16 человек потратили свои кровные, а получили плевок в душу

Когда тратишь свое честно заработанное, то надеешься, что все будет не зря: и маникюр шикарным, и еда вкусной. Однако порой продавцы и те, кто оказывает услуги, творят такое, что хочется выть и вопрошать: "А совесть у вас вообще есть?"

«Холодный чай по мнению столовки в нашем универе. На мой вопрос тетя за прилавком просто фыркнула, а потом выдала: «Мы вообще-то всегда так делаем, у нас тут не кофейня»

О, я однажды в университетской столовке заказала молочный коктейль. В итоге в легком шоке наблюдала, как они наливали молоко в блендер, взбивали его несколько минут, а затем наливали мне в чашку. Просто молоко. Ничего больше. 10 из 10, ага. © amyice / Reddit

«Кажется, я разочарована своим последним наращиванием ресниц. Мастер даже не дала мне зеркало в конце, чтобы я могла посмотреться»

«А после моего наращивания ресницы отпадают пучками»

«Заказали, называется, пиццу. Одна половина должна быть пепперони, а другая — сырная. Вот только сыр и соус нужно было отдельно дозаказывать, его нет по умолчанию»

Самая грустная пицца, которую я видела в своей жизни. © casketjuicebox / Reddit

«Заплатила $ 400 за балаяж, но кажется, что с этими резкими переходами что-то не так»

«То, что я заказала и то, что у этой конторки хватило наглости мне прислать»

© dabbinmeg*** / Reddit Ольга Курпякова 17 часов назад Да, выглядит не очень. Можно сделать дома - берёте свежую клубнику, растапливаете шоколад, чуть-чуть остужаете его, погружаете в него клубнику и вуаля - у вас клубника в шоколаде. Сверху можно украсить её по вашему вкусу. - - Ответить

"Ожидание и реальность. Ребят, мне реально пришлось подбирать челюсть с пола, когда я увидела, что сделали с моими ногтями. А это, блин, был самый дорогой маникюр в моей жизни!"

«Даже не знаю, что было сильнее — ощущение разбитого сердца или отвращение. Мастер, кстати, все время отворачивала от меня ногти со словами: „Пока не смотри!“ И нет, мои ногти никогда не были кривыми»

Безудержное летнее веселье. Слева фото, которое было на упаковке, справа — в реальности

«Заказал мне, значит, муж торт не день рождения»

А такие финты производителей уже стали классикой

© Infin_loop / Reddit Тётя Мотя 14 часов назад Так ведь сейчас этот маркетинговый ход применяют практически всюду. Берёшь огромную банищу с кремом, а он- хоба- и быстро закончился. Начинаешь ковырять, а там внутри огромной банищи маааааленькая банюлечка с капелькой крема. Абидна, аднака, да! - - Ответить

«Моя мастер заверила меня, что она профессионал»

Честно говоря, в некоторых ситуациях второй вариант надписи очень даже пригодится

«Я хочу верить / я хочу свалить».

А ведь на упаковке мороженое полностью в ореховой посыпке

"Я, конечно, понимала все риски заказов в интернете, но все равно не могу перестать ржать"

"Что попросила моя сестра, что ей натворили в салоне и что потом из этого ужаса сделала наша мама"

Мастер как будто в середине задолбалась, решила, что не хочет быть парикмахером, и просто собралась и ушла на прослушивание на Бродвей. © ****ellar / Reddit