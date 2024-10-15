20+ человек хотели просто прихорошиться в салоне красоты, но все пошло не плану

Когда идешь в салон, то обычно планируешь еще минимум сутки довольно пялится на себя в зеркало: «Ну какова красота!» Но иногда все идет не плану. То мастер вдруг отрежет 20 сантиметров вместо двух, то вообще встанет посреди процедуры и уйдет перекусить. И то ли смейся, то ли плачь.

Красила в салоне волосы. Мастер мне: «Бровки будем делать?» Я думаю, мол, неплохая идея, можно и брови подкрасить. Давайте, в общем. Она такая: "Глазки закрывайте". Я закрываю и вдруг - раз! Она пинцетом как начнет щипать! Открываю глаза, смотрю в зеркало и аж екаю - там у меня бровки, как ниточки, удивленно приподнятые… Я просто слов лишилась. Месяц в зеркало боялась смотреть. © Лика / ADME

Записалась к парикмахеру, объяснила, что времени будет в обрез. Она уверила: «Успеем, не волнуйся». И вот она пришла на 40 минут позже, накрутила ровно два локона и выдала: «Я проголодалась, мастер не может работать на голодный желудок, пойду поем». И ушла. Я просидела минут 10, а потом вдруг психанула и просто ушла. © Подслушано / Ideer

«Сделала маникюр перед отпуском и абсолютно разочарована»

У меня были очень длинные волосы. И когда мне нужно было подравнять кончики, сестра посоветовала мне мастера — свою подругу. Девушка оказалась приятной. Я объяснила, что надо состричь примерно 2 см, сняла свои очки и расслабилась. Опомнилась я только тогда, когда почувствовала, что ножницами орудуют у самой моей головы! Оказалось, она подумала, что надо не состричь, а оставить только 2 см. Увидев мой ошарашенный взгляд, она поняла, что напортачила и такая: "Блин! Я не знаю, как приклеить это все обратно!"

Я была просто раздавлена. Я пришла с волосами как у Рапунцель, а ушла со стрижкой как у главной героини фильма "Ребенок Розмари". Я даже не стала ругаться, так как мастер была подругой моей сестры. Да и выглядела бы я при этом еще более жалкой.

Но это еще не все. Через несколько лет я встретила эту девушку на свадьбы сестры. Она меня не узнала. За столом речь зашла о проколах на работе, и она со смехом рассказала, как по ошибке обкорнала девушку с длиннющими волосами. © Unknown author / Reddit

«Вот что со мной сделали в престижном салоне»

Мне было 23 года, и я пошла в парикмахерскую. Женщина яростно дергала меня за волосы расческой, попутно предлагая разную ерунду, что у них была для продажи. Каждый раз я вежливо отказывалась, и ее это бесило. В какой-то момент она заорала: «Эй, Барб! Иди посмотри, что это. У девушки какие-то проблемы с кожей головы. Грибок?» У меня не было никакого грибка, просто моя кожа покраснела от ее яростного расчесывания. Я ушла оттуда в слезах. © Artsy215 / Reddit

За 4 дня до свадьбы решила покрасить волосы в бледно-розовый цвет, и подруга посоветовала мастера. Я показала снимок того, что хочу, вроде все было понятно. После окраски смотрю в зеркало и думаю: может, волосы такие яркие, потому что еще мокрые? Но нет. Мастер сушит мою голову, и я вижу ярко-розовую шевелюру. Я потом бесконечно мыла волосы шампунем от перхоти, и они стали похожи на солому. Но в день свадьбы у меня все еще были ярко-розовые волосы. © theforceisfemale / Reddit

Пошла на наращивание ресниц. Вид не самый парадный, разумеется. Легла, вещи в карман худи запихнула и задремала... На следующий день обнаруживаю себя в аккаунте мастера в подробном видео. Пока я храпела на кушетке, меня преспокойно снимали. Смотрю ролик, и там вдруг вижу себя с куцыми ресницами, некрашеными корнями волос, с непрополотыми бровями и большим пузом и не знаю, ржать или обижаться. Хоть бы сказали, я бы шапочку надела и вещи из кармана худи убрала. Подростком любила я над спящим друзьями прикалываться. Видимо, карма. © Подслушано / VK

«Сходила, называется, в новый салон. Я не знала, насколько плохим получился маникюр, пока не увидела его при дневном освещении»

Вчера (в свои 22 года) я впервые сходила в парикмахерскую на стрижку. Дело в том, что моя мама парикмахер на дому, и раньше я никогда не видела потребности идти к другому мастеру. Но месяц назад мама сломала руку, а мне очень хотелось изменить свой образ перед отпуском. И, блин, изменила. Не знаю, откуда растут руки у местного парикмахера, но после моей просьбы об «аккуратном каре» я стала похожа на Джима Керри, когда он играл в фильме «Тупой и еще тупее». Я в шоке. Папа ржет, парень ржет. Одна мама пыталась утешить и посочувствовать. Но в тот же день она сама купила мне три новых кепки. Жесть. © Карамель / VK

