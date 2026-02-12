15 душевных историй о людях, в чью жизнь нежданно удача влетела как птичка
4 часа назад
Так бывает: все идет не по плану, и кажется, что впереди — одно сплошное расстройство. Но иногда на сцену выходит госпожа удача. Герои нашей статьи и не подозревали, что фортуна приготовила для них неожиданный поворот — тот самый, благодаря которому все в итоге обернулось просто прекрасно.
- Я работаю в ювелирном магазине. Другой продавец достал однажды россыпь бриллиантов. Один выскочил из упаковки и упал с моей стороны прилавка. Несколько часов искала и не смогла его найти. А когда вечером вернулась домой и сняла обувь, бриллиант выпал из-под манжеты моих брюк. Позвонила продавцу и рассказала ему. Мы посмеялись над этим с большим облегчением! © bigbourbon / Reddit
- Мне просто нереально повезло с преподом в универе. На экзамене она случайно задремала прямо во время моего ответа. Я, не растерявшись, начала спокойно рассказывать рецепт селедки под шубой, которую готовила на Новый год. Минут через 10 она резко проснулась, посмотрела на меня, вздохнула и сказала: «Ну что ж, четверка. До пятерки не дотянули». Я, конечно, к этому экзамену вообще не готовилась и надеялась максимум на двойку, так что уходила с улыбкой и твердым решением готовить заливное почаще. © Палата № 6 / VK
- Стою в магазе в очереди, кассирша объявляет: «Оплата только наличными». И тут парень сзади говорит: «Оплатите за меня? А я вам на карту скину». Я согласилась. Он тут же перевел деньги, выхожу на улицу и вдруг вижу комментарий к переводу, который меня ошарашил: «Спасибо за отзывчивость! Приходите в театр — для вас бесплатно!» Оказалось, это был довольно известный актер. Решили с мужем устроить себе свидание и воспользоваться таким предложением.
- Компания, в которой я работаю, предложила мне бесплатно забрать всю свою старую мебель стоимостью тысяч в 30 долларов. Лучшего времени и придумать было нельзя — мы с моим бывшим купили дом 7 лет назад по ипотеке, и теперь у меня осталось меньше 60 дней, чтобы выплатить 18 тысяч долларов, иначе я потеряю дом. Стараюсь теперь продать побольше мебели. © fixerofthings / Reddit
- На первом курсе колледжа у меня была жуткая неделя экзаменов. Пять экзаменов за три дня. Хоть я и начал заранее готовиться, понял, что все равно придется пожертвовать хорошей оценкой на одном из экзаменов, чтобы получить пятерки по остальным. Был уверен в четырех предметах и получил пятерки. А с пятым экзаменом я справился ужасно. Но позже получил электронное письмо от моего профессора. Он заменил оценку за ответ на экзамене самым высоким баллом за тесты, которые мы писали в течение семестра. В итоге и тут пятерка. © Unknown author / Reddit
- Искала работу полгода, руки уже опускались, денег впритык. Как вдруг — собеседование в компанию моей мечты. Я на их ответ даже не рассчитывала! Честно прошла все три этапа интервью, но в финале красная как рак кадровичка, потупив глаза в монитор, все же призналась — она хотела позвать мою однофамилицу. Но в итоге меня взяли, все супер.
