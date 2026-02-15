15 вдохновляющих историй о людях, которые умеют уходить красиво

На мой взгляд, Консультант обязан консультировать тогда, когда его об этом попросят, и опять таки в его обязанности входит следить за тем, что из его рта, в качестве той самой консультации, вылетает. Изначально, фразы: "чем я могу вам помочь?" Более чем достаточно для любого покупателя. Дальше он сам решит вступать с консультантом в разговор или обходиться собственными силами.