На день рождения мне подарили сертификат на стрижку и мелирование, и я пошла в салон, чтобы получить услугу. К слову, я особо не крашусь. И парикмахер решила, что будет очень мило с ее стороны дать мне совет: «Ты была бы такой красивой, если бы делала макияж!» Больше я туда не возвращалась. © cynical_genius / Reddit

Меня отвратительно постригли в парикмахерской, сделав неровный боб и безумную челку. Я пошла в другой салон это исправлять. Пока я сидела в кресле, подошла другая клиентка и со смехом спросила: «Что случилось с твоими волосами?» Она указывала на меня пальцем и ржала. А потом потянулась, чтобы потрогать мою челку. К счастью, мастер вмешалась и сказала, чтобы она убрала руки. Это было ужасно. © natjmat / Reddit

«Вот что бывает, когда парикмахер работает настолько медленно, что оставляет осветлитель на некоторых прядях часа на 2»

На днях я ходила на лазерную эпиляцию ног и зоны бикини. Сеанс подошел к концу, и я принялась укутывать свою пятую точку. И тут ко мне подходит мастер с улыбочкой от уха до уха и выдает: «А вы знаете, что для этой зоны и другие процедуры есть? Можно еще убрать жировые отложения под воздействием холода. Никакой дряблости не будет». Как по мне, это было уморительно, я чуть не заржала! Бедная девушка, очевидно, пыталась продать мне что-то подороже из-за требований начальства. Но момент она выбрала крайне неудачный. © tufflepuff / Reddit

Моя лучшая подруга впервые в жизни пошла на депиляцию зоны бикини в салон, о котором все хорошо отзывались. Процедура заняла больше часа, потому что мастер умудрилась склеить ягодицы подруги воском. Потребовалось еще два человека, чтобы убрать этот воск. Я не знаю, что пошло не так, потому что я в этом салоне делала самые быстрые и безболезненные процедуры по удалению волос. © rcb8 / Reddit

Я обычно крашу волосы самостоятельно. Да, я делаю это не так профессионально, как мастера, и могу пропустить какую-то прядку в гуще волос, но это не критично. И вот однажды после домашней окраски я пошла в салон делать стрижку. Когда парикмахер начала укладывать мои волосы, то заметила прядку другого цвета. А потом призвала всех присутствующих на это посмотреть. «Вот почему надо красить волосы у профессионалов», — заключила она. Мне было так неловко! Но другие девушки из салона решили меня поддержать и похвалили мой цвет волос, добавив, что никаких неравномерностей не заметно. © superrpowers / Reddit

«Лак отслоился через 3 часа после того, как я вышла из салона. Они отказались возвращать деньги»

Когда я приходила на коррекцию бровей и попадала к одной даме, она всегда спрашивала: «А усики убирать будем?» Я не буду лгать, что у меня нет волос над верхней губой, но они светлые и незаметные. Потому первые разы я просто отшучивалась. Но потом меня это достало. И когда она в очередной раз предложила убрать усики, я попросила ее впредь никогда не говорить мне об этом. © lululemonkush / Reddit

Пошла я как-то на маникюр к новому мастеру. Села в кресло, и тут она спрашивает: «Ну что, делаем классический или что-то покруче?» А я как раз зарплату получила, потому решила рискнуть. Сказала, что доверяю ее вкусу и залипла в телефон. Когда опомнилась, она мне уже поверх черного лака клеила жуткие красные розы... Наклейки, блин! Маникюр в стиле 2000-х! В итоге я сказала ей убрать эту черную клумбу. Больше никогда не доверюсь чужому вкусу. © Карамель / VK

Мечтала сделать губы, сколько себя помню. Когда начала зарабатывать достаточно, сразу принялась на поиски косметолога. Нашла какую-то студию, отзывов много и фотки в профиле красивые были. Решила пойти к ним. Сделала процедуру, сошел отек и не могла нарадоваться. Наконец-то мне нравилось отражение в зеркале. Просто плюс 100 балллов к уверенности. А через пару месяцев верхняя губа приобрела странную форму, ее как перекосило. Заметила полную асимметрию. Пошла к тому же косметологу, мне вывели прежний препарат. Сказали, такое бывает. Процедура, кстати, очень болезненная. Но красота требует жертв, думала я. Как зажили, подкачала через пару недель снова. Через пару месяцев ситуация повторилась. Снова губы как перекосило и я выглядела странно. Разозлилась, расстроилась, нашла другого косметолога и она ужаснулась, что же мне за препарат такой ввели. Снова заплатила, чтобы мне все растворили. И уже не хочется никаких манипуляций. Научилась делать свои натуральные губы побольше с помощью контура и блесков. Пока не готова снова тратить деньги, а потом переделывать. © Карамель / VK

«Я хотела чуть-чуть затемнить корни и убрать рыжие тона. А вот что наделали. Заплатила € 300, а потом плакала весь вечер»