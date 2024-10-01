20 детских фото, на которые сложно смотреть без улыбки
Ностальгия
20 минут назад
Некоторые фото из семейных альбомов хочется показывать только в кругу близких родственников. Но есть смельчаки, которые не бояться посмеяться над собой и выкладывают снимки из бурной молодости в сеть.
«У меня была очень грустная и злая душа, в 2010-2011 годах»
«Это 2013 год, в 14 лет мне нравились фотошоп, шляпы и космос»
«Моя бунтарская фаза в колледже была полной противоположностью поведению моих отвязных родителей»
«Мне было 14, и я вела себя так же невыносимо, как и выглядела»
«Год 1998... Я подписывала все свои школьные принадлежности как „Миссис ДиКаприо“, и ни один сантиметр стены в моей комнате не обходился без его лица»
«Мама попросила меня стать моделью для „печальной“ фотосессии. 7 класс»
«Мои родители сделали мне костюм Спанч Боба из коробки от старого телевизора»
«Мой дорогой дедуля показал это моему жениху накануне нашей свадьбы»
- Твой муж должен был узнать правду. © SobahJam / Reddit
«Вспомнил свой культовый образ из молодости»
«Мне повезло (?) с мамой, которая поощряла свободу творчества у своих детей. И если вы спросите: „Это галстук и ожерелье?“, то ответ — да»
«Моя невеста и ее мама»
«Вот как я улыбался, А все потому, что у меня не было верхних зубов»
«Мое фото, которое я терпеть не могла в детстве, но оно очень смешное. Я решила увековечить его, как настоящее произведение искусства»
«Родителям было все равно, что я в детстве носила по выходным (в будни меня спасала школьная форма)»
«Гламурные фотки заказывали? 1998 год»
«В 1994 году, я был твердо убежден, что у меня настоящие, крутые усы»
«В 8 лет (2013 год) я ненадолго превратился в желудь с лицом»
«Мое первое школьное фото. Ох и лила слезы моя мама»
«Моего отца следовало арестовать за то, что он заставил нас вот так натянуть шорты»
«Да, это моя настоящая голова, нет, это фото не редактировалось. И да, прическа мне совсем не помогала»
А вот я сейчас:
Таких фотографий не бывает мало, поэтому держите еще несколько подборок:
Фото на превью the-gmail / Imgur, the-gmail / Reddit
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