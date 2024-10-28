15+ детских снимков, от просмотра которых порой улыбка с лица не сходит

У многих из нас где-нибудь хранятся те самые детские фотографии, которые навевают теплые воспоминания. На этих снимках — не только радостные моменты, но и милые неловкие эпизоды из прошлого. Пусть снимки порой не идеальны, но все же они бесценны. Ведь именно такие кадры хранят тепло ушедших лет и на пару секунд возвращают нас в те беззаботные деньки.

«Сестра обманом лишила меня любимой шляпы, убедив, что вот так намного круче — с черпаком на голове»

«Мама не разрешила мне надеть майку с Человеком-пауком в день фотографии, но я все равно спрятал ее под одеждой»

«Она нарядила меня для школьной фотосессии, но у меня был другой план, и я спрятал майку под одеждой, которую она выбрала. Как настоящий супергерой, я сбрасываю свою верхнюю одежду в самый последний момент. А еще посмотрите на эту стрижку и самодовольное выражение лица».

«Мама не хотела, чтобы у меня была челка. А я хотела, поэтому просто взяла и сделала. Я слева на фото»

«Я был единственным ребенком в семье. Уж не знаю, было ли это причиной или следствием»

«Повезло же мне с мамой, которая поощряла свободу творчества. Не спрашивайте даже, что это у меня на шее»

«В 1994 году я был уверен, что у меня вот прям по-настоящему крутые усы»

Кстати, посмотрите еще на одну подборку детских фото, крутость которых просто зашкаливает.

«Моя невеста и ее мама»

«Гламурные фотки заказывали? 1998 год»

«Моего отца следовало арестовать за то, что он заставил нас вот так натянуть шорты»

«Это 2013 год, в 14 лет мне нравились фотошоп, шляпы и космос»

«Моя бунтарская фаза в колледже была полной противоположностью поведению моих отвязных родителей»

«Мне было 14, и я вела себя так же невыносимо, как и выглядела»

«Год 1998... Я подписывала все свои школьные принадлежности как „Миссис ДиКаприо“, и ни один сантиметр стены в моей комнате не обходился без его лица»

© LabExpensive4764 / Reddit Катерина Лисичкина 5 часов назад Наверное не было в реальной жизни никого достойного. А иногда в подростковом возрасте такой кумир спасает от ошибок, потому что не до реальных парней, паришь себе в облаках и взрослеешь потихоньку. - - Ответить

«Мама попросила меня стать моделью для „печальной“ фотосессии. 7 класс»

«Мои родители сделали мне костюм Спанч Боба из коробки от старого телевизора»

«Вот как я улыбался, А все потому, что у меня не было верхних зубов»

«Родителям было все равно, что я в детстве носила по выходным (в будни меня спасала школьная форма)»

«В 8 лет (2013 год) я ненадолго превратился в желудь с лицом»