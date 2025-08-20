15+ фотографий из семейного архива, которые передают атмосферу прошлых лет
Старые снимки обладают особым очарованием, а некоторые из них настолько колоритны, что так и представляешь в красках интересную жизнь людей, которые на них изображены. Пользователи из сети поделились фотографиями из своих архивов, а мы собрали те, что могут погрузить в прошлое, как машина времени.
«Найдите кого-то, кто будет смотреть на вас так же, как бабуля на дедушку»
- Он у тебя явно был ловелас! © slendermaster / Reddit
«В 1970-х мой дядя сфотографировался для мужского журнала»
- Передается ли мужественность через фото? Мне вдруг захотелось рубить дрова без рубашки в своей лесной хижине, а потом сразиться с медведем у ручья. © Kinetic_***_Vehicle / Reddit
«Завидую маминой тачке! Поздние 1980-е»
«Первый день в первом классе. Я и мама, 1974-й год»
«Моя бабушка-американка во время путешествия в Париж, 1960-е»
«Моя жена на скачках, 1980-й год»
- У меня такое чувство, будто это какой-то фильм Френсиса Форда Копполы, о котором я никогда не слышал. © procrastablasta / Reddit
«Я и отец с олимпийским огнем, 1984-й год»
«Мой сын встречает ослика Иа-Иа, 1977-й год»
«Моя мама и ее подруга в 1975-м году»
«Я в 1990-м. Я больше никогда не была настолько крута»
«Мой папа пытается устроить мне лучший день рождения в момент, когда мы на некоторое время остались вдвоем. 1995-й год»
«Моя крутая мама позирует с мотоциклом, который собрала сама. 1983-й год»
«Мои бабушка и мама»
«Я на Северном полюсе, 1992-й год»
«Автопортрет моего отца, примерно 1980-й год»
«Мои бабушка и дедушка в вечер их знакомства, 1970»
- По глазам видно, что она уже все решила! © Unknown author / Reddit
«Мой дед был сотрудником Общества защиты животных, 1930-е годы»
Отличная иллюстрация булгаковскому выражению "кинжальный пробор")
«Помогаю деду осваивать новомодную технику, 1960-е»
«Моему дедушке 90. В 1950-е он был невероятным красавцем»
У таких красивых людей внук таким уродом вырос. И как мне это удалось ???
