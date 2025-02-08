15 историй о собеседованиях, которые потом часами пересказываешь друзьям

Девочка Лиза 28 лет с папой - это просто шедевр! Я думала, что такие люди встречаются только в анекдотах, а оказывается, что и в жизни есть такие. Интересно, а когда такая Лизочка будет выходить замуж, то тоже папа будет всё контролировать?