! © barksatthemoon / Reddit



«День свадьбы моих бабушки и дедушки. Этому фото 100 лет. Мне их очень не хватает»

«Родители в день свадьбы»

Твоя мама похожа на принцессу Диану, а отец — на того принца Чарльза, каким он был в ее мечтах. © OkTadpole9326 / Reddit

«Нашел эту жемчужину в свадебном альбоме моих бабушки и дедушки»

Надпись на табличке: «Не беспокоить».

«Мои прабабушка и прадедушка поженились примерно в 1920 году. В 2000-м моя мама унаследовала это свадебное платье. Вчера я отнесла его моей швее»

«Свадьба моей бабушки и дедушки в 1946 году. Ему было 24 года, а ей было 19. У них родились пятеро детей»

«Моя мама была пилотом, а отец растил сыновей, занимался фермой и магазином посуды. Фото сделано в день их свадьбы в 1980 году»

«У моей мамы было шикарное свадебное платье и фата. Я только что женился, но моя 44-летняя жена не смогла в него влезть. Может, когда-нибудь его наденет наша дочь»

«Мои родители устроили импровизированную свадьбу. Платье маме одолжили, а одежду папе подарили друзья»

«У моих родителей все еще есть эти свадебные платье и костюм. На втором фото 25-летие брака»

«Свадьба моих папы и мамы в 1979 году в Непале»

«Мои пожилые родители не смогли приехать на мою свадьбу, поэтому я сделала брелок из их свадебной фотографии и прикрепила к букету»

У моей мамы была такая же прическа! © Sinnes-loeschen / Reddit

«Мои родители на своей свадьбе в 1986 году и 38 лет спустя. Воспитали четверых детей и все еще продолжают ходить в походы»