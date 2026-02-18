24 истории о встречах с незнакомцами, которые доказали: в мире больше добрых людей, чем кажется на первый взгляд

2 часа назад
24 истории о встречах с незнакомцами, которые доказали: в мире больше добрых людей, чем кажется на первый взгляд

Иногда незнакомый человек может поднять настроение даже лучше, чем близкий. Кто-то делает комплимент или говорит что-то забавное, другие готовы угостить прохожего конфетой, а третьи не жалеют времени и сил, чтобы помочь решить проблему. Мы решили собрать душевные истории о незнакомцах, от которых сердце радуется.

  • Мне запомнился случай в автобусе. Один незнакомый парень уступил мне место. Сказал, что я бледная, и он испугался за меня. Я действительно была бледная, потому что купила новую пудру на два тона светлее, чем обычно. Решила нанести ее прямо в магазине, но освещение там меня немного подвело. Искренне повеселилась и рассказала парню об этом — он тоже рассмеялся. © vanille_sky
  • Я в первый раз пошел кататься на коньках. Постоянно шлепался и в один момент вспылил и ушел с катка. Расстроился, стою, и вдруг какой-то дядька спрашивает, чего я не катаюсь и на снег таращусь. Я промолчал в ответ. А товарищ продолжает: «Знаешь, стоять можно и дома!» Что-то меня зацепило в его словах. Мигом вернулся на лед, и, что удивительно, кататься стало даже как-то легче. Ну, по крайней мере, не упал в первые 20 секунд. «Вот, вот это уже другое дело!» — где-то позади бормотал тот дядька. Никогда не забуду его слова. © ppui1662 / YouTube
  • Ждала приема у окулиста, и вдруг в клинику заходит пожилой дяденька с пакетом. Подходит ко мне и начинает загадки загадывать. На одну я смогла ответить — тогда дедушка достал из пакета шоколадку, вручил мне и ушел. До сих пор пытаюсь понять, что может побудить человека устраивать такие викторины для незнакомцев. © Unknown author / Reddit
  • Как-то раз ехала в поезде и решила сэкономить на постельном белье. За окном было лето, но в вагоне ощутимо поддувало, и я слегка подмерзла. Видимо, со стороны это было заметно, потому что сквозь сон почувствовала, как кто-то заботливо укрывает меня одеялом. После этого незнакомец быстро скрылся в тамбуре. А через пять минут подошла проводница с комплектом чистого белья и сообщила, что парень из соседнего вагона все оплатил. Я так и не поняла, кто это был, и не успела сказать спасибо. © Не все поймут / VK
  • Встречалась с парнем месяц, идем с ним за ручку по улице, навстречу нам — старенький дедушка. И тут дедуля резко останавливается и как закричит: «Зачем ты с ним? Посмотри, у него же ветер в голове!» Спойлер: с парнем мы расстались через месяц. Молодой человек тогда сказал, что дед странный, а оказалось — наоборот. © lomanya
  • Однажды ехала в метро домой и просто прикрыла глаза. Со стороны казалось, что я сплю. На одной из станций рядом кто-то сел. Дальше была станция, где многие выходили. Чувствую, кто-то теребит меня за плечо, а над головой звучит: «Девушка, вы свою остановку не проспите?» Распахнула глаза — станция не моя. Сообщила об этом доброй женщине и улыбнулась. Хотела пожелать ей оставаться всегда такой же заботливой, но так и не решилась. А жаль. © КефирКефирыч-ю3г / YouTube
  • Возвращалась с тренировки и заметила, что за мной какой-то парень увязался. Я ускоряю шаг — он тоже. Уже мысли всякие нехорошие в голову полезли. Наконец молодой человек меня догнал, и выяснилось, что я ключи уронила. Парень их подобрал и хотел мне вернуть. Но я шла в наушниках, поэтому и не слышала, что он меня окликал. © Не все поймут / VK
  • Когда еще училась в колледже, кто-то оставил на моей машине записку. Там говорилось, что человеку очень понравился мой наряд, но сказать это лично он постеснялся. Самая милота: в тот день я выглядела совершенно обычно — джинсы да футболка, ничего экстраординарного. До сих пор храню это послание. © happyfeethearts / Reddit
  • Таксист сегодня спросил: «Устали?» Говорю ему в ответ: «Да.» А он помолчал немного и продолжает: «Понимаю: вы, когда сели, так вздохнули, будто сняли рюкзак с камнями!» И вот я уже полчаса сижу и думаю: незнакомец за секунду увидел то, что близкие годами не замечают. © albinaltynbek
  • Как-то разговорился с незнакомой женщиной и, слово за слово, она неожиданно заказала мне портрет сына. Я ни разу не профессиональный художник, но рисую неплохо. Короче, сделал портрет — даме понравилось, и вроде как ее сыну тоже. Так как это пока единственная моя картина, за которую я получил деньги, встречу эту точно нескоро забуду. © ipakookapi / Reddit
  • Застряли в лифте: я и еще один совершенно незнакомый мне мужик. Решил поддержать товарища, говорю: «Не волнуйтесь, сейчас техник подойдет — он как раз чинил второй лифт.» Лицо попутчика украшает внезапная улыбка, и он умиротворенно отвечает: «Я — техник.» © vlados_il
