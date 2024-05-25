19 женщин, которые раздобыли такие свадебные платья, что все от зависти под стол попадали
Свадебные хлопоты — это всегда волнительно. А как же трудно порой бывает найти идеальное свадебное платье, которое подойдет именно тебе. Невесты из нашей подборки четко знают, чего они хотят, поэтому их нарядам можно только позавидовать. Кстати, многие из них потратили на платье копейки. Например, одна девушка заплатила за шикарный лук всего $ 7!
«Отхватила платье мечты за $ 300»
- Боже, какая красивая спина! © effervescenteel / Reddit
«А я купила черное платье»
Чёрное платье с татухами бьётся гораздо лучше белого. Тут без вопросов)
«Я сказала „да“ свадебному платью в первый же день поисков»
«После нескольких месяцев поисков и неудач я наконец-то нашла то, что хотела! Это брендовое платье обошлось мне всего в $ 55, хотя первоначальная цена - $ 700»
Всегда читаю такие восторги и удивляюсь - ЧТО невеста в эти карманы собралась складывать?
Косметику? Чеки? Ключи от квартиры и телефон?
- Ты и платье просто шикарны! © shiroyagisan / Reddit
- Ого, у него еще и карманы есть...© mindputtysolo / Reddit
«Нет неправильного способа быть невестой! Надевайте то, в чем чувствуете себя красивой»
Наконец-то, нормальное свадебное платье. Красивое. Всё гармонично сочетается.
«Это была импульсивная покупка на распродаже, но наряд идеально подходит для нашей свадьбы в лесу в заброшенной деревне»
«Счастлива в своем свадебном наряде»
Можно было только одну фотку показать. На ней всё прекрасно видно. И платье, и пышные формы невесты, и сияющего жениха.
«Заплатила за него всего $ 7»
Отличный выбор! Свадебное платье-это наряд, по сути одноразовый. Зачем платить баснословные деньги за свадебный наряд. Только босоножки, я бы заменила на белые туфли.
- Потрясающая находка! Выглядит как шикарное дорогое платье! © Inevitable-Phase4250 / Reddit
«Сшила на заказ для свадебной чайной церемонии»
Фасон интересный, но исполнение не на уровне. Топорщится на спине и в "подмышечных ушках".
«Я разрывалась между двумя платьями, но когда увидела это, поняла, что другие и рядом не стояли»
- Это идеальное сочетание современного и старинного шарма. Потрясно! © AlterEgoAmazonB / Reddit
«Обожаю его»
«Сэкономила и при этом нашла идеальное для меня платье, украшенное бисером. Оно оказалось дешевле того, что продается в комиссионном магазине»
- Поздравляю! Платье будто на вас сшито! © HowdyDoodyCircusPres / Reddit
«Выбрала наряд необычного цвета и теперь паникую»
Я бы паниковала не от цвета, а от разреза до пупа. Зачем невесте выставлять на свадьбе, на всеобщее обозрение, свои перси?
- Отставить панику! Я просто ахнула от этой красоты! © Workingtitle21 / Reddit
«Мне сшили голубое платье из блестящей органзы на заказ. И на свадебном ужине я просто сияла»
Букет красивый, но интересно, на чём он держится? Платье-без комментариев.
«Мне наконец-то прислали мое платье»
Прям not bad, да)
Серьёзно, как у неё получилась улыбка с настолько опущенными уголками губ?
«Я дизайнер женской одежды и сама сшила себе свадебный наряд. Еще разработала дизайн туфелек»
Ткань такая потрясная! Прям жаль, что платье из неё получилось сильно ниочень
«Пришлось подшивать его в ночь перед торжеством. Это был настоящий хаос, но я справилась»
«Нашла свое»
Так нежно
Для усиления "нежности" на голову невесте надобно веночек из васильков.
«Мы с женихом стараемся максимально снизить расходы на свадьбу и уже успели впасть в отчаянье»
На бельевую сорочку это платье ни разу не похоже. Простенькое, да. Но, во всяком случае, сидит на фигуре, как влитое. А эффект "мятой ткани", это было модно, сколько то лет назад. Свадебное платье-достойное для непафосного семейного торжесва
«Но на прошлой неделе я нашла шикарное платье за $ 17 и отличное место для проведения торжества. Нет ничего невозможного!»
- Ух ты, вы нашли настоящий клад! © Magnolia_Mystery / Reddit
Герои наших подборок часто находят что-то интересное на барахолках. А на полках в магазинах вообще порой скрываются сокровища.
Комментарии
Получила удовольствие от статьи), люблю смотреть на счастье и красоту. Благодарю!
Большинство платьев очень неплохие и даже отличные, даже "трудное" черное - под стать невесте.
Очень красивые платья, мне все понравились, но особенно то что с разрезом, оно просто огонь)
Как же убого выглядят замазанные лица в этой статье. Я как будто в отзывах на Wildberries