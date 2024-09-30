> Я заметил, что поднос угрожающе накренился и резко подался назад.
Волшебная сила запятых ;)
18 историй о том, как обслуживание оставило яркие впечатления
Мы ежедневно пользуемся какими-то услугами — покупаем продукты в магазине, заказываем доставку, стрижемся в парикмахерской, и каждый раз нам встречаются разные люди. Кто-то из них оставляет самые приятные воспоминания, а кто-то способен испортить настроение. О таких вот совершенно непохожих ситуациях, и идет речь в этой статье.
- Пошли в ресторан. Официант разлил наши напитки на стол, на вопрос о составе блюда заявил: «Описание есть в меню» и принес не то, что я заказал. Я не хотел скандала и смирился. Так в конце ужина он еще и возмущался маленькими чаевыми! Тогда я не оставил вообще ничего. © accidentallywinning / Reddit
- Везет меня такси домой с тренировки по теннису, и водитель такой спрашивает: «Ну что, победили сегодня?» А форму и ракетку я оставил в спортзале, по мне никак не видно, что я в теннис играл. Спрашиваю его: «Откуда вы знаете?» Он такой: «Да я тебя подвозил месяц назад, ты сказал, что по вторникам и четвергам в теннис играешь. А сегодня четверг». © Anthon / Pikabu
- Заказали пиццу с доставкой в 18.00. Через 2 часа звоню им: «Да едет курьер, едет!» В 21.15 говорю: «Отменяйте заказ!» А они заявляют: «Тогда вы попадете в наш черный список! А пиццу вашу можно в микроволновке подогреть». Говорю: «Вносите в черный список». Ложусь спать в 22.00, завтра на работу. В половине одиннадцатого звонок в домофон. Пиццу привезли! Не открываю и сообщаю, что от заказа отказались. Опять претензии: «Куда я ее дену? Это же вы заказали». На следующий день звонок: «Добрый день! Вчера вы заказали пиццу. Чтобы вы получали еще больше удовольствия от нашей пиццы, мы недавно поменяли технологию приготовления и доставки. Вам понравилось?» © ZzZzzz11 / Pikabu
- Официантка ставила блюда с подноса на стол. Я заметил, что поднос угрожающе накренился и резко подался назад. Сок выплеснулся туда, где я только что сидел. А официантка как выдаст: «Надо же, вы первый, кому удалось увернуться, когда я что-то проливаю». © anekdot.ru
- Сантехник из ЖЭКа делал у меня работу, мой кот с ним активно общался. Через неделю пришел другой сантехник что-то доделывать и с порога говорит: «А где кот? Мне вашего кота рекламировали — покажите, пожалуйста». © stardust01 / Pikabu
> Я заметил, что поднос угрожающе накренился и резко подался назад.
- Летели на отдых. В самолете выдали комплекты с тапочками и надувными подушками на шею. Надули подушки, отлично долетели. Перед посадкой говорю жене и сыну: «Надо подушки сдуть и с собой взять, нам еще в автобусе до отеля часа 3 ехать». Бортпроводница услышала это и просто принесла 3 новых комплекта. Мол, подушки не очень хорошо сдуваются, так что возьмите новые. Какие же замечательные люди! © gishpanets / Pikabu
- Мы с моим парнем пошли в пиццерию. Официантка поначалу казалась нормальной, разве что немного более дружелюбной с моим парнем, чем со мной. Но потом она начала оказывать ему явные знаки внимания: подливала прохладительные напитки в его стакан, игнорируя мой, прикасалась к нему, а потом написала на чеке свой номер телефона! Я не ревнива, но это уж слишком. В этот раз платила я, и чаевых она не получила. © AlderSpark / Reddit
- Пошел к зубному. С зубами у меня беда. Так врач меня ругала все 40 минут, что я там сидел. «Почему так запустил? Как ты с женой целуешься?» Я пришел сам, уже стресс. Я знаю, что у меня все плохо, и я пришел решить проблему, а не выслушивать ее нравоучения! К ней я больше не ходил. © Unknown author / Pikabu
- Мне курьер привез кошачий корм. Открываю дверь вся взлохмаченная, сонная. Он такой: «Ой, какое чудо лохматое!» Повисла пауза. А он продолжает: «А это воротничок от рождения такой пушистый или вы ее стрижете? Вот мы своего стрижем». Тогда только до меня дошло, что сзади вышла моя кошка полюбопытствовать, что присходит. © Tastydisgusting / Pikabu
- У меня входная дверь захлопнулась, а я снаружи. Приехал мастер. Посмотрел на дверь и говорит: «Даете 5000 за то, что открою?» Я, не чувствуя подвоха: «Ну да». Он делает 3 удара по двери в разных местах, и она открывается. Я обалдел. И как в кино, несколько секунд не отпускал купюру, когда он уже держал ее в руках. © LuthorKane / Pikabu
- Мы с моим парнем решили заказать пиццу в соседней пиццерии, с доставкой. Приехал курьер с терминалом, но мы не смогли расплатиться — ни одна из наших карт не работала. Тогда курьер просто отдал нам пиццу и сказал не беспокоиться. Но, конечно, потом мы зашли в эту пиццерию и оплатили свой заказ. Эти ребята делают потрясающую пиццу, и сами они — потрясающие! © Phosphate-3 / Reddit