  • Застряла я на пешеходном переходе — светофор сломался. А там был оживленный перекресток: машины туда-сюда снуют, думала, что вечность простою, пока меня кто-нибудь пропустит. Тут подходит незнакомая женщина, берет меня за руку и говорит: «Погнали, вместе как-нибудь перейдем!» И мы без приключений перешли дорогу. Было здорово! © CrazyLoach / Reddit
  • Было мне 18 лет, и я впервые в жизни летела на самолете. В аэропорту жутко волновалась, не понимая, куда мне нужно идти и что делать. Ко всем подходила с просьбой помочь разобраться, но люди только одаривали меня недоверчивыми взглядами. Уже отчаялась, и тут наткнулась на одну семейную пару. Ребята меня успокоили, все разъяснили, и выяснилось, что мы летим одним рейсом. Они всю дорогу меня поддерживали. В итоге я успешно долетела. До сих пор помню их и мысленно благодарю. © milena.1207 / YouTube
  • Я в порыве романтики вносил свою девушку на руках в море. Тут рядом выныривает незнакомый мужик и неожиданно просит вынести его на пляж. Лады: оставил свою даму в волнах и потащил мужичка к семье под зонтик. Супруга этого товарища настолько опешила от подобной картины, что я даже рассмеялся. До сих пор мы с девушкой этого кадра вспоминаем. © Unknown author / Reddit
  • Выходила на станции метро — до последней двери было еще достаточно далеко. Вижу: незнакомый человек открыл дверь и держит ее, пока я не подойду. Прошла — он развернулся и удалился в другую сторону. Даже не знаю, услышал ли он мою благодарность. Вроде мелочь, а очень приятно. © sue_svv
  • Однажды ко мне просто подошел мужик и сказал: «Ты лучше вперед смотри, а то еще на крокодилов наткнешься. Крокодилы-то опасные!» © smert2284 / YouTube
  • В студенческие времена я жила в другом городе. Стою как-то в магазине и жалуюсь подружке по телефону, что хочу колу, а денег только на килограмм картошки. Это услышал незнакомый мужчина и купил мне два полных пакета продуктов плюс колу в придачу. Отдал провиант со словами: «Может, моей дочери тоже кто-то поможет, если меня не будет рядом.» © rufiya.28
  • Как-то шла с покупками из магазина: в обеих руках — два тяжелых пакета, да и на спине еще рюкзак. Еле-еле плелась, уже не чувствовала рук. Рядом шел мужчина, увидел меня и предложил помочь. Я вежливо отказалась. Но мужчина пошел за мной и вдруг не выдержал — просто забрал мои сумки. Спросил: «Куда вам?» Помог мне донести все до метро — там мы попрощались. Это больше двух километров, да еще и не по пути ему было. © Мамдаринка / VK
  • Были с подругой за границей, и нам нужно было в определенное место попасть. Плохо знали язык, навигатор не работал. Подошли к парню, который выходил из супермаркета, чтобы спросить дорогу. Парень позвал маму, и она вместо того, чтобы объяснить, спросила, можно ли нас туда отвезти. И отвезла — хотя им нужно было совсем в другую сторону ехать. По пути рассказывала нам про местные порядки, спрашивала, чем увлекаемся, где работаем. Дала пару ценных советов. Денег не взяла. © evgeniia_mlnk
  • Я шла по улице, полностью погруженная в свои мысли. Один парень догнал меня и сказал: «Вы что-то обронили!» и неожиданно протянул мне конфету. Я даже не успела переварить ситуацию как он ушел. Это было так мило. До сих пор улыбаюсь, когда вспоминаю тот случай. © lika_5567 / YouTube
  • Загрузил продукты в машину, сел, и только уже собрался с парковки выруливать, как открывается задняя дверь. Оглядываюсь, а там какой-то мужик на заднее сидение продукты складывает. Я в изумлении таращусь на него, а товарищ меня даже не замечает. И только через полминуты он обратил внимание, что за рулем кто-то сидит. Мы оба на секунду онемели, а потом он оглядывается и говорит: «Подождите, это же не моя машина». Оказывается у него точно такой же джип был, и он припарковался напротив меня. Отлично посмеялись. © BPBaconBits / Reddit
  • Как-то раз покупал кофе навынос рядом с работой. Забрал стаканчик, разворачиваюсь, а прямо передо мной дама в сером пальто роняет на землю кошелек. На следующий день в том же самом месте, в то же самое время все повторяется. Я поворачиваюсь со стаканчиком, и эта же дама опять роняет кошелек. Мы уставились друг на друга и одновременно выпалили: «Это же день сурка!» Разулыбались, каждый пошел своей дорогой и больше я эту женщину не видел. © smedsterwho / Reddit
  • Оказался в самолете с женщиной, которая летела одна с двумя малышами. Помог ей вещи занести, багаж на полку убрать. Потом одно дитя решило ко мне на колени перелезть. Я с ним поиграл — благо мама не против была, — а малыш неожиданно выдает: «Папочка?» Мама быстро ответила: «Нет, солнышко, это не твой папа!» Было весело. © BeardsuptheWazoo / Reddit
  • Работала кассиром в магазине. Как-то раз к нам зашел пожилой мужчина с небольшим чемоданчиком. Саквояж был весь в наклейках из разных городов. Я в изумлении разглядываю чемодан, а мужчина спрашивает, хотела бы я во всех этих местах побывать. Говорю: «Да, конечно!» А он протягивает мне телефон и уходит. Я ему так и не позвонила, но до сих пор интересно, что же я потеряла© MrsSlightHaze / Reddit

А у вас бывали неожиданные встречи с незнакомцами, которые до сих пор вспоминаются с улыбкой? Делитесь в комментариях.

