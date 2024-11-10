20+ старых фото, которые вызовут добрые эмоции

1 день назад

1 день назад

Чтобы испытать счастливые минуты, порой нужно совсем немного — открыть старый фотоальбом и окунуться в прошлое. Рассматривать детские фото — особое удовольствие. Эти кадры наполнят сердце теплом, радостью и легким чувством ностальгии. Герои нашей подборки поделились фотографиями с трогательными и забавными моментами из своего детства и юности.

«Я и моя 21-летняя мама. Второе фото сделано спустя 22 года»

«Мой дядя засмущался, когда я попытался глотнуть газировки на публике»

«Здесь мне 12 лет. Мама сказала, что в случае чего будет использовать это фото для шантажа»

«В старших классах меня принимали за новую учительницу. Эти колготки просто вишенка на торте»

«Моя самая любимая рождественская ошибка. Я верхний слева»

«Семейное путешествие. Я с моей сестрой на крыше авто»

«Мой образ для фотосессии во втором классе»

«Я и мой муж примерно в 2004 году, за год или два до нашей встречи»

«В детстве меня интересовала только одна вещь»

«Это фото из моего детства, которое больше всего нравится моей жене»

«Тот, кто не помнит прошлого, обречен пережить его снова»

«В момент, когда я встретила мою детскую любовь, мое лицо было разукрашено, как у клоуна»

«Мой муж в 1996 году и сейчас»

«Решил сделать сюрприз моей девушке: нарядился и ворвался в класс с песней „С днем рождения“. Она была в ужасе»

«Самая эпичная из всех моих школьных фотографий. А это я сейчас. Больше никаких маллетов»

«Урок усвоен: больше не беру бритву для бровей!»

Боже, я чувствую твою боль © mouseinthewild / Reddit

«Мама одевала меня так, чтобы меня было легко заметить»

«У меня было непростое детство»

Ничего себе! Половое созревание налетело на тебя, как ураган! © Unknown author / Reddit

«В 16 лет и в 33. Мои глаза стали больше»

«В детстве и 40 лет спустя. Я всегда знал, кем хочу стать»

«В 12 лет. А это в 32 года»