- Отцу моего друга в конце 70-х подарили рисунок масляным карандашом. Его семья всегда считала, что он практически ничего не стоит. А я вечно шутил, что рисунок выглядит так, будто мой друг нарисовал его в детстве. В итоге выяснилось, что это работа известного художника. Родня друга проверила ее подлинность и продала ее на аукционе за бешеные деньги. Я был потрясен, когда узнал об этом. Столько лет это сокровище простаивало у них в гостиной. © Zuliman / Reddit
- Когда мне было 19, у меня как-то сломалась машина на обочине шоссе. Я без денег и с разряженным телефоном. Провел всю ночь, дрожа от холода в своей машине и размышляя, что мне теперь делать. На следующее утро подъехал какой-то мужик, выяснить, в чем дело. Я объяснил, и он отвез меня в город и дал денег на дорогу и завтрак. Сказал, что хотел бы сделать больше, но ему нужно уже ехать, и пожелал удачи. Навсегда запомню этого мужчину и его щедрость. © EarthExile / Reddit
- Пошел однажды в книжный магазин. Просто глазел, так как был на мели. Вышел потом на парковку, чтобы уехать, смотрю — 20-долларовая купюра летит по тротуару. Схватил ее, и тут же еще одна прилетела, а затем еще одна, и еще. В итоге в моем распоряжении оказались 80 баксов. © slammer592 / Reddit
- Пришел на собеседование. Было довольно рано. Я сидел в вестибюле, листал отраслевые журналы. Попалась статья про 10 главных угроз для отрасли. Решил почитать и запомнить как можно больше. В конце концов, меня вызвали. Работа была для меня в новинку, и, думаю, на собеседовании это стало моим слабым местом. Но вдруг меня спросили: «Какие вы видите потенциальные проблемы в нашей отрасли?» Я был так взволнован, что чуть не вскочил со стула, и в мельчайших подробностях рассказал обо всем, что только что прочитал. Работодатели были очень впечатлены и вряд ли догадывались, что если бы мне задали точно такой же вопрос всего получасом раньше, мне было бы особо нечего сказать. В итоге я получил работу. © TheDude77 / Reddit
- Потерял телефон, когда мы прокладывали трубу на работе. Засыпал землей, а потом понял, что потерял его в этой 18-метровой траншее. Вернулся назавтра с оборудованием для прослушивания. Очень удачно угадал, где находится телефон, и обнаружил его в течение получаса. Единственными повреждениями были небольшая трещина на защитном стекле и потертость на чехле. Два часа моего времени, хотя я прикидывал, что мне потребуется неделя, чтобы найти телефон. © TommyToughNuts3 / Reddit
- В 2007-м устроилась работать в ювелирный магазин. Все мне ново было там, и я к каждому клиенту относилась с уважением, а не игнорировала, как бывалые девочки, если клиенты одеждой не вышли. Как-то к нам в ювелирный зашла пара. Девочки головы не повернули, а я обслужила. Одеты просто, попросили что-то недорогое. Купили серьги. Назавтра вернулись. Одеты как из модного журнала. Купили кольцо и самое дорогое колье. В итоге меня после этого повысили до менеджера. До сих пор работаю в ювелирке и всех учу не судить по внешнему виду. Сама вне работы выгляжу не очень хорошо. Девочки в одном магазине однажды даже со стула не хотели слезать, когда я зашла. А у меня их украшений ящик целый. © Julietta Steel
- Однажды в зале подошла случайно к какому-то мужчине и говорю:
— Вы где скакалку взяли?
— Это моя. Хотите попрыгать?
Я вообще не хотела, просто интересно было, где скакалки лежат. Но на всякий случай говорю:
— Хочу.
На следующей тренировке подходит этот же мужчина со словами:
— На скакалке сегодня прыгаем?
Как-то недавно снова его увидела, подхожу:
— На скакалке сегодня прыгаем?
Так мы вместе и прыгаем на его скакалке. По очереди, молча. Больше ничего про него не знаю, но это меня очень поддерживает. © nodigitalfootprintsanymore
- Было это давно, в семье было очень мало денег, все ушло на репетиторов для моего поступления. Приезжаем с дачи. Сижу на диване напротив книжного шкафа. Думаю: почитать, что ли? Наугад беру книгу — а там между страницами $ 300. Откуда они там — так и осталось загадкой, но семья была в восторге. © На злобу дня / Dzen
- Летели с сыном в отпуск. Билеты покупал он. Брали эконом-класс, но у этой компании периодически бывает какой-то розыгрыш среди пассажиров. Наши билеты вдруг стали билетами в бизнес-класс. Комфортный полет: сидели вдвоем в первом ряду, где можно спокойно вытянуть ноги, впереди никаких кресел, конверт с теплыми носками, берушами и маской для сна, ресторанная еда на фарфоре. © Ирина Жежерун / Понемногу обо всём / Dzen
а меня и всех моих друзей из бизнес класса выгоняют в эконом , потому что срочно нашим рейсом захотели лететь ссенаторы .
Мне кажется, если билеты покупал сын, "это жжжжж (типа акция) неспроста". Видимо, там такая же мама, как моя - если есть что подешевле на 3 рубля, возьмет, пусть оно и хуже. Не жили хорошо, нечего и начинать. А сын просто маме решил сюрприз устроить. Ну или задолбался летать в экономе - если рост высокий, то 3-4 часа полета будут мукой.
