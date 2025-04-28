17 доказательств того, что в магазине иногда дают яркую историю на сдачу
Истории
1 час назад
Редкий человек предполагает, что в магазине его может ждать нестандартная ситуация. Но у наших сегодняшних героев явно был внутренний запрос на приключения, поэтому с ними и случились истории, о которых они поведали в сети.
- Был в магазине, мимо проходил ребенок с мамой. А я в то время был с крашеными волосами. Ребенок меня видит и говорит: «Мама, мама, можно мне такие же волосы, как у него?» Мать смеется и говорит: «Если мы увидим его снова — значит, судьба дает нам понять, что пора идти за краской». Через неделю я вновь был там и увидел их. Мальчик меня не заметил, но лицо его матери, когда мы встретились взглядами, было бесценным. © BadAtLife42 / Reddit
- Захожу в магазин. Смотрю — на ценнике написано «рыба». Спрашиваю продавщицу:
— А какая это рыба?
— Рыба и рыба. Кому нужна рыба, тот покупает, а не спрашивает всякую ерунду. © Lee222 / Pikabu
- Работал в магазине. Как-то зашла одна старушка, спрятала капусту себе в куртку, а потом вышла из магазина, положила капусту на улице и вернулась за добавкой. Все это происходило буквально у меня на глазах. Я наблюдал за тремя ее проходками, пока об этом не доложили управляющему. © davidb_ / Reddit
- Стою в очереди в магазине, тетка покупки оплатила и собирает их в пакет. Передо мной два шкета лет семи с шоколадкой. Кассир пробивает, они карту прикладывают, а там — «недостаточно средств для совершения операции». Ну, я думаю: черт с ним, с меня не убудет, и предлагаю заплатить за шоколадку. Кассир пробивает, оплачиваю, ребята стоят, смущаются и благодарят... И как же я обалдела, когда та самая тетка, собирающая продукты в пакет, сказала: «Ну все, ребята, пошли домой». Занавес! © Lutaja / Pikabu
Тайный покупатель
- Захожу в магазин у дома за продуктами, вижу — к выходу бежит женщина в униформе этой торговой сети и кричит: «Молодой человек, постойте!». А впереди идет мужчина, по виду ему явно за 50 лет, но он оборачивается и с надеждой в голосе спрашивает: «Я?» Видно, что женщина взволнована, спешит догнать нужного человека, поэтому она резко бросает: «Нет». Мужчина с грустью произносит: «Я тоже еще молод». И тут работница магазина добивает его фразой: «Извините, вы слишком старый молодой человек». Мужчина ушел, оставив корзину с товаром на полу. © fayruzov / Pikabu
- Моя бабушка обшаривает все пакеты с виноградом в магазине, берет из каждого пакета те виноградины, которые ей нужны (только виноградины, без плодоножек — она «за мусор платить не собирается»). Через 10 минут она уходит со своим эксклюзивным пакетом винограда, оставляя после себя груду открытых упаковок, наполненных оторванными плодоножками и плохим виноградом. © wouldnt_it_be_nice / Reddit
- Стояла в раздевалке в магазине. Наверное, не закрыла дверь, и в какой-то момент без стука ворвалась женщина. И вместо того, чтобы смутиться и уйти, она, видя меня наполовину в штанах, решила взять и ляпнуть: «Слушайте, вы можете перенести свои вещи? Я тут целый день ждать не собираюсь». К счастью, вовремя вернулась гардеробщица и велела ей уйти. © spunky-omelette / Reddit
- Стояла в очереди на кассу. Бабуля-одуванчик долго изучала мои покупки, а потом ляпнула: «Булки тебе исключить надо». А дальше как начала жаловаться на свою дочку. Ну, я не растерялась и сказала, что дочь-то ее права. Ох, и вою было на весь магазин...
Бабули, конечно, жгут. Здесь же читала, что некоторые пробуют сливочное масло, откусывая от пачки, так же пробуют сливочные и шоколадные сырки, конфеты. Одна даже просила не учитывать воздух в болгарских перцах при взвешивании. А потом эти же экономные бабули миллионы переводят телефонным мошенникам.
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- Когда мне было 17 лет, я работал на кассе в местном супермаркете. Заходит мужчина, встает напротив меня, открывает баночку капустного салата и ест его прямо из банки, размазывая по лицу. © OptimusPork / Reddit
- Стояла в цветочном магазине, впереди меня стоял маленький мальчишка лет восьми. Попросил у продавца маленький букетик. Дал денег продавцу и, как оказалось, у него не хватало. Парнишка минутку подумал и сказал: «Давайте я вам полы помою, а вы мне букет продадите». Продавец улыбнулся, а мы всей очередью добавили молодому романтику на букетик. © Палата № 6 / VK
- Продавала компьютеры. Как-то пришла одна женщина и спросила меня: «Что это за большая черная коробка рядом с экраном телевизора?» © mrs_pterodactyl / Reddit
- Маленький мальчик (около 7 лет) говорит своей маме (которая держит игрушку): «Мама, мне не нужны новые игрушки. Это пустая трата денег». Мама такая: «Ты уверен? А как насчет этой? Или этой?» В конце концов ребенок согласился на комикс со словами: «Хорошо, хорошо... давай возьмем... довольна?» © IseultDarcy / Reddit
- Пошли с папой в магазин. Я прошелся по списку и набрал продуктов в корзинку. Начал искать отца, но нигде не мог его найти. Наконец, я заметил его возле отдела с молочными продуктами. Он стоял и читал состав молока. Я подошел к нему и спросил, что он делает. Папа ответил, что вспоминает времена, когда в магазинах продавали молоко без указания состава, потому что название продукта полностью совпадало с его составом. © Палата № 6 / VK
- Пошла с братом в магазин. Он не захотел заходить и ждал у входа. Я, в свою очередь, набрала продуктов, расплатилась и пошла к выходу. Брат стоял в проходе спиной ко мне и не давал пройти. «Ну, — думаю, — ты у меня сейчас получишь, амбал!» Дала ему пенделя коленкой. Брат обернулся и оказался... не братом, а огромным сорокалетним мужиком. Я не нашла ничего более умного, чем сказать: «Ой, я думала, вы Антон». Он ответил, что он Антон. Итог: два огромных пакета с продуктами никак не мешают мне быстро бегать. © Палата № 6 / VK
- В магазине увидела офигенные кожаные брюки. В примерочной надела, а стянуть никак! Заклинило замок. Пыхтела минут 15, пыталась стянуть. Решила его вырвать — не получается... И придумала ничего лучше, как взять зажигалку, поджечь и... свобода! Он разорвался. Испорченные брюки повесила в зал и скоропостижно оттуда убежала. Стыдно. © Подслушано / Ideer
А у нас сегодня акция для любителей историй из магазина: при прочтении одной — вторая подборка в подарок!
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Кому-нибудь в коллективе авториц и авторменов известно значение слова "скоропостижно"?
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