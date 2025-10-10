15 человек, которые будто живут в своем мире, где бестактность — это новая норма

Знала одну бестактную бабку (сдаёт комнаты в Анапе). Словом "женщина" трудно назвать, настолько мерзко себя вела. Пыталась влезть в доверие к жильцам, а потом распускала лживые сплетни, поливала грязью и в глаза, и за спиной, если что-то плохое с людьми, злорадствовала, если хорошее, желчью изливалась. Даже не скрывала. Ещё фишка, когда слышала истории от людей, начинала спорить и поправлять "Не так всё было, на самом деле так, я лучше знаю и т.д.", хотя сама не присутствовала и с событиями никак не связана. Ну не маразм ли? Лично слышала, как в её присутствии рассказывали про мужика, который очень плохо поступил со своей семьёй, причинил зло ребёнку. Так эта неадекватная вмешалась и начала спорить "Нет, он наверняка был хорошим человеком". Пардон, ты его знать не знала и никогда не видела, о чём рассуждаешь? Потом она вообще страшное творить начала, наверное переклинило окончательно. Уж не знаю, может у неё и сейчас люди останавливаются, не все ведь с первого взгляда могут понять, что человек не в себе. 🤷‍♀️