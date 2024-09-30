18 историй о том, как обслуживание оставило яркие впечатления

Мы ежедневно пользуемся какими-то услугами — покупаем продукты в магазине, заказываем доставку, стрижемся в парикмахерской, и каждый раз нам встречаются разные люди. Кто-то из них оставляет самые приятные воспоминания, а кто-то способен испортить настроение. О таких вот совершенно непохожих ситуациях, и идет речь в этой статье.