16 человек потратили свои кровные, а получили плевок в душу
Когда тратишь свое честно заработанное, то надеешься, что все будет не зря: и маникюр шикарным, и еда вкусной. Однако порой продавцы и те, кто оказывает услуги, творят такое, что хочется выть и вопрошать: "А совесть у вас вообще есть?"
«Холодный чай по мнению столовки в нашем универе. На мой вопрос тетя за прилавком просто фыркнула, а потом выдала: «Мы вообще-то всегда так делаем, у нас тут не кофейня»
- О, я однажды в университетской столовке заказала молочный коктейль. В итоге в легком шоке наблюдала, как они наливали молоко в блендер, взбивали его несколько минут, а затем наливали мне в чашку. Просто молоко. Ничего больше. 10 из 10, ага. © amyice / Reddit
«Кажется, я разочарована своим последним наращиванием ресниц. Мастер даже не дала мне зеркало в конце, чтобы я могла посмотреться»
«А после моего наращивания ресницы отпадают пучками»
«Заказали, называется, пиццу. Одна половина должна быть пепперони, а другая — сырная. Вот только сыр и соус нужно было отдельно дозаказывать, его нет по умолчанию»
Что за бред? К сырной пицце надо заказывать сыр, иначе это просто тесто? Да и насчет соуса и сыра-топпинга тоже бред.
- Самая грустная пицца, которую я видела в своей жизни. © casketjuicebox / Reddit
«Заплатила $ 400 за балаяж, но кажется, что с этими резкими переходами что-то не так»
- Тебя просто ограбили. © Lardita / Reddit
«То, что я заказала и то, что у этой конторки хватило наглости мне прислать»
Да, выглядит не очень. Можно сделать дома - берёте свежую клубнику, растапливаете шоколад, чуть-чуть остужаете его, погружаете в него клубнику и вуаля - у вас клубника в шоколаде. Сверху можно украсить её по вашему вкусу.
"Ожидание и реальность. Ребят, мне реально пришлось подбирать челюсть с пола, когда я увидела, что сделали с моими ногтями. А это, блин, был самый дорогой маникюр в моей жизни!"
«Даже не знаю, что было сильнее — ощущение разбитого сердца или отвращение. Мастер, кстати, все время отворачивала от меня ногти со словами: „Пока не смотри!“ И нет, мои ногти никогда не были кривыми»
Безудержное летнее веселье. Слева фото, которое было на упаковке, справа — в реальности
«Заказал мне, значит, муж торт не день рождения»
Такое ощущение, что правый вариант делал пришелец из Южного Парка, который принимал облик "Тако, какающее мороженым"
А такие финты производителей уже стали классикой
Так ведь сейчас этот маркетинговый ход применяют практически всюду. Берёшь огромную банищу с кремом, а он- хоба- и быстро закончился. Начинаешь ковырять, а там внутри огромной банищи маааааленькая банюлечка с капелькой крема. Абидна, аднака, да!
«Моя мастер заверила меня, что она профессионал»
Честно говоря, в некоторых ситуациях второй вариант надписи очень даже пригодится
"Этим марсианам крикну я с берёзы:
"Заберите меня с этого навоза!" (С)
«Я хочу верить / я хочу свалить».
А ведь на упаковке мороженое полностью в ореховой посыпке
"Я, конечно, понимала все риски заказов в интернете, но все равно не могу перестать ржать"
"Что попросила моя сестра, что ей натворили в салоне и что потом из этого ужаса сделала наша мама"
С такой рукастой мамой можно в принципе не ходить в салоны. Идти сразу к ней
- Мастер как будто в середине задолбалась, решила, что не хочет быть парикмахером, и просто собралась и ушла на прослушивание на Бродвей. © ****ellar / Reddit
«А я еще старалась открывать аккуратно, чтобы ничего не разбрызгать»
А вот еще несколько бедолаг, которые спустили свои деньги коту под хвост: