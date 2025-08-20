15+ фотографий из семейного архива, которые передают атмосферу прошлых лет

5 часов назад

Старые снимки обладают особым очарованием, а некоторые из них настолько колоритны, что так и представляешь в красках интересную жизнь людей, которые на них изображены. Пользователи из сети поделились фотографиями из своих архивов, а мы собрали те, что могут погрузить в прошлое, как машина времени.

«Найдите кого-то, кто будет смотреть на вас так же, как бабуля на дедушку»

«В 1970-х мой дядя сфотографировался для мужского журнала»

  • Передается ли мужественность через фото? Мне вдруг захотелось рубить дрова без рубашки в своей лесной хижине, а потом сразиться с медведем у ручья. © Kinetic_***_Vehicle / Reddit

«Завидую маминой тачке! Поздние 1980-е»

«Первый день в первом классе. Я и мама, 1974-й год»

«Моя бабушка-американка во время путешествия в Париж, 1960-е»

«Моя жена на скачках, 1980-й год»

  • У меня такое чувство, будто это какой-то фильм Френсиса Форда Копполы, о котором я никогда не слышал. © procrastablasta / Reddit

«Я и отец с олимпийским огнем, 1984-й год»

«Мой сын встречает ослика Иа-Иа, 1977-й год»

«Моя мама и ее подруга в 1975-м году»

«Я в 1990-м. Я больше никогда не была настолько крута»

«Мой папа пытается устроить мне лучший день рождения в момент, когда мы на некоторое время остались вдвоем. 1995-й год»

«Моя крутая мама позирует с мотоциклом, который собрала сама. 1983-й год»

«Мои бабушка и мама»

«Я на Северном полюсе, 1992-й год»

«Автопортрет моего отца, примерно 1980-й год»

«Мои бабушка и дедушка в вечер их знакомства, 1970»

«Мой дед был сотрудником Общества защиты животных, 1930-е годы»

«Помогаю деду осваивать новомодную технику, 1960-е»

«Моему дедушке 90. В 1950-е он был невероятным красавцем»

