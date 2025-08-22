Мы «пересняли» 14 легендарных фильмов и сериалов, заменив главных героинь, и некоторые перевоплощения нас ошеломили

Представьте, как изменились бы фильмы и сериалы, если бы внезапно наших любимых героев сыграли абсолютно другие актеры. Какой бы, например, получилась Клеопатра в исполнении Елены Подкаминской? Или Жади в сериале «Клон», если бы ее сыграла Равшана Куркова? Мы не просто представили, а показали это. И некоторые результаты не дают нам покоя.