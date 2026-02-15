15 вдохновляющих историй о людях, которые умеют уходить красиво
Бывает сложно расстаться: с людьми, с работой или даже с вещью, о которой долго мечтали. Но иногда обстоятельства складываются так, что уйти красиво и громко — это единственный верный выход. И наши герои доказали это на собственном примере.
- В школьное время был одноклассник, с которым не клеилась дружба все 11 лет. Дети смеялись, а учителя и родители делали вид, что все ок. После выпуска прошло много лет. Случайная встреча с одноклассником, завязался разговор. Он извинился и сказал, что я хорошо выгляжу, вся такая молодец и стала «лучшей версией себя». Стал ухаживать, добиваться меня. Влюбила его в себя и бросила его. Чувство реванша все-таки сладко, даже через столько лет. © Подслушано / Ideer
- Полтора года назад жена сказала: «Ты самый лучший муж, но я его люблю». Не могу сказать, что сразу же нашел свою королеву. Но вот с ней мне иногда не верится, что это происходит со мной. Сегодня ночью позвал замуж. А у бывшей «любовь» кончилась через пару месяцев. Под Новый год у нее второй роман закончился. Сама говорит, что бесконечно сожалеет о своей глупости. Только не подумайте, что я злорадствую. Мне ее даже жаль. С самого начала было жаль. Потому что понимал, что это за «любовь». Но сейчас я счастлив. По-настоящему. Я таким счастливым уже лет 20 не был. © elf2000 / Pikabu
- Подруга, с которой мы общались лет с 12, увела моего парня. Причем сама все время настраивала меня против него, говорила, что он меня не достоин, тыкала меня носом в его недостатки. А потом я случайно увидела этих голубков в кафе обнимающимися. Заблокировала обоих. Но напоследок скинула теперь уже бывшему парню все нелестные сообщения о нем, написанные моей уже бывшей подругой. Надеюсь, их это осчастливит.
- Я фотограф. Года два назад шла на первое в своей жизни собеседование. Хотя я еще нигде не работала, за плечами у меня было несколько стажировок, поэтому я успела собрать неплохое портфолио. А босс той конторы явно был предвзят к новичкам. Завидев меня, сразу натянул на себя ухмылку и сказал: «Опыта-то у вас нет. Значит, учить всему надо. А мы с серьезным материалом работаем, времени носиться с вами нет». Я не выдержала и спросила: «А вы смотрели мое портфолио? Возможно, мои работы поменяют мнение обо мне». Он в ответ: «Видел я ваши работы. Это никуда не годится. Сюжеты банальные, работа со светом на троечку». А потом он решил мне для сравнения показать более профессиональные фотографии: «Вот, смотрите, как надо снимать». И достал из кучи папок на столе мою. Я уже еле сдерживала смех, когда он восхищенно листал мои же фотографии. Когда он показал все до конца, я сказала: «Думаю, вы правы. Мне действительно надо набраться опыта, но в более ответственной компании, где перед началом собеседования хотя бы уточняют фамилию и имя соискателя. Отдайте, пожалуйста, мое портфолио». Этот сноб чуть челюсть не уронил, когда осознал произошедшее.
- На моей первой в жизни работе мне вдруг в один прекрасный день заявили, что у меня мало обязанностей за такую зарплату. Чтобы вы понимали, я отвечала на всю корреспонденцию по одному образовательному проекту и занималась творческой частью этого проекта. А платили так, что всей зарплаты еле хватало на съем однушки. Благо отец еще помогал тогда. Но не суть. И решили свалить на меня обязанности редактора, который увольнялся. А зарплату отказались поднимать. Ну я все им высказала и уволилась. А доступ к почте остался только у меня. Они же даже рабочий адрес мне не дали, потому что взяли внештатно. Приходилось мне с личной почты общаться со студентами. Пришлось этой конторе заново со всеми учениками связь налаживать.
- Со старшей школы встречалась с парнем на пять лет старше. Он не работал, потом начал перебиваться случайными заработками. Его мама устраивала его на работу, а он забивал и прогуливал. Поняв, что каши с ним не сварить, бросила его, выучилась, нашла высокооплачиваемую работу, купила несколько квартир, дорогую машину. Недавно встретила его. Человеку под 40, а он повесил матери на шею безработную жену и ребенка. © Подслушано / Ideer
- Гуляли с бабулей по ТЦ. Забежали в магазин косметики. А бабушка у меня — та еще модница. Всегда при полном макияже, с маникюром, в платьях. В общем, смотрим блески для губ. Бабуля пробует алый. Вдруг подлетает консультант и говорит: «Ой, вы что, в вашем возрасте нужно что-то более нейтральное. Давайте помогу подобрать?» Бабушка так гордо поворачивается и выдает: «Милочка, это в вашем возрасте нужно уже уметь быть тактичнее и вежливее. Всех клиентов растеряете, и вас уволят». Поставила блеск на полку, и мы ушли, оставив опешившего консультанта в одиночестве.
