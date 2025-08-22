Мы «пересняли» 14 легендарных фильмов и сериалов, заменив главных героинь, и некоторые перевоплощения нас ошеломили

19 минут назад

Представьте, как изменились бы фильмы и сериалы, если бы внезапно наших любимых героев сыграли абсолютно другие актеры. Какой бы, например, получилась Клеопатра в исполнении Елены Подкаминской? Или Жади в сериале «Клон», если бы ее сыграла Равшана Куркова? Мы не просто представили, а показали это. И некоторые результаты не дают нам покоя.

«Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра». Елена Подкаминская вместо Моники Беллуччи

«Королева Марго». Юлия Снигирь вместо Изабель Аджани

«Клон». Равшана Куркова вместо Джованны Антонелли

«Цезарь и Клеопатра». Дарья Мороз вместо Вивьен Ли

«Тропиканка». Елизавета Боярская вместо Глории Пирес

«Великолепный век» Настасья Самбурская вместо Мерьем Узерли

«Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф». Людмила Артемьева вместо Тильды Суинтон

«Семейка Аддамс». Нонна Гришаева вместо Анжелики Хьюстон

«Белый лотос». Марина Федункив вместо Дженнифер Кулидж

«Когда Гарри встретил Салли». Ирина Алферова вместо Мег Райан

Dmitriy Al
5 минут назад

Что то Алферова тут совсем на себя не похожа, фотошоперу или ИИ выговор.

-
-
Ответить

«Дьявол носит Прада». Любовь Аксенова вместо Энн Хэтэуэй

«Опасный элемент». Светлана Иванова вместо Розамунд Пайк

© Radioactive / StudioCanal, AI-generated image

«Последствия». Екатерина Гусева вместо Киры Найтли

«Эскобар». Диана Пожарская вместо Пенелопы Крус

ИньЯна
16 часов назад

Ну уж нет... Пусть Пенелопа и старовата на этом фото, но не надо ее заменять..

-
-
Ответить

Хорошими бы получились фильмы с другими актерами или не очень, нам никогда не узнать, но пофантазировать можно. А какая замена, на ваш взгляд, получилась бы самой гармоничной?

Фото на превью Caesar and Cleopatra / Gabriel Pascal Productions, AI-generated image, Muhtesem Yüzyil / TIMS Productions, AI-generated image

ИньЯна
16 часов назад

"Пересняли" фильмы, перепишем книги, перепоем песни, переплюнем заграницу)

-
-
Ответить

