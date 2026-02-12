15 душевных историй о людях, в чью жизнь нежданно удача влетела как птичка

Мне кажется, если билеты покупал сын, "это жжжжж (типа акция) неспроста". Видимо, там такая же мама, как моя - если есть что подешевле на 3 рубля, возьмет, пусть оно и хуже. Не жили хорошо, нечего и начинать. А сын просто маме решил сюрприз устроить. Ну или задолбался летать в экономе - если рост высокий, то 3-4 часа полета будут мукой.