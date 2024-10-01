20 детских фото, на которые сложно смотреть без улыбки

Ностальгия
20 минут назад

Некоторые фото из семейных альбомов хочется показывать только в кругу близких родственников. Но есть смельчаки, которые не бояться посмеяться над собой и выкладывают снимки из бурной молодости в сеть.

«У меня была очень грустная и злая душа, в 2010-2011 годах»

«Это 2013 год, в 14 лет мне нравились фотошоп, шляпы и космос»

«Моя бунтарская фаза в колледже была полной противоположностью поведению моих отвязных родителей»

«Мне было 14, и я вела себя так же невыносимо, как и выглядела»

«Год 1998... Я подписывала все свои школьные принадлежности как „Миссис ДиКаприо“, и ни один сантиметр стены в моей комнате не обходился без его лица»

«Мама попросила меня стать моделью для „печальной“ фотосессии. 7 класс»

«Мои родители сделали мне костюм Спанч Боба из коробки от старого телевизора»

«Мой дорогой дедуля показал это моему жениху накануне нашей свадьбы»

«Вспомнил свой культовый образ из молодости»

«Мне повезло (?) с мамой, которая поощряла свободу творчества у своих детей. И если вы спросите: „Это галстук и ожерелье?“, то ответ — да»

«Моя невеста и ее мама»

«Вот как я улыбался, А все потому, что у меня не было верхних зубов»

«Мое фото, которое я терпеть не могла в детстве, но оно очень смешное. Я решила увековечить его, как настоящее произведение искусства»

«Родителям было все равно, что я в детстве носила по выходным (в будни меня спасала школьная форма)»

«Гламурные фотки заказывали? 1998 год»

«В 1994 году, я был твердо убежден, что у меня настоящие, крутые усы»

«В 8 лет (2013 год) я ненадолго превратился в желудь с лицом»

«Мое первое школьное фото. Ох и лила слезы моя мама»

«Моего отца следовало арестовать за то, что он заставил нас вот так натянуть шорты»

«Да, это моя настоящая голова, нет, это фото не редактировалось. И да, прическа мне совсем не помогала»

А вот я сейчас:

Таких фотографий не бывает мало, поэтому держите еще несколько подборок:

Фото на превью the-gmail / Imgur, the-gmail / Reddit

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