- Я впервые летел в бизнес-классе — компания оплатила мне билет на конференцию. Стоил он невменяемых денег. Я не знал, что проход в бизнес-зал тоже туда включен. Со всякой бесплатной едой и комфортными креслами. Поэтому сидел в аэропорту в общем зале, а когда объявили посадку, я сел в автобус со всеми. Подъезжаем мы к самолету, а двери не открываются. Водитель говорит, что ожидаем, когда пассажиров бизнес-класса посадят в самолет. «Я тоже пассажир бизнес-класса!», — хотел крикнуть я, но осекся, чтобы не выглядеть глупо. Вижу, как подъезжает пара дорогих авто, и оттуда выходят пассажиры бизнес-класса. «Верните меня, я тоже так хочу!», — опять хотел крикнуть я, но снова осекся. Поднимаюсь, сажусь, меня переспрашивают, туда ли я сел. Разместился. «Чего желаете поесть?» — спрашивает стюардесса. Чувствую себя королем! А там оказалось и закуски, и первое, и второе. Я офигел и заказал все, что возможно. Это была суперкомфортная поездка! Да и конференция прошла замечательно. А потом меня уволили. © serezha.smog / Pikabu
- Курьер должен был доставить мне заказ. Приехал на другой адрес, через несколько домов от меня. Позвонил мне, говорит: «Стучу вам в дверь, откройте». Смотрю — в подъезде никого. Открываю приложение, а курьер на карте вообще в другом месте. Перезваниваю ему, говорю: «Вы не по тому адресу прибыли». А он мне: «Меня навигатор привел к вам, ошибки нет». Звоню в поддержку, объясняю ситуацию. Через несколько минут перезванивают и говорят: «Курьер отказывается идти на другой адрес, он свою работу выполнил, пришел по навигатору, заберите у него заказ и все». Больше я доставку не заказываю. © civilla / Pikabu
- Я купила 8-недельного щенка золотистого ретривера и отправилась с ним в ветеринарную клинику. Женщина-ветеринар осмотрела щенка и сказала, что все в порядке. Я уже собиралась идти, как выходит какой-то мужчина и говорит: «Привет, это вы со щенком? Проходите!» Я, ничего не понимая: «Но его уже осмотрели!» Он погрустнел, и мы оба уставились на женщину-ветеринара, которая с коварным смехом скрылась в другой комнате. Я спрашиваю: «Она что, украла у вас наш прием?» Он: «Да...» Так как он выглядел крайне удрученным, я воскликнула: «Не хотите подержать щенка?» Он загорелся, как новогодняя елка: «Правда? Это было бы замечательно!» Он взял щенка и начал ворковать с ним, пока тот облизывал его нос. В итоге вокруг нас собрались все сотрудники клиники, чтобы потискать его. Щенку очень понравилось знакомиться со всеми. Это продолжалось добрых полчаса. Каждый заслуживает щенячьей любви! © fudgeyboombah / Reddit
У меня так кота в ветеринарной клинике хотят все потискать. При этом уверяют, что собачники.
- Была жара, а мне пришлось ехать по делам вместе со своей 3-месячной дочкой. Я зашла в кафе, чтобы сесть и покормить ее, и тут она начала громко кричать. Я, нервничая, подошла к стойке и заказала кофе. Официантка говорит: «Извините, терминал не работает, у вас есть наличные?» Я спросила, не будут ли они против, если я оставлю коляску на минутку, чтобы сбегать и снять немного денег. А официантка говорит: «Не беспокойтесь, садитесь, будет вам кофе». Принесла мне чашечку и сказала, что это за счет заведения. Потом я сняла деньги и принесла их, но они не хотели их брать. Пришлось оставить плату в банке для чаевых. Я точно к ним вернусь еще раз! © notheretowatch / Reddit
- На день рождения сына мы заказали 5 пицц в соседней пиццерии, с самовывозом. Звонят — заказ готов. Муж приезжает, а ему говорят, что готовы только 3 пиццы, а 2 — другого вида, закончились. Приезжайте, мол, за ними завтра. Муж такой: «Да они мне не нужны завтра, они мне нужны сейчас! Вечеринка сегодня!» А они ответили, что ничего не могут сделать. В итоге ему всучили еще 2 дешевые пиццы с сосисками, хотя мы уже оплатили заказ. Гостей мы, конечно, накормили, но осадочек остался. © momnation / Reddit
- У нас дома несколько кошек. Заказываем корм и наполнитель, обычно самовывозом. Пятый этаж без лифта, мешки по 15 кг: тяжелое таскаю я, все что полегче — жена с сыном. И была как-то акция на наполнитель — 5 мешков по 20 кг, с хорошей скидкой. Заказал доставку. Мальчик-курьер, затащивший центнер наполнителя на пятый этаж, даже не пикнул, а весил он, наверное, в 5 раз больше самого крупного нашего кота. Получил хорошие чаевых и полкило домашнего медовика в контейнере. Ну и кошка его укусила, но несильно. © Dr.***53 / Pikabu
- Много лет ходил стричься к одной женщине, она отменный мастер. Постепенно она начала рассказывать о себе. Оказалось, она — хозяйка этого салона. Выкупила помещение, и вместо того, чтобы сдавать места в аренду, наняла хороших мастеров, платит им высокую зарплату. Не скупится ни на инструмент, ни на оборудование. Я наблюдал, как в салоне заменялись кресла на получше, делался более дорогой ремонт, была организована стоянка для авто. И мужа своего она встретила здесь же, он к ней постричься зашел. Как-то она мне сказала, что если бы не муж — то она, скорее всего, продала бы салон. А муж вдохновлял ее и позволял экспериментировать над своими прическами (даже волосы красить). А однажды позволил побрить себя налысо, включая брови и ресницы, для съемки в каком-то журнале. © Y2k18 / Pikabu
Комментарии
Правильно организованное дело, это когда человек планирует долго быть в бизнесе, а это требует вложений во все, связанное с делом.
А работники - это всё
"Укусила кошка" - это бесценно😁
Моя котя только меня кусает. Но и любит больше всех. Не знаю, почему так))