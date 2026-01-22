а в США есть профессиональные проверяльщики анальные у геев , читал в москов ньюз .
20 историй от женщин, которые в один прекрасный день решили, что с них хватит
Мы многое готовы простить своим близким, друзьям и даже начальникам-самодурам. Но порой терпение просто лопается: подружка просит проверить ее парня на измену, любимый опять дарит какую-то дешевую ерунду, а босс без всякого повода устраивает скандал. Мы решили собрать истории о женщинах, которые в один прекрасный момент осознали, что достойны большего.
- Подруга попросила меня об услуге: надо было проверить ее парня — не крутит ли он романы у нее за спиной. Я написала ему и пригласила на кофе. Парень сразу согласился — ну, думаю, проверка закончена. Но подруга все-таки уболтала меня пойти на свидание. Странно, конечно, но ладно. Встретились, и в какой-то момент этот Ромео меня чмокнул. Тут же из-за угла выскочила подруга и давай нас обоих чихвостить. Назвала меня гадкими словами — и ушла. Больше я в такие схемы не лезу. © Карамель / VK
- Обсуждали с бывшим парнем планы на будущее, и я решила спросить, сколько нам нужно для этого ежемесячно откладывать. А он мне в ответ: «Не парься, зайка! Надо жить настоящим. Я вообще предпочитаю плыть по течению!» Тут-то я и поняла, что с нашим романом пора завязывать. © BigBoot7294 / Reddit
- У нас на работе как-то странно к сотрудникам относились. Я пахала как лошадь, и этого вообще никто не замечал. Зато всяких лоботрясов мало того что нахваливали — им еще и премии вручали. Наконец, меня все это достало, и я уволилась без всякого предупреждения. Если начальство меня не ценит, то и я к нему буду относиться так же. И знаете, мой уход они быстро заметили. © psy****k****s / Reddit
- Мой парень с какого-то перепуга решил встретиться со своей бывшей. Они поцапались, и в результате он умудрился разбить у девицы цветочный горшок. Я эту историю не оценила и быстренько с ним порвала. Зато вскоре встретила своего будущего мужа, и мы вместе вот уже больше 20 лет. © bakedladyfriend / Reddit
- Пришлось уехать из родного города на пару месяцев, и в этот момент все друзья поголовно решили про меня забыть. Ни ссор, ни скандалов — просто перестали мне писать. Как будто я вообще исчезла. Попробовала наладить с ними связь, но все впустую. Никто даже не хотел со мной встречаться. Странная, конечно, история, но я решила, что это знак. Поставила на них крест и продолжила жить дальше. © BridgeHour3773 / Reddit
Это так мило, когда от человека все дружно убежали, а он/а заявляет, что сам/а их бросила и не ждёт обратно.
- Жутко переживала из-за того, что мой парень и лучшая подруга не ладят. Перепробовала кучу разных вариантов, как их помирить. Устраивала самые разные совместные активности, чтобы они нашли хоть что-то общее. Оказалось, что зря я старалась. Общее у них уже было: они у меня за спиной крутили шашни. А чтобы не спалиться, разыгрывали этот спектакль для меня. Понятно, что их в моей жизни уже нет. © Карамель / VK
- После окончания универа я устроилась на первую работу. Платили там неплохо, но вот беда — я практически ничем не занималась. Вроде бы и хорошо, но быстро смекнула, что так я карьеру не сделаю. Помучилась пару недель и решила уволиться. Несколько месяцев искала новое место, но оно того стоило. Теперь у меня отличная работа: я общаюсь с классными людьми, встречаюсь с замечательным парнем, у меня есть деньги на отпуск, и я даже откладываю на новое жилье. © PetitPied21 / Reddit
- Ко мне в гости часто приезжала подружка из другого города. Так вот, я всегда бросала свои дела, катала ее по городу, угощала обедами — хотя с деньгами у меня тогда было туго. А она просто торчала в телефоне, переписываясь со своим женатым любовником. Ни разу не предложила оплатить хотя бы часть расходов (при этом зарабатывает она значительно больше меня). Наконец, меня это достало, и я пожелала ей всего хорошего. © y-a-me-a
/ Reddit
- Была у меня подруга. Дружили 30 лет. Делили все: успехи и радости, утирали друг другу слезы, прошли и огонь, и воду, и медные трубы, растили вместе детей. Я поддерживала ее в неудачном замужестве, жалела, помогала материально. А потом она неожиданно разбогатела, купила дорогую машину, построила огромный дом. И... ни разу меня в этот дом не впустила. Если я приходила, подруженция встречала меня на пороге и спрашивала: «Что случилось? Что ты хотела?» Так и закончилась наша дружба. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Проработала в одной компании 28 лет, и тут начальница заявила, что я, оказывается, дешевое мыло тырю. Доказала, что она все напридумывала, и тут же уволилась, хотя до пенсии оставалось всего три месяца. Самое забавное, что барышня, которую они наняли вместо меня, уволилась через две недели. И начальница начала мне названивать, умоляя, чтобы я обучила следующего кандидата. Ну конечно! © Ok-Fishing-6604 / Reddit
- Когда мне было 20, я встречалась с одним парнем. Этот кадр сидел у меня на шее и вовсе не торопился искать работу. Сказала маме, что собираюсь за него замуж, и после этого дела точно наладятся. А мама взглянула на меня и выдала: «Солнышко, ты слишком молода, чтобы это вытянуть!» И тут у меня в голове прям перещелкнуло. Я поняла, что мамуля права, и порвала с парнем. Кстати, потом у него все действительно наладилось, но расставание было моей лучшей идеей — и для меня, и для парня. © UnderstatedEssence / Reddit
