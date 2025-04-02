Ага, вместо о еда тихий час. Очень креативно! И, главное, прибыльно сотрудникам 😁
14 человек, которые просто вышли на обеденный перерыв, а получили историю для потомков
Истории
1 час назад
Обеденный перерыв — время, когда никто не смеет нарушать покой. Но вот ирония: именно в этот час жизнь на работе становится особенно насыщенной. Люди обмениваются историями, обсуждают новости или даже сами становятся героями забавных ситуаций, которые потом еще долго будут вспоминать. Иногда обед — это не просто еда, а настоящий спектакль с непредсказуемым сюжетом.
- Только что зашел в сэндвичную на обеденном перерыве. Пока стоял в очереди, у меня началась икота. Мужчина передо мной развернулся и попросил меня, чтобы я перестал икать, потому что это мешает ему сделать заказ. © Lolo4369 / Reddit
- Обычно на обед я обходила столовую стороной, предпочитая приносить еду с собой. Единственное, что брала — это выпечка на перекус. Но вот решила сегодня сходить, взяла солянку. Мне налили стандартную порцию — чуть больше половины тарелки, а парням из отдела — до краев. Спрашиваю у раздатчицы, почему им больше, та отвечает: "Они же мужчины". Да что за такая несправедливость?! © Подслушано / Ideer
- Никогда не любила людей, которые лезут не в свое дело. Но, конечно, в нашем коллективе нашелся именно такой экземпляр — всезнайка, эксперт по всем вопросам. Обедаем мы с коллегами, обсуждаем что-то свое, а она греет еду и вдруг, как по сигналу, включается в разговор. Начинает давать советы, комментировать, умничать. С начальством такое общение тоже иногда позволяет. © Рабочие истории / VK
- Был случай, когда я заметил парня, который вышел на обеденный перерыв и больше никогда не вернулся. Я до сих пор на том же месте работы спустя 6 лет и, наверное, было больше 40 человек, которые работали и в какой-то момент просто решили уволиться. © dzic91 / Reddit
- Я всегда ставил работу на первое место, но однажды в кафе встретил девушку, совсем не похожую на мой типаж: зеленые волосы, толстовка с аниме, кроссовки. Она случайно повернулась, забавно пробормотала что-то о долгом ожидании — и мы разговорились. Ее легкость и искренность меня зацепили. Вместо привычных деловых встреч — фастфуд и прогулки, вместо строгих планов — спонтанность. На следующий день я ждал ее с букетом и понял: впервые влюбился. © Не все поймут / VK
- У нас на работе начальник в конце января ввел крутое нововведение! Называется "тихий час" - идет обычно после обеда, иногда чуть позже. И это не так, как в садике, что всем обязательно нужно спать, вовсе нет. Мы можем тратить этот час на все, что захотим: спать, читать, отдыхать, играть, есть. Главный критерий от начальства — чтобы было тихо. © Не все поймут / VK
- Сегодня на обеде я чуть не подавился рисом, когда получил от знакомой девушки сообщение: "Хочу!" Я в замешательстве, ведь у нас с ней исключительно дружеские отношения. И тут до меня доходит: вчера ночью я отправлял ей приглашение покататься на самокатах. © Не все поймут / VK
- У меня понедельник совсем не задался. С самого утра все пошло не так: автобус уехал раньше, опоздала на работу и на собрание, начальник наорал. На обед забыла еду, в столовой уже все съели, пришлось покупать шоколадный батончик и кофе. Открыла батончик, и половина упала на улице. Столкнулась с коллегой, кофе пролился на белую блузку. К вечеру завис компьютер, а отчет все равно был нужен. Задержалась на час. © Рабочие истории / VK
- На работе есть столовая, куда ходят все местные. Я как-то села за стол на 8 человек, остальные заняты. Вдруг заваливается группа МЧС. Желают мне приятного аппетита, садятся рядом. Сидим, едим, вдруг старший выдает: "Славик, ты нас позоришь". Ведь он был единственный, кто молча подошел, сел, не пожелал приятного аппетита и начал энергично запихивать в себя еду. © Юля Асеева / Dzen
- Устроилась на новую работу, в первый день решила сделать хороший жест, испекла свой фирменный мясной рулет и принесла его на работу. На обеде все восхищались и благодарили меня. Кто-то просил почаще так баловать, а я и не против, ведь с юности готовить люблю. Так и стала я то пироги на работу приносить, то печенье, то пирожное, то пирожки. И да, мне не в тягость, но вот муж уже возмущается, что я других мужиков подкармливаю. © Рабочие истории / VK
мясной рулет?! пироги, печенье? что бабки лишние или муж миллионер? я бы такую транжиру из дома выгнала и развелась
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- На работе появилась новая веселая традиция. Наш начальник, переживая за здоровье сотрудников, выделил нам дополнительный час на обед и заставляет всех выходить на улицу. По его словам, есть на свежем воздухе – это залог хорошего аппетита! Теперь весь офис собирается, кто с собственной едой, кто покупает что-то, и мы идем в парк, наслаждаемся обедом на природе. © Не все поймут / VK
- 3 дня назад у меня был день рождения, а вспомнил про него только мой брат. Жена забыла, коллеги тоже. Только когда я пришел на работу с тортом, они вспомнили. Съели его в обед, даже словесно мало кто поздравил. Так грустно стало к вечеру. © Рабочие истории / VK
- Работаю в крупной компании. И вот несколько месяцев назад внедрили у нас правило: на работе есть нельзя (кроме яблочка, конфетки). Конфисковали микроволновки. Перекусить можно только в перерыв за пределами офиса. Да, но не все сотрудники могут позволить себе есть в кафе и ресторанах бизнес-ланчи по высокой цене. © Подслушано / Ideer
- Как-то зашли в столовую, а студенты обедают. У одного порция была так себе: картошка размазана, кусочек мяса. Он возмутился: "Где взвесить? Дайте жалобную книгу!" Его успокоили, принесли порцию в три раза больше. Но вот потом за ним начали возмущаться и другие. © Подслушано / Ideer
Заходишь куда-то, чтобы спокойно поесть, но не тут-то было:
Комментарии
Уведомления
я бы демонстративно обедала напротив офиса. купила бы набор походный стул и столик раскладной. стоит недорого. весит немного. можно с кем то скооперироваться. выносила, раскладывала .
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