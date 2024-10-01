20 детских фото, на которые сложно смотреть без улыбки

Некоторые фото из семейных альбомов хочется показывать только в кругу близких родственников. Но есть смельчаки, которые не бояться посмеяться над собой и выкладывают снимки из бурной молодости в сеть.

«У меня была очень грустная и злая душа, в 2010-2011 годах»

«Это 2013 год, в 14 лет мне нравились фотошоп, шляпы и космос»

«Моя бунтарская фаза в колледже была полной противоположностью поведению моих отвязных родителей»

«Мне было 14, и я вела себя так же невыносимо, как и выглядела»

«Год 1998... Я подписывала все свои школьные принадлежности как „Миссис ДиКаприо“, и ни один сантиметр стены в моей комнате не обходился без его лица»

«Мама попросила меня стать моделью для „печальной“ фотосессии. 7 класс»

«Мои родители сделали мне костюм Спанч Боба из коробки от старого телевизора»

«Мой дорогой дедуля показал это моему жениху накануне нашей свадьбы»

Твой муж должен был узнать правду. © SobahJam / Reddit

«Вспомнил свой культовый образ из молодости»

«Мне повезло (?) с мамой, которая поощряла свободу творчества у своих детей. И если вы спросите: „Это галстук и ожерелье?“, то ответ — да»

«Моя невеста и ее мама»

«Вот как я улыбался, А все потому, что у меня не было верхних зубов»

«Мое фото, которое я терпеть не могла в детстве, но оно очень смешное. Я решила увековечить его, как настоящее произведение искусства»

«Родителям было все равно, что я в детстве носила по выходным (в будни меня спасала школьная форма)»

«Гламурные фотки заказывали? 1998 год»

«В 1994 году, я был твердо убежден, что у меня настоящие, крутые усы»

«В 8 лет (2013 год) я ненадолго превратился в желудь с лицом»

«Мое первое школьное фото. Ох и лила слезы моя мама»

«Моего отца следовало арестовать за то, что он заставил нас вот так натянуть шорты»

«Да, это моя настоящая голова, нет, это фото не редактировалось. И да, прическа мне совсем не помогала»