- Отмечали с парнем мой день рождения, и я предложила ему в первый раз у меня переночевать. А наутро этот товарищ заявил, что моя квартира — сущая помойка. Меня так это обидело! Решила с ним порвать, так он долго не мог взять в толк, почему. Наконец объяснила и попросила больше не звонить. Вот уж действительно: с таким возлюбленным никаких врагов не надо. © Whatchyaduinyachooch / Reddit
Выставляешь счет за услуги по обучению сотрудника, покрывающий моральный ущерб, и всё))
- Отказалась тащить полугодовалого сынулю за тридевять земель к семейству мужа для знакомства. Так свекровь заявила от лица мужа, что если я не соглашусь, буду воспитывать ребенка одна. Вот так она распорядилась. Самое интересное, что муж сразу согласился с ее словами. После этого быстро развелись. Не понимаю, где были мои глаза, когда я связывала свою жизнь с этой странной семейкой. © Мамдаринка / VK
- Дело был в канун новогодних праздников. Долго выбирала подарок для своего парня, очень надеялась, что ему все понравится. И действительно, развернул он пакет и у него аж лицо засветилось. Потом я решила посмотреть, что же он мне подарил. Открыла коробку и аж онемела, увидев простенькую, копеечную кружку. Было очень обидно и вопрос даже не в деньгах. Просто это очень четко показало, что ему абсолютно наплевать на мои чувства. Скажем так, это была последняя соломинка, которая сломала спину верблюда. © Ranga_Unchained / Reddit
- Попросила парня купить мне тампоны и забросить в квартиру. Он сказал, что оставил их в шкафчике. Прихожу домой, начинаю искать коробку, а ее нигде нет. Все шкафы обшарила — ничего. Наконец, додумалась ему написать, а он в ответ прислал мне улыбающийся смайлик. Это стало последней каплей. Попрощалась и заблокировала его везде. © 1deboo / Reddit
- Когда начальница опять начала на меня орать, поняла, что меня все достало. Сказала, что не обязана слушать эту чушь и ушла. Ее муж-гений решил из-за этого выкинуть меня с работы. Я в долгу не осталась, говорю: «Вы не можете меня уволить, потому что я по собственному желанию ухожу!» Вместе со мной уволилось еще двое коллег. Эта адская работа до сих пор мне иногда в кошмарах снится. © bitsy88 / Reddit
- Долго жили с мужем под одной крышей с его мамой. И вот вообще все не клеилась: сплошные ссоры. Даже подумывали о разводе, но понимали, что не хотим этого. Потом ему предложили работу в другом городе, мы решили рискнуть, бросили все и переехали. И знаете, жизнь заиграла невероятными, другими, яркими красками! Появилось понимание, личная жизнь, я довольна, муж рад, никаких споров и конфликтов. Осознали, что не нужно бояться перемен, нужно быть смелее и съезжать от свекрови, если она не дает вам спокойно жить. © Мамдаринка / VK
- Я подрабатывала в одной сети, скорее не ради денег, а просто для души. В мою задачу входило подготовить в ночную смену партию пончиков на следующий день. Люблю и главное умею все рационализировать, так что улучшила рецепт теста, у нас значительно меньше пищевых отходов стало. И вот как-то прихожу на работу и выясняю, что теперь в мои обязанности входит приготовление пончиков для еще одной кафешки. Причем помощников мне не дадут, и зарплату не повысят. Хуже того, пока меня не было, они еще и все настройки на комбайне испортили. Ну я просто сняла фартук и сказала: «Спасибо, но так не пойдет, я увольняюсь!» И ушла. © ZyXwVuTsRqPoNm123 / Reddit
- У меня была одна ужасная подружка, настоящий нарцисс. Из-за нее я перестала общаться с другими друзьями, она всех отвадила. Эта барышня постоянно сравнивала меня с другими людьми, говорила гадости. Самооценка у меня почти до нуля упала. Наконец я поняла, что происходит, и прекратила всякое общение. И знаете, чувствую себя значительно лучше. © CrazyCazLady / Reddit
- В 38 лет я поняла, что устала быть пай-девочкой, и решила уволиться одним днем. Шеф рвал и метал, в офисе гадали, чего это я вдруг «взбесилась». Я же скромно отмалчивалась. А к вечеру поверила в себя настолько, что скинула в рабочий чат фото своих ног в пушистых тапочках на фоне включенного сериала и гордо удалилась из переписки.
А у вас был такой момент, когда вы поняли, что с вас уже довольно? Что стало последней каплей? Делитесь в комментариях.
А вот еще несколько свежих подборок историй:
Комментарии
Прочитала все эти истории про "друзей" и "подруг" и поняла, что мне безумно повезло в жизни и такого у меня в жизни практически не было. Были друзья, приятели, знакомые, которые в меня верили, меня поддерживали, из-за которых я стала лучшим человеком, потому что не могла их разочаровать. Везде находились приятные, доброжелательные, отзывчивые люди, которые предлагали помощь в трудные времена. Память об этих людях греет сердце, а встречи с неприятным и даже подлыми людьми вспоминаются, как какое-то недоразумение. Может, ещё дело и в том, что я не общаюсь с людьми, которые мне не нравятся, а интуиция меня не подводит, я чувствую, когда человек лжёт, неискреннен.
А аффтару с пончиками не объясняли, что нельзя менять технологический процесс без проверок и согласований? За одно это можно пинка получить. В своем производств твори что хочешь. В чужом - соблюдай правила.