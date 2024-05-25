19 женщин, которые раздобыли такие свадебные платья, что все от зависти под стол попадали

Дизайн
5 часов назад

Свадебные хлопоты — это всегда волнительно. А как же трудно порой бывает найти идеальное свадебное платье, которое подойдет именно тебе. Невесты из нашей подборки четко знают, чего они хотят, поэтому их нарядам можно только позавидовать. Кстати, многие из них потратили на платье копейки. Например, одна девушка заплатила за шикарный лук всего $ 7!

«Отхватила платье мечты за $ 300»

«А я купила черное платье»

Hangover Unicorn
1 час назад

Чёрное платье с татухами бьётся гораздо лучше белого. Тут без вопросов)

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«Я сказала „да“ свадебному платью в первый же день поисков»

«После нескольких месяцев поисков и неудач я наконец-то нашла то, что хотела! Это брендовое платье обошлось мне всего в $ 55, хотя первоначальная цена - $ 700»

Руконожка Ай-Ай
4 часа назад

Всегда читаю такие восторги и удивляюсь - ЧТО невеста в эти карманы собралась складывать?
Косметику? Чеки? Ключи от квартиры и телефон?

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«Нет неправильного способа быть невестой! Надевайте то, в чем чувствуете себя красивой»

«Это была импульсивная покупка на распродаже, но наряд идеально подходит для нашей свадьбы в лесу в заброшенной деревне»

«Счастлива в своем свадебном наряде»

Светлана БМВ
1 час назад

Можно было только одну фотку показать. На ней всё прекрасно видно. И платье, и пышные формы невесты, и сияющего жениха.

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«Заплатила за него всего $ 7»

Светлана БМВ
1 час назад

Отличный выбор! Свадебное платье-это наряд, по сути одноразовый. Зачем платить баснословные деньги за свадебный наряд. Только босоножки, я бы заменила на белые туфли.

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«Сшила на заказ для свадебной чайной церемонии»

Светлана БМВ
1 час назад

Фасон интересный, но исполнение не на уровне. Топорщится на спине и в "подмышечных ушках".

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«Я разрывалась между двумя платьями, но когда увидела это, поняла, что другие и рядом не стояли»

  • Это идеальное сочетание современного и старинного шарма. Потрясно! © AlterEgoAmazonB / Reddit

«Обожаю его»

«Сэкономила и при этом нашла идеальное для меня платье, украшенное бисером. Оно оказалось дешевле того, что продается в комиссионном магазине»

«Выбрала наряд необычного цвета и теперь паникую»

Светлана БМВ
1 час назад

Я бы паниковала не от цвета, а от разреза до пупа. Зачем невесте выставлять на свадьбе, на всеобщее обозрение, свои перси?

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«Мне сшили голубое платье из блестящей органзы на заказ. И на свадебном ужине я просто сияла»

«Мне наконец-то прислали мое платье»

O_о
4 часа назад

Прям not bad, да)
Серьёзно, как у неё получилась улыбка с настолько опущенными уголками губ?

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«Я дизайнер женской одежды и сама сшила себе свадебный наряд. Еще разработала дизайн туфелек»

«Пришлось подшивать его в ночь перед торжеством. Это был настоящий хаос, но я справилась»

«Нашла свое»

Так нежно

«Мы с женихом стараемся максимально снизить расходы на свадьбу и уже успели впасть в отчаянье»

Светлана БМВ
29 минут назад

На бельевую сорочку это платье ни разу не похоже. Простенькое, да. Но, во всяком случае, сидит на фигуре, как влитое. А эффект "мятой ткани", это было модно, сколько то лет назад. Свадебное платье-достойное для непафосного семейного торжесва

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«Но на прошлой неделе я нашла шикарное платье за $ 17 и отличное место для проведения торжества. Нет ничего невозможного!»

Герои наших подборок часто находят что-то интересное на барахолках. А на полках в магазинах вообще порой скрываются сокровища.

Фото на превью breakfastfordindin / Reddit

Комментарии

Уведомления
Kate
4 часа назад

Большинство платьев очень неплохие и даже отличные, даже "трудное" черное - под стать невесте.

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