- Стояла в кассе. Очередь двигалась очень медленно. Когда наконец подошел мой черед, подбежал мужик и стал умолять меня его пропустить. Ведь у него все два товара. Смотрю — а там как бы не памперсы или еще что-то важное, а газировка с чипсами. Думаю, зашибись, какой занятой. Но у него был такой напор, а мне было так лень ругаться, что я молча пропустила его. Вдруг в это же время открылась соседняя касса. Я мигом туда. Пробила все свои продукты. Смотрю, а этот мужик все еще стоит. Карточка у него не проходила, оплатить не мог. Ну я с победной улыбкой прошагала мимо него на выход.
- Всегда мечтала о тихой жизни у моря. Устала от большого города и достигаторства. Уволилась с должности руководителя филиала, купила квартиру в курортном городе. Живу на деньги от сдачи недвижимости в столице. На третий год устроилась в ПВЗ у дома на три дня в неделю, чтобы скучно не было. Все знакомые крутят пальцем у виска и думают, что у меня поехала крыша. А мне так хорошо, как не было никогда в жизни. © Подслушано / Ideer
- Познакомилась с парнем, позвал в кафе. Неплохо сидели. Счет оплатил он. А потом посчитал, сколько я должна вернуть ему. Говорю: «Ты пригласил, ты и платишь». Он: «Ты эта что ли, тарелочница?» А я встала и прямо перед его ошалевшими глазами достала кошелек, вытащила купюры и бросила на стол. Больше мы не встречались, естественно.
- В 18 лет тетя выкупила у меня долю в прабабушкином наследстве. Я из этих денег сделала вклад и постоянно туда добавляла. Думала, что однажды, когда буду выходить замуж, куплю на эти деньги жилье. Встречалась с парнем 5 лет, предложения так и не получила. Про деньги он не знал. Рассталась с ним и сразу купила квартиру. Нужно было видеть его глаза, когда он узнал. © Подслушано / Ideer
- Штамп в паспорте муж буквально выклянчивал цветочками и колечками, а в браке за полгода прирос к дивану. Еще и стал вякать, что скоро я стану «образцовой» женой. Последний месяц не перестает встречать меня с лицом удивленного Пикачу. Сперва, когда к маме уехала и оставила его без ужинов и стирок. Потом, когда на развод подала. И наконец, когда с отцом пришла выгонять мужа из моей добрачной квартиры. © Подслушано / Ideer
- Примеряла платье в магазине. Вышла из примерочной, кручусь перед зеркалом. Тут подкатывает девушка-консультант с видом профессора модных наук и выдает: «Вам эта модель не очень идет». Я рот открыла. Так внаглую сказала. Спрашиваю: «И что, по-Вашему, не так?» А консультант мне: «Вам же оно явно мало, вон ткань в талии собралась». Я ухмыльнулась: «Вообще-то эта модель и подразумевает небольшие сборки. Но, видимо, Вы плохо изучили ассортимент магазина. Странно, как Вы тогда здесь работаете». Та сразу губу закусила и отошла. А у меня желание покупать там пропало. Переоделась, вышла из примерочной и демонстративно бросила платье на кассу прямо перед горе-продавцом.
На мой взгляд, Консультант обязан консультировать тогда, когда его об этом попросят, и опять таки в его обязанности входит следить за тем, что из его рта, в качестве той самой консультации, вылетает. Изначально, фразы: "чем я могу вам помочь?" Более чем достаточно для любого покупателя. Дальше он сам решит вступать с консультантом в разговор или обходиться собственными силами.
- Начальник вызвал к себе и с пафосом протянул мне трудовую книжку: «Мы решили двигаться дальше без тебя. Фирма выходит на новый уровень». Прямо намекал, что не дотягиваю. Я вежливо попрощалась, не став портить ему настроение новостью, что вместе со мной уходит и вся база VIP-клиентов, которые работали лично со мной, а не с его брендом. В итоге мой бизнес процветает, а его «новый уровень» почему-то привел к закрытию фирмы через полгода.
- Не поверите, мы с бывшим расстались из-за книг. Я очень люблю читать, постоянно покупаю новые книги. Ну и они потихоньку скопились у нас дома. А жили мы в квартире моего парня. Он в последние месяцы стал орать, что мои книги всю его квартиру захламили и чтобы я больше не смела новые покупать. Я ругалась с ним, но терпела. Пока он не продал втихаря часть моих книг в интернете. Я разозлилась: пошла в букинистический магазин, сделала большущий заказ, благо у меня там скидка, и завалила всю его квартиру старыми пыльными книгами. Пусть теперь разгребает. А сама собрала вещи и ушла от него.
Комментарии
Последняя история: живет не у себя, а гонору, будто она его пустила пожить. А книги он может и продать. Или выкинуть - не велика проблема.