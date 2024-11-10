20+ старых фото, которые вызовут добрые эмоции
Чтобы испытать счастливые минуты, порой нужно совсем немного — открыть старый фотоальбом и окунуться в прошлое. Рассматривать детские фото — особое удовольствие. Эти кадры наполнят сердце теплом, радостью и легким чувством ностальгии. Герои нашей подборки поделились фотографиями с трогательными и забавными моментами из своего детства и юности.
«Я и моя 21-летняя мама. Второе фото сделано спустя 22 года»
«Мой дядя засмущался, когда я попытался глотнуть газировки на публике»
«Здесь мне 12 лет. Мама сказала, что в случае чего будет использовать это фото для шантажа»
«В старших классах меня принимали за новую учительницу. Эти колготки просто вишенка на торте»
«Моя самая любимая рождественская ошибка. Я верхний слева»
«Семейное путешествие. Я с моей сестрой на крыше авто»
«Мой образ для фотосессии во втором классе»
«Я и мой муж примерно в 2004 году, за год или два до нашей встречи»
это примерно, как если бы у них были фотки в свитерах Boys, или в футболках Титаник
«В детстве меня интересовала только одна вещь»
«Это фото из моего детства, которое больше всего нравится моей жене»
«Тот, кто не помнит прошлого, обречен пережить его снова»
В детстве ей эта прическа больше шла, но и сейчас милая девочка.
«В момент, когда я встретила мою детскую любовь, мое лицо было разукрашено, как у клоуна»
«Мой муж в 1996 году и сейчас»
И хотя он с возрастом похорошел, в детстве был гораздо более обаятельным и артистичным.
«Решил сделать сюрприз моей девушке: нарядился и ворвался в класс с песней „С днем рождения“. Она была в ужасе»
Почему-то первая мысль, что это песня Аллегровой, что только усугубило бы)
«Самая эпичная из всех моих школьных фотографий. А это я сейчас. Больше никаких маллетов»
Такая хорошенькая в детстве была. А стала некрасивой тётенькой. От куколки ничего не осталось.
«Урок усвоен: больше не беру бритву для бровей!»
- Боже, я чувствую твою боль © mouseinthewild / Reddit
«Мама одевала меня так, чтобы меня было легко заметить»
«У меня было непростое детство»
- Ничего себе! Половое созревание налетело на тебя, как ураган! © Unknown author / Reddit
«В 16 лет и в 33. Мои глаза стали больше»
«В детстве и 40 лет спустя. Я всегда знал, кем хочу стать»
- Моя бабуля, увидев это фото, воскликнула: «Боженьки!» © Hungry-Ratio3290 / Reddit
«В 12 лет. А это в 32 года»
- Спорим, ты ждешь не дождешься встречи выпускников? © JohnXTheDadBodGod / Reddit
А вот еще пара статей, наполненных ностальгией:
Комментарии
levante — надела и чувствуешь, что жизнь удалась)) помню, как сама любовалась этим колготочным блеском, и сразу ощущала себя невероятной красоткой))
Всегда приятно посмотреть NA старые фото.
Иногда посмеяться, иногда поностальгировать 😏
Люблю разглядывать наши семейные старые фото. Потому что, это не просто картинка, а снимок, овеянный облаком воспоминаний, событий, моментов жизни, и чаще всего радостных и весёлых. Интересная подборка, спасибо Александре Н.