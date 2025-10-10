По роду деятельности вхож в святая святых каждого дома - в санузел!!! Такого насмотрелся за 30 лет работы....Порой люди такие элегантные и ухоженные, а унитаз обоссаный и засратый. Пардон !!! Но рассказывать кому-бы то ни-было об увиденном??? Мне это даже в голову не приходит!!! Это как врач-пациент, святое !!!
15 человек, которые будто живут в своем мире, где бестактность — это новая норма
Иногда кажется, что не так уж и сложно понять чувства собеседника и стараться не обижать его. Однако порой даже близкие люди не осознают, как ранят нас своими словами и неуместными репликами. Единственное, что остается нам — прямо говорить, а в лучшем случае — красиво поставить человека на место.
- Пришла на маникюр. Рассказала мастеру, что часто ссоримся с мужем, не ищет работу уже год. А она: «Разведитесь, точно найдете кого получше». На следующий день всплывает ее аккаунт. Смотрю сторис и просто оседаю на пол. Прикиньте, эта клуша додумалась рассказать всю нашу историю с мужем и даже имена наши не изменила. Более того, еще с умным лицом рассуждала, что я не уважаю себя, раз уж остаюсь в таких отношениях. Еще столько людей прокомментировало, какое право она имеет вообще публично обсуждать это. Ненормальная какая-то.
- У коллеги на работе постоянно проблемы с одной женщиной. Та постоянно устраивает скандалы со словами: «Да вы знаете кто у меня муж, и сколько у него денег!» Однажды коллега уже не выдержал и поставил ее на место: «Вообще-то, твой муж — мой садовник». Оказывается, ее муж работал садовником. После этого она больше никогда ничего не говорила. © John Davies / Quora
- Работаю в супермаркете, в одном отделе со мной работает женщина ей за 50. Постоянное количество бестактных вопросов меня просто выводит из себя. Истории про геморрой, цистит, дядю умершей сестры, брата мужа по папе и т.д., все в таком духе, тоже не приводят меня в восторг. И вот недавно я сделала ей замечание, что мне надоело слушать эти истории. Она очень сильно обиделась и несколько дней не разговаривала. Прячет продукцию в складе, иду к администратору, начинаем искать, а она совсем на другом складе, я получаю за то, что ее туда поставила, и всё в таком русле. Мне это порядком надоело, я человек, который говорит все прямо, подошла и спросила, для чего она это делает. Ответ меня просто поразил: «Всю жизнь всем было интересно слушать меня и никто никогда не затыкал мне рот, как это сделала ты». © Палата № 6 / VK
- На кассе в сетевом магазине решила купить многоразовый бритвенный станок, а они же там за стеклами, не в свободном доступе. Попросила продавца добавить его в покупку, в ответ на это она начала на весь магазин голосить: «Лена-а-а! Дай станок для бритья, тут девушка просит! Давай, неси быстрее!» За мной, по закону жанра, очередь из мужиков, ведь все должны знать, что мне срочно надо побриться. Было смешно и неудобно, мы всей очередью похихикали, но все же это бестактно для продавца. © Подслушано / Ideer
- У меня большие глаза. То ли посажены не так глубоко, то ли сам разрез такой широкий, а может, и все вместе. Но как же меня неистово бесит, когда я чему-нибудь удивляюсь, люди имеют бестактность сказать, чтоб прикрыла немного или вообще, что они вывалятся от такого удивления. А это моя обычная реакция! Так привыкла. Но нет, найдутся-таки, кому надо сказать что-то по этому поводу. © Подслушано / Ideer
- Терпеть не могу общаться с коллегами в выходные. Хочу, чтобы ничего не напоминало мне о работе. И есть бывшая коллега, которая переехала в другой регион, у нас теперь больше 4 часов разницы во времени, и она обожает звонить с пустой болтовней в выходные после моих 10 вечера. И звонит она обычно с разных симок, пока трубку не возьмешь, не поймешь, что это она. Удивительная бестактность! © Подслушано / Ideer
Надо радоваться, что покупала станок, а не туалетную бумагу. Вдруг бы мужчины в очереди узнали, что женщины ходят в туалет не только попудрить носик? 🙀
- Однажды сказала маме, что мне грустно из-за того, что не пошла на вечеринку. А она такая: «Да я уверена, что там никто тебя и не вспоминал». Еще как-то рассказывала ей о своем разводе, а она выдала: «Ну, вообще-то, у медали две стороны». Конечно, не отрицаю, но моя сторона — это единственная, которая должна иметь значение для тебя, мам. © AdventurousPhone9006 / Reddit
- Недавно один мужчина мне прямо в лицо сказал: «Теперь, когда мне 30, я знаю, что не найду ту самую. Поэтому ищу среднюю девушку для себя, с кем будет относительно комфортно». Какую реакцию он ждал от меня, даже не знаю. © bagfullof***** / Reddit
