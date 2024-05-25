19 женщин, которые раздобыли такие свадебные платья, что все от зависти под стол попадали

Свадебные хлопоты — это всегда волнительно. А как же трудно порой бывает найти идеальное свадебное платье, которое подойдет именно тебе. Невесты из нашей подборки четко знают, чего они хотят, поэтому их нарядам можно только позавидовать. Кстати, многие из них потратили на платье копейки. Например, одна девушка заплатила за шикарный лук всего $ 7!

«Отхватила платье мечты за $ 300»

«А я купила черное платье»

«Я сказала „да“ свадебному платью в первый же день поисков»

«После нескольких месяцев поисков и неудач я наконец-то нашла то, что хотела! Это брендовое платье обошлось мне всего в $ 55, хотя первоначальная цена - $ 700»

«Нет неправильного способа быть невестой! Надевайте то, в чем чувствуете себя красивой»

«Это была импульсивная покупка на распродаже, но наряд идеально подходит для нашей свадьбы в лесу в заброшенной деревне»

«Счастлива в своем свадебном наряде»

«Заплатила за него всего $ 7»

Потрясающая находка! Выглядит как шикарное дорогое платье! © Inevitable-Phase4250 / Reddit

«Сшила на заказ для свадебной чайной церемонии»

«Я разрывалась между двумя платьями, но когда увидела это, поняла, что другие и рядом не стояли»

Это идеальное сочетание современного и старинного шарма. Потрясно! © AlterEgoAmazonB / Reddit

«Обожаю его»

«Сэкономила и при этом нашла идеальное для меня платье, украшенное бисером. Оно оказалось дешевле того, что продается в комиссионном магазине»

Поздравляю! Платье будто на вас сшито! © HowdyDoodyCircusPres / Reddit

«Выбрала наряд необычного цвета и теперь паникую»

Отставить панику! Я просто ахнула от этой красоты! © Workingtitle21 / Reddit

«Мне сшили голубое платье из блестящей органзы на заказ. И на свадебном ужине я просто сияла»

«Мне наконец-то прислали мое платье»

«Я дизайнер женской одежды и сама сшила себе свадебный наряд. Еще разработала дизайн туфелек»

«Пришлось подшивать его в ночь перед торжеством. Это был настоящий хаос, но я справилась»

«Нашла свое»

Так нежно



«Мы с женихом стараемся максимально снизить расходы на свадьбу и уже успели впасть в отчаянье»

© Bigrigrigatoni / Reddit Светлана БМВ 29 минут назад На бельевую сорочку это платье ни разу не похоже. Простенькое, да. Но, во всяком случае, сидит на фигуре, как влитое. А эффект "мятой ткани", это было модно, сколько то лет назад. Свадебное платье-достойное для непафосного семейного торжесва - - Ответить

«Но на прошлой неделе я нашла шикарное платье за $ 17 и отличное место для проведения торжества. Нет ничего невозможного!»

Ух ты, вы нашли настоящий клад! © Magnolia_Mystery / Reddit