- Мне хорошо за 30 лет. Выгляжу гораздо моложе, не то чтобы совсем девушкой, но обращение «женщина» я еще не слышала. Работаю в магазине. Вчера покупатель хотел позвать меня, чтобы я помогла ему определиться с выбором: «Девушка!» Я подошла, а он говорит: «Ой, извините, я думал, что вы девушка». Я же улыбнулась и мигом уложила его на лопатки, когда ответила: «Ничего, я тоже подумала, что вы мужчина». Выражение его лица в тот момент бесценно, ибо нечего! На звание молодухи не претендую, но как минимум это было бестактно с его стороны. © Подслушано / Ideer
А я всех девушками называю, бабушек вообще - девочками!!! В душе мы все дети...🤣🤣🤣
- Я, конечно, может, чего-то не понимаю, но меня одну до жути бесят эти бестактные люди? Вот когда идешь или сидишь в транспорте, никого не трогаешь, занятый своими мыслями, в своих проблемах в голове. И вдруг кто-то идет и начинает говорить тебе «Не хмурьтесь», «Улыбнитесь!», «Чего такая грустная?» Я извиняюсь, но какого лешего вы вообще ко мне лезете? За каким вы лезете к другим людям со своими глупыми советами? © Палата № 6 / VK
- Однажды моя коллега на работе громко сказала: «Ну, я не идеальна». А я ответил: «Не волнуйтесь, никто здесь так не думает». © TheTesh / Reddit
- Как-то шел на занятие и слушал музыку в наушниках. Вдруг какой-то парень подошел сзади, сорвал с меня наушники и крикнул: «Смотри, куда идешь!» Я настолько был в шоке, что даже не смог нормально отреагировать. Видно было, что он торопится. Но не понимаю, почему просто не обошел меня стороной. © MilkSpank / Reddit
Ну, бывают такие экстраверты, ещё и переполненные позитивом, потому готовы нести его другим. Гораздо хуже, когда кто-то хамит или лезет с придирками на пустом месте.
- Бабушка крайне нетактичная. Считает себя экспертом во всех вопросах, особенно в правильной речи. Мы к этому привыкли, хотя мне, филологу, странно такое поведение. Я считаю, что поправлять других людей бестактно, особенно если это не твои родственники. Год назад ее близкая подруга перестала с ней общаться из-за очередной нелепой «поправки» про мягкий знак, но даже это ее не остановило. Официальная версия: «Она не может смириться, что я умнее ее». Да только бабушка не умнее и тоже допускает ошибки! © Подслушано / Ideer
- Дочь только три месяца занимается танцами, но уже некоторые движения выучила. Были у бабушки, ну, она и попросила показать, чему ее там научили. Дочка станцевала небольшой кусок, а бабушка наша ну еще тот бестактный человек, боже, прямо при дочери говорит: «И это все?» Малышка расстроилась, а я стала в позицию обороны: «Мама, простите, но ребенок только 3 месяца занимается, что вы хотели за это время? Чтобы она Олимпийские игры выиграла?» К сожалению, это у нас классическая ситуация, чтобы мама что-то подобное не в тему ляпнула. Больше всего не люблю, когда это в сторону ребенка звучит. © Мамдаринка / VK
- Пошли в магазин с незрячим другом. Он стоит неподвижно в проходе, ждет меня. Вдруг какая-то пожилая женщина остановила свою тележку рядом с ним и кричит: «Подвинься, не видишь меня, что ли?» Я ответила: «Извините, он слепой», и она такая: «И что, я тоже плохо вижу». © IraizaHyuzu / Reddit
Комментарии
Ох уж эти бабушки. Ехала как-то с работы уставшая, мыслями ещё там, на работе. Заметила рядом стоит бабушка, уступаю ей место. Она садится и как давай на весь вагон говнецом поливать: молодежь нынче невоспитанная, не внимательная и ещё много чего не. Терпела, терпела, а потом спросила: "Бабушка, вам поговорить не с кем?". Она замолчала.
Знала одну бестактную бабку (сдаёт комнаты в Анапе). Словом "женщина" трудно назвать, настолько мерзко себя вела. Пыталась влезть в доверие к жильцам, а потом распускала лживые сплетни, поливала грязью и в глаза, и за спиной, если что-то плохое с людьми, злорадствовала, если хорошее, желчью изливалась. Даже не скрывала. Ещё фишка, когда слышала истории от людей, начинала спорить и поправлять "Не так всё было, на самом деле так, я лучше знаю и т.д.", хотя сама не присутствовала и с событиями никак не связана. Ну не маразм ли? Лично слышала, как в её присутствии рассказывали про мужика, который очень плохо поступил со своей семьёй, причинил зло ребёнку. Так эта неадекватная вмешалась и начала спорить "Нет, он наверняка был хорошим человеком". Пардон, ты его знать не знала и никогда не видела, о чём рассуждаешь? Потом она вообще страшное творить начала, наверное переклинило окончательно. Уж не знаю, может у неё и сейчас люди останавливаются, не все ведь с первого взгляда могут понять, что человек не в себе. 🤷♀️